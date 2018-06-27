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 Беларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России.

Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ. По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Россия проводит на территории Беларуси.

Скибицкий отметил, что в 2016-2017 годах на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

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"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует", - заявил представитель ГУР.

В 2017 году на территории Беларуси и частично в России состоялись военные учения "Запад". По официальным данным, в Беларуси они охватили семь полигонов и две местности, в них приняли участие 10 200 военнослужащих, из них 3 тысячи россиян. Вместе с участниками части учений в России общее официальное число их должно было составить 12 700 - чуть меньше числа в 13 тысяч, от которого, по международным договоренностям, было бы обязательное участие в них иностранных наблюдателей.

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Напомним, стратегические российско-белорусские учения "Запад-2017" проходили на территории РФ и Беларуси с 14 по 20 сентября. Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоились, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину.

В Минске и Москве заявляли об "оборонительном" характере совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" и уверяли, что после их окончания все российские военнослужащие, принимавшие в них участие, покинули территорию Беларуси.

Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что, по его мнению, в прошедших учениях "Запад-2017" Россия и Беларусь задействовали более 40 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что члены альянса отметили несоответствия между заявленными Россией масштабами проведения учений "Запад-2017".

Источник: https://censor.net.ua/n3073857
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А чего другого можно ожидать от губернии паРаши....???
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И чем..по большому счету отличается та же белгородская губерния от белорусской губернии...?? Ну разве что размерами...и все...
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Чё, опять нападают? Беларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 1631
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Нарешті дійшло... Що дарма хуйло з бацкай біснувалися минулого літа зі своїми "учєніямі запад"?
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В том году очень всем страшно было, теперь опять началось.
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В период с 07.00 и 18.00 среды 2018 г боевики продолжали вооруженные провокации против украинских войск на Донбассе, 12 раз нарушив режим прекращения огня, в результате чего трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли и один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Беларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 9072 литвин

В том году очень всем страшно было, теперь опять началось.
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Так што- теперь и в чернику нельзя пойти ?
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Ауууу!!! Проснитесь. Рашка уже как 5 лет назад вторглась. А у нас до сих пор не то что границы а и торговля не перекрыта с врагом. Петя Офшоренко очень хорошо продает разейские автомобили в своих автосалонах.
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Что за бред? Плацдарм для нападения может быть по всей границе с рашкой вклячая и Крым! Зря что ли они день и ночь в Крыму тренируються и технику туда-сюда гоняют
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Совершенно верно....и со стороны белорусской губернии тоже......
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Пеца сказал что наша армия самая сильная ,так что не боимся
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а зачем бояться?надо готовиться...в том числе и со стороны беларуси.о том и статья.а язвить а пользу кацапни-ну то такэ...
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Разведке, понятное дело- виднее, но, как мне кажется- это усложнение задачи, для рашки. Это ведь вторжение на Правобережье. А зачем? Если они наращивают всё у себя, без проблем с какими-то маскировками. Короче, я не понял Скибицкого. Как и с в случае с 40-ка переброшенными в Азов боевыми кораблями.
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Ох які патріотичні порохоботи пішли
Беларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий - Цензор.НЕТ 2088
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Упс... так это ж бывший соратник и дружбан Ющенко и Порошенко.
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Да эта падаль давно бродит по всем углам и поливает грязью Украину. Вот что значит-отодвинули от кормушки.
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Это подлое ж.ое существо ненавидящее все Украинское и живущее за счёт Украины.
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По теории этого вяликого хонщика, любого друзяки позорного Дрыща и вяликого "предпринимателя", который якобы трудоустроил тысячи душ, мы сами на себя напали, сами виноваты в сегодняшней ситуации, с ПИДАРашей нужно договариваться, да и вааще ПИДАРассея вяликая страна к которой нужно идти на уступки в любой ситуации.
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В этом можно не сомневаться, усатый таракан продал Беларусь с потрохами!
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Я думаю Рашка будет *вторгаться* в 2019 году когда будут выборы. И Пэца опять вылезет на бульдозер и будет орать что если его опять не водинтур то путиннападэ. А под бульдозером будет подпрыгивать Йугик и рассказывать нам что то про Апачи...

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Все возможно , но мародеров от суда Линча не чего не спасет .
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И если кацапы оденут военную форму белорусов, то при их нападении на нас кацапы опять будут не виноваты перед мировым сообществом, а консервирование и изоляция Беларуси в мире, только наруку )(уйлу!
При поражении Рашка ничего не теряет!
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Нехай тільки хоч якийсь найменший рух буде зі сторони бульбашського рейхскомісаріату-кров"ю умиються так,що мало не покажеться...
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Если пойдут то это будет со всех строн - Крым, даунбас, Беларусь.
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Краснопузые каздлы НКВД сожгли Хатынь для устрашения белоруссов,хуторяне послали их нахер не дав жратвы...,шакалы грЁбаные
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А почему Порошенко посылает КГБистов Марчука и Медведчука в Минск? Видимо не боится, что их россияне украдут....
ГУР прямо Америку открыл.... Не зря ЗП ребята получают. Правда, то же заявляли еще в 2014 году, но то таке....
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КацаПсины сейчас не 2014 г...,получите по иплу канкретна..
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А сша так не считают. Говорят, что захватят Украину за несколько дней, новость недавно была
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захватывать украину сша вряд ли будут...а вот несколько военных баз на севере Украины по взаимной договоренности были бы на пользу
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Поэтому дружно голосуем за петрушку. Он хоть и мерзавец, но при нем путин не нападэ
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Кожен кілометр нашого кордону може стати плацдармом - це мабудь аксіома
Ніякі "стіни" з рабиці і паперові меморандуми й договори не стримають скаженого маразматика
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Грузины за 5 дней войны сбили 10 РАБссиянских самолетов без всякого ПВО включая стратегический бомбардировщик...Украина вам Сцукам не Грузия...,и не Чечня...,которую вы 2 раза ТРЕНИРОВАЛИ...,при Ельцине и Плешивом... Білорусь може стати плацдармом для вторгнення Росії, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 9712 Білорусь може стати плацдармом для вторгнення Росії, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 9712
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как говорят в США в Сирии ,вас там нет? На нет и Суда нет,ВагнерНЕТы Рабссии не Дохнут не горят и не ТОнут... ИхтамНЕТы тоже Білорусь може стати плацдармом для вторгнення Росії, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 3952 Білорусь може стати плацдармом для вторгнення Росії, - Скібіцький - Цензор.НЕТ 3952
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Украине в 2014 надо было разбомбить три здания-В Симферополе, Донецке и Луганске. И всё. Войны бы не было. Диверсанты путинские были бы уничтожены. А не дуть теперь на беларускую воду, обжёгшись на своё молоке. Имеете право, но второй раз такой гоп-стоп у России нигде не прокатит. Все уже наученные, даже Лукашенко.
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Турчинов крымский зрадник прекрасно себя чувствует. Как он еще пару волостей не подарил, а чо, государство ж не обеднеет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь может стать плацдармом для вторжения России, - Скибицкий
 
 
 
 
 
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