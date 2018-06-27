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 Политика Украины
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 ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два больших дела, - уполномоченный Лищина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился с ходатайством Украины и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений Россией Конвенции о защите прав человека в два больших производства: по Крыму и Донбассу.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написал правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

Он уточнил, что теперь вместо пяти дел Украины против РФ осталось три, так как заявление по вывозу детей с Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст подал заявление в ЕСПЧ в интересах Сенцова. Надеемся на срочный ответ суда уже сегодня, - Петренко

"Итак, с сегодняшнего дня россияне уже не смогут играть в игру "тут я играю - тут не играю - тут я рыбу заворачивал". То есть "давайте это дело рассмотрим, эту остановим, а те вот тоже приостановим до рассмотрения этих двух". Я не сомневаюсь, что они придумают что-то новое, но и мы не будем спать", - резюмировал Лищина.

Этого решения Украина ждала 1,5 года - с октября 2016-го.

ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два больших дела, - уполномоченный Лищина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073854
 
 
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Правильнее говорить: "в два бесконечных больших дела"
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ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два больших дела, - уполномоченный Лищина - Цензор.НЕТ 6389UKROPw777‏ @7w7w7w 2 ч.2 часа назад
Ну вот, что и следовало ожидать, от встречи Меркель и Макрона.
Как я и писал пару дней назад.

ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два больших дела, - уполномоченный Лищина - Цензор.НЕТ 21
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Одне просте питання: Навіщо?
І на нього така ж проста відповідь: Аби нескінченно затягнути процеси за формульовкою - зважаючи на нові обставини що відкрилися ЄСПЛ об'єднав позови України проти Росії щодо Донбасу та Криму в дві великі справи, - уповноважений Ліщина - Цензор.НЕТ 9184
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В века и на века: будь проклята Орда-московия-рф за агрессивную войну на Украине!Столько горя принесли нам рашистские оккупанты!Да восторжествует возмездие этой империи зла и их прихлебателям-коллаборантам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два больших дела, - уполномоченный Лищина
 
 
 
 
 
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