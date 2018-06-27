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 Следствие по делу капитана "Норда" Горбенко продлили до сентября, - прокуратура АРК

Следствие по делу капитана керченского сейнера "Норд" Владимира Горбенко продлили до 1 сентября, сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крыма Татьяна Тихончик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Такое решение было принято 26 июня", –  заявила Тихончик.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3073843
 
 
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