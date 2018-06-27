 В результате огневого налета на позицию под Богдановкой погибло трое наших воинов. До утра мы отомстим, - 93-я ОМБР Холодный Яр

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Сегодня в нашей бригаде произошла трагедия. Во время огневого налета противника на наши позиции в районе Богдановки получили ранения, не совместимые с жизнью, трое наших военнослужащих.

Командование и личный состав 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр выражает соболезнования родным и близким погибших в бою побратимов. Павшие бойцы будут представлены к государственным наградам.

Гибель наших товарищей в очередной раз напоминает, что война продолжается, но мы уверяем - враг дорого заплатит за пролитую кровь украинских воинов!

Слава Героям! Вечная память! До утра отомстим".

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