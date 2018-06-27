 США не изменит позицию по аннексии Крыма, - Болтон после переговоров с Путиным

Об этом заявил 27 июня на пресс-конференции советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Отвечая на вопрос, возможно ли, что Трамп изменит свою позицию по этому вопросу, Болтон ответил: "Это не соответствует позиции Соединенных Штатов"

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон находится в Москве с официальным визитом для обсуждения деталей встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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