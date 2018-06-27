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Все про:Путин (23947) Россия (69760) США (13840) Финляндия (294) Трамп (1857)

 Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Трампа и Путина, - CNN

Столица Финляндии Хельсинки остается наиболее вероятным претендентом на то, чтобы стать местом встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Вероятным местом встречи Д.Трампа и В.Путина ранее СМИ также называли австрийскую столицу Вену. Однако источник CNN утверждает, что "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

В середине июля у Д.Трампа запланирован визит в Брюссель на саммит НАТО и рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали телеканалу, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до этих двух мероприятий.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи В.Путина и Дональда Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

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Информация о предстоящей встрече президентов РФ и США будет объявлена в четверг одновременно Вашингтоном и Москвой, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. На пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду в Москве он сообщил: "Президент США попросил меня приехать (в Москву) и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов".

"Завтра будет сделано официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи", - сказал Дж.Болтон.

Представитель США добавил: "Если мне повезет, я очень постараюсь и сумею не разгласить эту информацию сегодня здесь, чтобы завтра Кремль и Белый дом вместе сделали это заявление".

Накануне газета "Политико" со ссылкой на информированный американский источник сообщила, что переговоры Д.Трампа и В.Путина могут пройти в Хельсинки.

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Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".

Источник: https://censor.net.ua/n3073853
 
 
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Хуйло за водкою летить , зустріч це прикриття
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Финляндия перешла по Фридрихсгамскому мирному договору «в собственность и державное обладание Империи Российской». Ещё до заключения мира, в июне 1808 года, последовало распоряжение о созыве депутатов от дворянства, духовенства, горожан и крестьян для подачи мнений о нуждах страны. Александр I на Ландтаге в Порвоо произнес на французском языке речь, в которой, между прочим, сказал: «Я обещал сохранить вашу Конституцию (votre constitution), ваши коренные законы; ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний». На другой день члены сейма принесли присягу в том, что «признают своим государем Александра I Императора и Самодержца Всероссийского, Великого Князя Финляндского.
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Финны , не позволяйте двум идиотам ходить по Вашей земле . Гоните их в Сирию , Венесуэлу , Северную Корею . Или вообще на х ....
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Трамп носится с этим педофилом,что с писаной торбой,уже давно бы прихлопнул его и мир стал чище.Да и Европа хороша,ордынцы убили их 300 граждан и они сделали вид.что ничего не произошло
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Эдик уже давно сошёл с ума. Хотя, и не приходил туда всю свою тупую жизнь😄
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Лимонов переживает за Северный поток - 2 🙃
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Там його у сортирі і замочити, потім спалити як гітлера, щоб і молекул не осталося.
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Трамп активно стал пытаться подружиться с мелким педофилом из Московии. С Северокорейским жирянком не получилось, так может тут получится. Ему очень нужен любой успех на внешнеполитическом фронте. Иначе бяда, не переизберут.
К сожалению, неформальная поддержка Украины в его планы не входит☹️
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Финал конечно пропустить нельзя. Там очень важно будет присутствие президентов.
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Рейган и Горби тоже там встречались
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ботоксный лысогном и убогий рыжий клоун...компашка та еще.




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Вот и пришло время планового развала рабсии. Трамп нагни их по самые.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Трампа и Путина, - CNN
 
 
 
 
 
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