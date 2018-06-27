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 В результате огневого налета на позицию под Богдановкой погибло трое наших воинов. До утра мы отомстим, - 93-я ОМБР Холодный Яр

27 июня в результате огневого налета под Богдановкой смертельные ранения получили трое украинских бойцов из 93-й ОМБ Холодный Яр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом  говорится в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих.

Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр выражает соболезнования родным и близким погибших в бою побратимов. Павшие бойцы будут представлены к государственным наградам.

Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем - враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов!

Слава Героям! Вечная память! До утра отомстим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток трое украинских воинов погибли, один ранен. Враг применил артиллерию 122 мм возле Богдановки, - пресс-центр Объединенных сил

Источник: https://censor.net.ua/n3073855
 
   
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Царство Небесне полеглим захисникам.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Криваве ознаменування початку чергового "жнивного перемир'я".. Сподіваюсь - і петя висловить свої співчуття родичам полеглих..
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Ви можете дати розумне пояснення відсутності слів співчуття від петі в випадку загибелі воїнів ЗСУ на передовій, тим паче - на першому дні перемир'я? Можете навести факт коли петя востаннє співчував рідним полеглих на передовій простих воїнів ЗСУ? З конкретною датою..
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Герої не вмирають! Вічна Слава і Подяка Героям!
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Как всегда когда на беларашке переговоры у нас куча погибших. Может уже хватит в тот минск ездить
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Петя разрешит ответить из ДШК.
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накрыть погань рашистскую всеми калибрами ...
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по моему мнению - надо уничтожать технику врага до начала обстрелов, когда она только появляется в зоне огневой дальности. Иначе так и будем терять наших ребят.
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Мы накрываем и будем накрывать (третя сила)
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Наши артиллеристы врагам отомстят.Но потом.
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Вечная и светлая память погибшим..........Пусть покоятся с миром.......
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Вот очередной урок на тему того что русликов надо вырезать где только можно первыми! На упреждение!
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Стали звичними вже монотонні слова
Представництва АТО для народу -
Що поранених - три… Що загиблими - два…
Що порушені «мінські угоди»…

Кожен день по одному… По п'ять … Чи по сім…
Не дивуємось вже, бо не диво…
Бо, як каже Гарант українцям усім,
що немає в нас альтернативи…

Ну, нема, то й нема… По одному, по три -
це ж не сотнями! Не штабелями!
Президенту, напевно, видніше згори,
як йому президенствувать нами…

Головне, щоб у нього було все окей!..
Щоб ні друзі його, ні родина,
не попали в той звіт - звіт поточних смертей,
до яких вже звика Україна…
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....живые в неоплатном долгу перед ПАВШИМИ ВОЙНАМИ УКРАИНЫ !!!
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Близится очередное шоколадное перемирие. Контактная группа по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля - полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов
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А деж добре екіпійована поцгвардія, чому гинуть найкращі а не мусора поцюки?
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Які сумні новини з фронту. Скільки можна оголошувати перемир'я, коли ворог його не дотримується.

Герої не вмирають! Вічна пам'ять нашим хлопцям. Щирі співчуття їх родинам!
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Вечная память погибшим, соболезнования родным и близким.
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Будьте ви прокляті довбані кацапські тварюки
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Отомстите если Петя разрешит...он за мир во всём мире!
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я знову ж, в 2136-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!﻿
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Вечная память погибшим! Мы это так не оставим.Героям слава !
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" Враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов . Слава героям ! Вечная память ! До утра отомстим . " но это сказал не Главнокомандующий .
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А ти сам то що сказати хотіло? Бо у тебе початок з цитати, а закінченя що хтось чогось не сказав.
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Ніколи вони не будуть для мене братами, ніколи не пробачу, ніколи не забуду хто приніс і несе горе на нашу землю. Виховаю так своїх дітей та онуків, по іншому ніяк, вороги і крапка.

Мрію щоб їх країна палала, вірю що це буде...
Вічна память...Вічна Слава...Земля пухом брати
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Будем мочить рашискую тварь до самой победы.Пощады не будет!
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Что-то много удаленных постов.
Кому-то правда глаза режет?
Добавлю и я:
Погибшим Воинам - вечная память.
А Барыге и его кодлу - вечный позор.
Они умудрились увести войну в тень и превратить в свой гешефт.
СССР и Германия за время Второй мировой разработали десятки уникальных видов вооружения.
Были мобилизованы тысячи конструкторов и сотни заводов.
У нас строятся ненужные речные бронекатера и вяло модернизируется советское вооружение.
Та же Ольга, ракета Нептун - не новье.
Страну готовят на заклание Путлеру, мы молчим, гешефты растут.
А лучшие гибнут на фронте...
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Царство Небесне Героям. Стільки горя. Хлопці, благаю, бережіть себе.
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хлопці бережуть себе але ця путліровська сволота вже нічього не боїться і стрілляє не тілки ноччю а і вдень.
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Обязательно сегодня ребята отомстят за своих погибших братьев...
росия в очередной раз обманывает и пускает пыль в глаза...
В очередной раз подтянулись росийские тролли..
В очередной раз они обвиняют всех и вся! а почему не обвинить тех, кто эту войну начал, кто на днях привезет 78 гуманитарный конвой...в котором будут боеприпасы и топливо для боевиков...
Верю в то что ОСы сегодня отработают по целям врага...они известны..суки держитесь
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на превеликий випадок-саме герої і гинуть.гинуть першими...за що? завтра загинуть інші. чому там немає синів і родичів панів з РНБО? і т.і. чому наших панів принци не керують гвинтокрилами і не рятують наших поранених? чому наших панів принцеси не виходжують наших поранених по госпіталях....Герої не повинні вмирати, вони повинні знищувати наших ворогів. крапка. вони нам потрібні живі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате огневого налета на позицию под Богдановкой погибло трое наших воинов. До утра мы отомстим, - 93-я ОМБР Холодный Яр
 
 
 
 
 
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