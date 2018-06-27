EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1510  32
Материалы по теме:
Все про:Евросоюз (11950) Боинг-777 Malaysia Airlines (882) БУК (607)

 На саммите ЕС ожидается заключение о крушении "Боинг-777" Malaysia Airlines, с призывом к РФ признать ответственность за крушение рейса MH17

Саммит ЕС, который пройдет 28-29 июня в Брюсселе, может принять постановление по уничтожению над Донбассом 17 июля 2014 года пассажирского авиалайнера рейса MH17, говорится в документах к заседанию Европейского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Читайте: Премьер Нидерландов настаивает на признании Россией ее ответственности за крушение рейса MH17

"Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности", - сказано в документе, распространенном среди журналистов в пресс-центре Евросовета в среду.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":В Канаде призвали признать Россию государством - спонсором терроризма

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

Также читайте:Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в уничтожении МН17

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также:Генсек НАТО призвал Россию признать ответственность за гибель рейса MH17

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3073849
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И что дальше? Какая озабоченность будет? Италия уже не хочет продлить санкции против РФ!
 показать весь комментарий
 
 
выступят с приверженностью и декларацией, потом будет призыв... потом ничего..
 показать весь комментарий
 
 
Да плевал Путин на их призывы. Он в Украине сколько самолетов и вертолетов позбивал? Сколько людей убил? И никому это не интересно было. Так что нечего призывать. Лучше введите действенные санкции, а не заигрывайте с сатаной.Совсем заигрались.Судить его надо как фашиста международным трибуналом, а Кацапстан изолировать от всего мира.
 показать весь комментарий
 
 
это ты тут тренируешься на саммит ЕС писать...?)))
 показать весь комментарий
 
 
Лариса, Европе насрать на нас. Их беспокоит только то, что мы очень громко визжим, пока нас ест российский медведь. Если бы он нас сожрал без шума, им вообще похуй было бы. И поскольку эту картину увидели их "детки", т.е. избиратели, то это единственная причина, почему они делают вид, что стараются утихомирить медведя, а не прихуярили сразу дубинкой визжащего "зайца", чтобы "тишина была в библиотеке".
 показать весь комментарий
 
...призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности" Что получается? Без России нельзя установить Правду, Справедливость и Ответственность?
 показать весь комментарий
 
 
Поки що хуйлу вдається відкуповуватись за збитий МН17.. Чи довго так триватиме - невідомо.. Каддафі довго тікав від держака в сраку за знищений літак над Локербі, але не втік.. Сподіваюсь - і хуйло не втече від свого держака..
 показать весь комментарий
 
 
Призвать признать??? А самим обвинить слабо,что ли? Тогда к чему 5 лет расследования? Сотрудничать со всеми усилиями? И что будет? Амнистия?
 показать весь комментарий
 
 
большая часть доказательств неоднозначна, фальшива и попросту фотошоп, зря что ли сша до сих пор не выдала данных спутниковой и радарной съемки, на которых хорошо видно кто, что и откуда запускал, обвинить кого либо на их основании сложно, поэтому призывают признаться, повиниться ну итд итп, только чет с президентом нестыковка, это Боря - алкаш все что угодно подписывал за стакан, за что был на западе ценим, любим и уважаем
 показать весь комментарий
 
Интересно другое: погибли от рук РФ много граждан Нидерландов, НО Нидерланды, по ходу, не собираются призывать ЕС на этом саммите отказаться от закупки российского газа (всего 33% от их общего объема) - ПОЧЕМУ??????????????
 показать весь комментарий
 
 
История Philips в России началась в 1898 году, когда Антон Филипс, один из братьев основателей компании, заключил первый контракт на поставку угольных ламп-свечей для Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. Чуть позже в 1914 году компания Philips открыла свой первый российский офис на Невском проспекте, 16.
В начале 90-х на Суворовском проспекте в Питере открылся первый магазин в пост советском пространстве. У меня дома фен, еще австрийской сборки и утюг голландской до сих пор работают!
 показать весь комментарий
 
Мы вежливые! Вперде Вас вперед пропустим!
 показать весь комментарий
 
да вы хоть с колен встали - поза хоть какая получилась...?)
 показать весь комментарий
 
 
А Вы ЧМ по футболу не смотрите? Там и про позы и про колени с локтями! Все без цензуры!
 показать весь комментарий
 
Не удивлен! Все больше ICTV и Эспрессо наверное посматриваете? Или прямой?
 показать весь комментарий
 
Ладно! С Вами интересно конечно, но мне пора в аэропорт. Оттуда напишу может быть через пару часов! Не скучайте тут без меня!
 показать весь комментарий
 
Ги На саммите ЕС ожидается заключение о крушении "Боинг-777" Malaysia Airlines, с призывом к РФ признать ответственность за крушение рейса MH17 - Цензор.НЕТ 8211
Ну призвуть Московію до чогось там, а вона в чергове покладе на всіх болт з газовою різьбою.
І, що далі? - ПП2 побудують, санкції не подовжать, що?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи в такому випадку кажуть : " А Васка слюшиет да ест " .
 показать весь комментарий
 
Будет, как в анекдоте.

- ху-ло, ты признаешь свою вину?
- НЕТ!
- Ну а на "нет" и суда нет.
 показать весь комментарий
 
 
1001 китайское предупреждение и выражение озабоченности а может пирушку по этому поводу?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Время от времени самолет всплывает.Такое впечетление кто-то планомерно время от времени бросает г....о на вентилятор.Цензор Вы хоть собственные новости читаете? То ракета 1986 года,теперь иного.Ну наймите спецов пусть Вам пояснят суть дела.Или у идейных комсомольцев Турчинова,Тимошенко денег нет? Кто на майдане стрелял до сих пор неизвестно,кто в боинг, через пол часа.Пусть Кучма признается в организации криминала в Украине,войдет в историю крестным отцом.США в уничтожении мирных городов,населения Японии.Слабо? Россия должна признать....Да никому она ничего не должна.А если должна так иди и возьми.Зачем вы сеете эту вражду и ненависть.Сылаетесть на такие "авторитетные" источники.Вы совесть нации или царь Александр был прав? Чему вы учите?что сеете?что пожнете? Понимаю, хозяин сказал.Ну так бросьте выть о невинно убиенных журналистов.Псов не жалко.Свобода слова,это не разрешение врать,чего не было придумать.Кощунство да и только.Суда ждите.
 показать весь комментарий
 
таварисч иваноф,иди на палавой орган дедушки...
 показать весь комментарий
 
Я думаю, этому конченному пидарасу товарищу Иванову даже отвечать не стоит. В спам.
 показать весь комментарий
 
Что значит ответственность" за крушение рейса MH17", отчего так политкорректно? Как будто бы боинг летел себе летел и внезапно потерпел крушение. Надо называть вещи своими именами-за умышленную ракетную атаку на пассажирский рейс с большим количеством жертв и умышленное искажение фактов, а в общем-то за военное преступление, которому нет срока давности.
 показать весь комментарий
 
Це афігеть можно.Заключєніе вони приймуть... "Дебіли,#ядь" (с)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа саммите ЕС ожидается заключение о крушении "Боинг-777" Malaysia Airlines, с призывом к РФ признать ответственность за крушение рейса MH17
 
 
 
 
 
 вверх