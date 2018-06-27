 В результате огневого налета на позицию под Богдановкой погибло трое наших воинов. До утра мы отомстим, - 93-я ОМБР Холодный Яр

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.
В сообщении отмечается: "Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих.
Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр выражает соболезнования родным и близким погибших в бою побратимов. Павшие бойцы будут представлены к государственным наградам.
Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем - враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов!
Слава Героям! Вечная память! До утра отомстим".
Представництва АТО для народу -
Що поранених - три… Що загиблими - два…
Що порушені «мінські угоди»…
Кожен день по одному… По п'ять … Чи по сім…
Не дивуємось вже, бо не диво…
Бо, як каже Гарант українцям усім,
що немає в нас альтернативи…
Ну, нема, то й нема… По одному, по три -
це ж не сотнями! Не штабелями!
Президенту, напевно, видніше згори,
як йому президенствувать нами…
Головне, щоб у нього було все окей!..
Щоб ні друзі його, ні родина,
не попали в той звіт - звіт поточних смертей,
до яких вже звика Україна…
Герої не вмирають! Вічна пам'ять нашим хлопцям. Щирі співчуття їх родинам!
Мрію щоб їх країна палала, вірю що це буде...
Вічна память...Вічна Слава...Земля пухом брати
Кому-то правда глаза режет?
Добавлю и я:
Погибшим Воинам - вечная память.
А Барыге и его кодлу - вечный позор.
Они умудрились увести войну в тень и превратить в свой гешефт.
СССР и Германия за время Второй мировой разработали десятки уникальных видов вооружения.
Были мобилизованы тысячи конструкторов и сотни заводов.
У нас строятся ненужные речные бронекатера и вяло модернизируется советское вооружение.
Та же Ольга, ракета Нептун - не новье.
Страну готовят на заклание Путлеру, мы молчим, гешефты растут.
А лучшие гибнут на фронте...
росия в очередной раз обманывает и пускает пыль в глаза...
В очередной раз подтянулись росийские тролли..
В очередной раз они обвиняют всех и вся! а почему не обвинить тех, кто эту войну начал, кто на днях привезет 78 гуманитарный конвой...в котором будут боеприпасы и топливо для боевиков...
Верю в то что ОСы сегодня отработают по целям врага...они известны..суки держитесь