 С начала суток трое украинских воинов погибли, один ранен. Враг применил артиллерию 122 мм возле Богдановки, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза из запрещеннго минскими договоренностями оружия.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета.

На Донецком направлении противник вел беспокоящие огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Наши позиции у Богдановка боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами.

Вследствие вражеского обстрела трое украинских военнослужащих получили ранения несовместимые с жизнью.

В результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения. Потери врага уточняются".

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