 Хельсинки остается наиболее вероятным местом встречи Трампа и Путина, - CNN

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Вероятным местом встречи Д.Трампа и В.Путина ранее СМИ также называли австрийскую столицу Вену. Однако источник CNN утверждает, что "этот вариант сейчас по большому счету исключен".

В середине июля у Д.Трампа запланирован визит в Брюссель на саммит НАТО и рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, рассказали телеканалу, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до этих двух мероприятий.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что о времени и месте проведения встречи В.Путина и Дональда Трампа будет объявлено в четверг. По его словам, "для саммита выбрано очень удобное место и для России, и для США - это третья страна".

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Информация о предстоящей встрече президентов РФ и США будет объявлена в четверг одновременно Вашингтоном и Москвой, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. На пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в среду в Москве он сообщил: "Президент США попросил меня приехать (в Москву) и договориться о времени проведения личной встречи двух президентов".

"Завтра будет сделано официальное заявление одновременно по московскому и вашингтонскому времени о дне проведения этой встречи", - сказал Дж.Болтон.

Представитель США добавил: "Если мне повезет, я очень постараюсь и сумею не разгласить эту информацию сегодня здесь, чтобы завтра Кремль и Белый дом вместе сделали это заявление".

Накануне газета "Политико" со ссылкой на информированный американский источник сообщила, что переговоры Д.Трампа и В.Путина могут пройти в Хельсинки.

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Газета отмечает, что Хельсинки "может предложить Путину желаемую нейтральную площадку в стране, довольно близко расположенной от России, чтобы он смог вернуться в Москву к финальному матчу Чемпионата мира по футболу 15 июля".