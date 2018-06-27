 США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным

Об этом заявил 27 июня на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Отвечая на вопрос, возможно ли, что Трамп изменит свою позицию по этому вопросу, Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов"
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон находится в Москве с официальным визитом для обсуждения деталей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
ПМ: Одного не розумію, чому всі кому США ставить вимоги не посилається до виконання цього меморандуму? Мабуть таки бояться виставити США неспроможними виконувати свої зобов'язання.
Зняття санкцій з Ірану теж меморандум? Здається ні, а результат той самий.
Отже....
А вот про меморандум о намерениях вы сами написали. Это была просто бумажка о намерениях, ещё и нигде не ратифицированная. Почему эту ничего не значащую бумажку обменяли на ядерное оружие? Нельзя было довести до договора и заставить ратифицировать во всех парламентах подписантов?☹️
Когда третий рейх напал на Польшу в 1939 году у нее был договор и что это изменило?
И Польша оккупированная должна была подать в суд на Великобританию.
Просто интересно как это вы себе представляете?
Но на помощь Польше они не пришли.
История закончилась в 1945 году,а до 1945 года Польша должна была подать в суд на Великобританию потому что она не выполнила обязательство.
Правильно?
Я про зняття за згортання ядреної програми, що при Обамі та Меркель відбулося, а Трамп відмінив.
А вот про меморандум о намерениях вы сами написали
Авжеж, а ще смайлика вліпив ось такого " "
І на завершення: Ще Бісмарк казав (чи йому приписали): "Жоден договір з Московією не вартий і бумаги, на якій він писаний".
А щодо меморандум не договір, то що заважає таке сказати Московії, США чи Британії?
- По вашому, нічого, але ж жоден з трьох не сказав.
Чому?
- А тому, що навіть така "ничего не значащая бумажка", як меморандум накладає прописані в ній зобов'язання на підписантів у світовій політиці. Саме з цієї причини Трамп нещодавно не підписав комюніке сімки - таку ж саму "ничего не значащую бумажку".
Просто, шановний. "Не все що дозволено Юпітеру (США, Китаю, і т.д.), дозволено бику (Україні, Ірану, і тд)"
На прошлой неделе в баскском Бильбао прошла церемония World's 50 Best Restaurants 2018. Как и в прошлом году, первым в мире стал Массимо Боттура, шеф знаменитого итальянского ресторана Osteria Francescana. "Обещаю, что не разочарую вас, - сказал он в завершение благодарственного слова. - Я собираюсь использовать внимание к своей персоне, чтобы доказать: сегодня шеф-повар - это намного больше, чем сумма рецептов... Вместе мы можем изменить мир".
Большинство собравшихся поняли, о чем речь: уже несколько лет, начиная со Всемирной выставки Expo Milano 2015, которая прошла под девизом "Накормить планету", Боттура ведет битву за спасение сотен тонн еды, несправедливо отправленной в мусорные баки. Она была названа wasted food, то есть едой, потраченной впустую. Именно тогда родилась на свет его поразительная поп-ап столовая для бедных Refettorio Ambrosiano (с итальянского refettorio - "восстановление"). Массимо пригласил 40 лучших шефов мира (в том числе Феррана Адриа, Рене Редзепи и Алена Дюкасса), чтобы приготовить прекрасные блюда из продуктов, официальный срок использования которых истек, и супермаркеты были готовы отправить их на свалку. Или из некрасивых, кривоватых овощей, которые остались невостребованными в ящиках на рынке, из остатков филированной рыбы, из внутренностей и костей животных.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/opinions/5322306
Коба,завтра день паБЕДЫ отмечать будем ?
таваристч Микоян,какая нахрен паБЕДА,мы просрали войну,капитализм то осталси....