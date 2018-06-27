 ЕСПЧ объединил иски Украины против России по Донбассу и Крыму в два больших дела, - уполномоченный Лищина

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, написал правительственный уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина в Facebook.

Он уточнил, что теперь вместо пяти дел Украины против РФ осталось три, так как заявление по вывозу детей с Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве.

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"Итак, с сегодняшнего дня россияне уже не смогут играть в игру "тут я играю - тут не играю - тут я рыбу заворачивал". То есть "давайте это дело рассмотрим, эту остановим, а те вот тоже приостановим до рассмотрения этих двух". Я не сомневаюсь, что они придумают что-то новое, но и мы не будем спать", - резюмировал Лищина.

Этого решения Украина ждала 1,5 года - с октября 2016-го.