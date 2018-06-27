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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:НАБУ (2331) Поляков (174) расследование (2286) янтарь (456) САП (806)

 Все доказательства в "янтарном деле" являются законными, убедительными и исчерпывающими, - НАБУ о новом расследовании САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможной фальсификации детективом Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) доказательств в так называемом "янтарном деле".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, согласно ЕРДР, подобные сведения действительно были внесены недавно по инициативе САП.

"Подчеркиваем, что прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материалов производства для ознакомления стороне защиты, а следовательно несут за нее равноценную ответственность", - говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что стенограмма аудиозаписи абсолютно корректна, и это может подтвердить экспертиза.

"Не стоит забывать, что упомянутая стенограмма является лишь одним из многих доказательств по делу. С некоторыми из них общественность имела возможность ознакомиться в видео с участием народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова, обнародованном НАБУ и САП летом 2017 года. Со своей стороны, детективы НАБУ уверены в достаточности и обоснованности доказательной базы в так называемом "янтарном деле". Уверены, что их коллеги из САП придерживаются того же мнения. Заявления же господина Полякова о якобы фальсификации доказательств не соответствуют действительности и, вероятно, является очередной попыткой в любым способом избежать ответственности", - подчеркивают в НАБУ.

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Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3073850
 
 
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Довірену особу найсолодшого при петі не посадять.. Його посадить, сподіваюсь, наступна влада разом із петьою в одну камеру..
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Пронюхав свой рейтинг, шоколадное РЫГО-УБЛЮДИЩЕ, будет делать все, что бы к власти пришли его папередники, которых он так лелеял все это время и оберегал, а кто это такие, мы все прекрасно знаем. А придя к власти они ответят пэдру тем же самым. У них, между собой все замазано Все доказательства в "янтарном деле" являются законными, убедительными и исчерпывающими, - НАБУ о новом расследовании САП - Цензор.НЕТ 6129
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Ледокоин Гетьмана 2 ч.2 часа назад

Коли в Пеклі депутатів ВРУ запитають Що ви зробили для Україні? То моя вам порада Хоть там не брешіть.
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Уж чья бы корова мычала про брехню. Все доказательства в "янтарном деле" являются законными, убедительными и исчерпывающими, - НАБУ о новом расследовании САП - Цензор.НЕТ 6439
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Та не репетуй ти так.. Перечитай програму "Жити по-новому!" - ось де еталон передвиборчої брехні її автора..
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йому за перечитування не доплачують ... у відомості всьо чотко
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Югік спеціально зловив Холодніцького на гачок , а тепер соєві будуть крутити ним як сраним віником ....
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а розенблатку от тюрьмы спасет национальность,
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Янтарь... Три года назад, я тут с Сашей Крещатиком пересекся. Я ему пообещал, что пройдут годы, а как копали, так и будут копать. Потом Деканоидзе Штаб организовала, по борьбе с копарями. Меня он поразил штатами раздутыми: 1100 штабистов!!! И я понял- копарям ничего не угрожает. Так и оказалось. Даже термин появился и гуляет: "Бурштынова республика"(с). Отак от!

Я к тому, что Розенблатам и Поляковым- тем более ничего не угрожает.
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Політичні прогнози бабусь біля під'їзду збуваються в рази частіше, ніж пророкування "потужного експерта" сашка..
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Та он не прогнозировал. Он- возражал. А я, как тот дед, возле подъезда. Ну, а шо, если я копарей всю жизнь уважал, бо сам такой. Правда, у меня иной профиль.
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Шапіто в Верховній Раді: на арені розенбляді!
Розенблядєй розенбляді звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, розенблядь чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша розенблядь вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".

А тим часом - черга в стаді для нової розенбляді:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді Хуйло!".

Все, дискусії скінчились - розенбляді притомились,
Ось і вирок: "Розенблядь холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця розенблядь в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді розенблядь на розенбляді.
Якщо будем вибирать в Раду різну розенблядь,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
😜
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Мне одно удивительно - как еще агента Катерину не засудили и не посадили наши власти, которые так рьяно борятся с коррупцией, аж брендовые вышиванки трещат на упитанных пузах.
и вообще как НАБу не превратили в один из департаментов на Банковой. Бо САП, по всей видимости, там уже квартирует.
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тому ж жидоліліпукі та крімінальна мішпуха аж дупами по стелі скачуть бо ж їм ВЖЕ ПЕЧЕ Усі докази в "янтарній справі" є законними, переконливими та вичерпними, - НАБУ про нове розслідування САП - Цензор.НЕТ 3097
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе доказательства в "янтарном деле" являются законными, убедительными и исчерпывающими, - НАБУ о новом расследовании САП
 
 
 
 
 
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