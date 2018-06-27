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 США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным

На готовящейся встрече президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не будет изменена позиция Соединенных Штатов по вопросу непризнания незаконной российской аннексии Крыма.

Об этом заявил 27 июня на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Отвечая на вопрос, возможно ли, что Трамп изменит свою позицию по этому вопросу, Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов"

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон находится в Москве с официальным визитом для обсуждения деталей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073856
 
   
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Самая сильная в мире американская армия понимает, что если кого-то где-то нет, то туда можно смело фигачить из всех орудий и не бояться ответа. США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 2325
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Мне по ху... о чем вы говорите . Крым это - Украина !
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Авжеж, нічого не робити краще ніж виконати зобов'язання по Будапештському меморандумі?

ПМ: Одного не розумію, чому всі кому США ставить вимоги не посилається до виконання цього меморандуму? Мабуть таки бояться виставити США неспроможними виконувати свої зобов'язання.
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І про нього також, а є ще Іран і ще невеличка купа інших країн.
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Да все просто, потому что это меморандум. Кучмовские в своё время не довели до договора с прописанными обязательствами для каждой из сторон. Так хотелось халявных денег что про все забыли. Вот Украина и расхлебывает☹️
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Авжеж, меморандум про наміри. США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 7298 Хоча там не про наміри йшлося, а про зобов'язання.
Зняття санкцій з Ірану теж меморандум? США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 6963 Здається ні, а результат той самий.

Отже....
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Если нет силы способной заставить выполнять обязанности разве имеет значение договор это или заявление о намерениях.
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А санкции против Ирана были включены в какой-то договор?
А вот про меморандум о намерениях вы сами написали. Это была просто бумажка о намерениях, ещё и нигде не ратифицированная. Почему эту ничего не значащую бумажку обменяли на ядерное оружие? Нельзя было довести до договора и заставить ратифицировать во всех парламентах подписантов?☹️
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И что бы это изменило?
Когда третий рейх напал на Польшу в 1939 году у нее был договор и что это изменило?
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Обычно в договорах прописывается что должно происходить в случае нарушения. Этот договор не заменил бы ядерного оружия, но увеличил бы количество поступающей помощи. В Америке договора соблюдают и уважают
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Ну вот у Польше был договор с Великобританией и когда третий рейх напал на Польшу Великобритания вступила в войну с Германией,но только формально.
И Польша оккупированная должна была подать в суд на Великобританию.
Просто интересно как это вы себе представляете?
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В 1940 году шли полноценные боевые действия. Другое дело что Англия и Франция оказались не готовы к войне. Но это уже другая история которая закончилась в 45-м
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Это называлась окопная война.
Но на помощь Польше они не пришли.
История закончилась в 1945 году,а до 1945 года Польша должна была подать в суд на Великобританию потому что она не выполнила обязательство.
Правильно?
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Наполеон тоже напал на Российскую империю вероломно. И шо? Мир немного изменился с тех пор
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Кстати, после нападения на Польшу, Франция и Англия вступили в войну с Германией
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А санкции против Ирана были включены в какой-то договор?
Я про зняття за згортання ядреної програми, що при Обамі та Меркель відбулося, а Трамп відмінив.

А вот про меморандум о намерениях вы сами написали
Авжеж, а ще смайлика вліпив ось такого " США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 3783 "

І на завершення: Ще Бісмарк казав (чи йому приписали): "Жоден договір з Московією не вартий і бумаги, на якій він писаний".

А щодо меморандум не договір, то що заважає таке сказати Московії, США чи Британії?

- По вашому, нічого, але ж жоден з трьох не сказав.

Чому?

- А тому, що навіть така "ничего не значащая бумажка", як меморандум накладає прописані в ній зобов'язання на підписантів у світовій політиці. Саме з цієї причини Трамп нещодавно не підписав комюніке сімки - таку ж саму "ничего не значащую бумажку".

Просто, шановний. "Не все що дозволено Юпітеру (США, Китаю, і т.д.), дозволено бику (Україні, Ірану, і тд)"
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России как то пох на сша, прекрасно и без них справляются
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сами напросилимь на переговоры, сами теперь выпендриваются, клоуны
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Смешно! А вот оригинал статьи. http://tass.ru/opinions/5322306

На прошлой неделе в баскском Бильбао прошла церемония World's 50 Best Restaurants 2018. Как и в прошлом году, первым в мире стал Массимо Боттура, шеф знаменитого итальянского ресторана Osteria Francescana. "Обещаю, что не разочарую вас, - сказал он в завершение благодарственного слова. - Я собираюсь использовать внимание к своей персоне, чтобы доказать: сегодня шеф-повар - это намного больше, чем сумма рецептов... Вместе мы можем изменить мир".
Большинство собравшихся поняли, о чем речь: уже несколько лет, начиная со Всемирной выставки Expo Milano 2015, которая прошла под девизом "Накормить планету", Боттура ведет битву за спасение сотен тонн еды, несправедливо отправленной в мусорные баки. Она была названа wasted food, то есть едой, потраченной впустую. Именно тогда родилась на свет его поразительная поп-ап столовая для бедных Refettorio Ambrosiano (с итальянского refettorio - "восстановление"). Массимо пригласил 40 лучших шефов мира (в том числе Феррана Адриа, Рене Редзепи и Алена Дюкасса), чтобы приготовить прекрасные блюда из продуктов, официальный срок использования которых истек, и супермаркеты были готовы отправить их на свалку. Или из некрасивых, кривоватых овощей, которые остались невостребованными в ящиках на рынке, из остатков филированной рыбы, из внутренностей и костей животных.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/opinions/5322306
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У Болтона на фотке похоже УС отклеился! А как с остальными вопросами? Донбасс, влияние на Выборы в США и ЕС, Боинг, отравление Скрипалей, химическая атака в сирийской Думе? Покушение на Бабченко и Геращенко в конце концов! Нельзя и по этим вопросам дать пояснения?
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Бабченко ходит уже месяц в трусах, в которых был в морге. Жена в шоке. Кто не верит, читаем его фейсбук
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КацаПсинская падаль любит дохнуть за Мировую революцию,бабы гоффна еще нарожають... США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 4832
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Что то пока не видно, кто подыхает. Сша напросились на переговоры
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Шо,вагнеры ожили,которых США в Сирии на фарш пустили? Или пскопские десантники, которых втихаря зарыли?
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Вспомнились мне мемуары Анастаса Микояна,братана Джугашвили...
Коба,завтра день паБЕДЫ отмечать будем ?
таваристч Микоян,какая нахрен паБЕДА,мы просрали войну,капитализм то осталси.... США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 1381
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Два мира, две цивилизации, два мировозрения...США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 6205
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Болтон Ястреб американской политики США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 7565КацаПсины готовьте Дупло США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным - Цензор.НЕТ 7565
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Согласен. Болтона послали к путину не случайно- он упоротый и совершенно недоговорный. Это он начал войну в Ираке и совершенно тупо насрал в переговорах с северной Корей что Трампу пришлось чуть ли не извиняться. многие совершенно не одобрили выбор Трампа в его лице. Но в переговорах с россией это возможно и наилучший кандидат.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным
 
 
 
 
 
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