 Беларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий

Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ. По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Россия проводит на территории Беларуси.

Скибицкий отметил, что в 2016-2017 годах на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

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"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует", - заявил представитель ГУР.

В 2017 году на территории Беларуси и частично в России состоялись военные учения "Запад". По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 200 военнослужащих, из них 3 тысячи россиян. Вместе с участниками части учений в России общее официальное число их должно было составить 12 700 - чуть меньше числа в 13 тысяч, от которого, по международным договоренностям, было бы обязательное участие в них иностранных наблюдателей.

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Напомним, стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Беларуси с 14 по 20 сентября. Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоились, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

В Минске и Москве заявляли об "оборонительном" характере совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" и уверяли, что после их окончания все российские военнослужащие, принимавшие в них участие, покинули территорию Беларуси.

Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что, по его мнению, в прошедших учениях "Запад-2017" Россия и Беларусь задействовали более 40 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса отметили несоответствия между заявленными Россией масштабами проведения учений "Запад-2017".