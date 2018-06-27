 Все доказательства в "янтарном деле" являются законными, убедительными и исчерпывающими, - НАБУ о новом расследовании САП

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, согласно ЕРДР, подобные сведения действительно были внесены недавно по инициативе САП.

"Подчеркиваем, что прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материалов производства для ознакомления стороне защиты, а следовательно несут за нее равноценную ответственность", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что стенограмма аудиозаписи абсолютно корректна, и это может подтвердить экспертиза.

"Не стоит забывать, что упомянутая стенограмма является лишь одним из многих доказательств по делу. С некоторыми из них общественность имела возможность ознакомиться в видео с участием народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова, обнародованном НАБУ и САП летом 2017 года. Со своей стороны, детективы НАБУ уверены в достаточности и обоснованности доказательной базы в так называемом "янтарном деле". Уверены, что их коллеги из САП придерживаются того же мнения. Заявления же господина Полякова о якобы фальсификации доказательств не соответствуют действительности и, вероятно, является очередной попыткой в любым способом избежать ответственности", - подчеркивают в НАБУ.

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Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.