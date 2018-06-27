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 С начала суток трое украинских воинов погибли, один ранен. Враг применил артиллерию 122 мм возле Богдановки, - пресс-центр Объединенных сил

В течение текущих суток, от седьмого утра и до 18 часов противник продолжал вооруженные провокации против наших войск. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза из запрещеннго минскими договоренностями оружия.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета.

На Донецком направлении противник вел беспокоящие огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Наши позиции у Богдановка боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами.

Вследствие вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью.

В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются".

Также читайте: Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате активных боевых действий. За сутки зафиксировано 30 вражеских обстрелов, - ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3073848
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток трое украинских воинов погибли, один ранен. Враг применил артиллерию 122 мм возле Богдановки, - пресс-центр Объединенных сил
 
 
 
 
 
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