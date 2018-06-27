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Все про:медицина (1614) врачи (580) добровольцы (520) операция Объединенных сил (271) Друзенко (1)

 За медиками-добровольцами из ПДМШ стоит очередь бригад ВСУ, потому что мы привозим профессиональных врачей, - Друзенко

80% добровольцев Первого добровольческого медицинского госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) - это работники учреждений здравоохранения.

Об этом рассказал президент Первого добровольческого медицинского госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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"80% добровольцев - это работники учреждений здравоохранения. Есть приказ Минздрава №814 от 27 апреля 2018 года, который позволяет больницам официально командировать своих медработников в распоряжение объединенного оперативного штаба ВСУ по их (медработников) желанию в составе Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова. Вот только принять врачей штаб не может, поскольку там наверное считают, что лучше пусть наши солдаты вымрут от ранений и болезней, чем в армии официально будут добровольцы", - заявил он.

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"Я пытался доказать Муженку, что мы добровольцы только в том смысле, что нас не мобилизуют, а мы едем по собственному желанию. Но мы едем в конкретный батальон конкретной бригады по просьбе комбата или комбрига и передаем врачей в распоряжение начмеда соответствующей воинской части. И наши врачи месяц живут, служат, едят кашу и спят так же, как это делают штатные военные врачи. Мы сейчас работаем с тремя бригадами и двумя военными мобильными госпиталями. За нашими медиками-добровольцами очередь стоит - это 30-я (которую сейчас заменила 28-я), 92-я, 95-я бригады ВСУ. Потому что мы привозим профессиональных врачей, которые могут как стабилизировать раненого бойца, так и вылечить у него диарею, воспаление легких или боль в спине. С комбригами у нас есть и понимание, и сотрудничество. Они не хотят даже слышать о том, что мы от них уйдем, потому что есть очень большая потребность в медиков на передовой. Но чем дальше от фронта, тем больше совка", - резюмировал Друзенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073840
 
   
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одно слово доброволец и толпа толстозадых генералов теряет аппетит и сон!! цуки За медиками-добровольцами из ПДМШ стоит очередь бригад ВСУ, потому что мы привозим профессиональных врачей, - Друзенко - Цензор.НЕТ 9843
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Муженку уж точно добровольцем не назовешь. Добровольно в отставку не уйдет.
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Він і на шибеницю добровільно не піде. Його тягнутимуть мотузкою.
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Ваня - можешь своими словами, твоя ссылка не работает...
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93ка . в нас теж є пдмш ,за що ми їм дуже вдячні.
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Одноклассник. Многие из класса поехали в Москву учится, Друзенко остался в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа медиками-добровольцами из ПДМШ стоит очередь бригад ВСУ, потому что мы привозим профессиональных врачей, - Друзенко
 
 
 
 
 
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