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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (825) миротворцы (712) ОБСЕ (3193) Волкер Курт (258)

 Это конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер о ситуации на востоке Украины

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер назвал ситуацию на востоке Украины "конфликтом между государством и государством".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В случае с Украиной то, что мы видим - это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между русскими и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины. Ее обвинили в аннексии Крыма - незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И что-то подобное произошло в восточной Украине", - сказал Волкер на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня.

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Представитель Госдепартамента США отметил, что для решения этой проблемы США предлагают - вместе с Францией, Германией, Украиной и другими странами - развернуть миротворческие силы ООН, которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения.

Напомним, в Вене 26 июня прошла специальная сессия по Украине в рамках Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности. Помимо прочего, директор политического департамента МИД Алексей Макеев в своем докладе заявил, что Украина призывает страны-члены ОБСЕ усилить давление на Россию для освобождения удерживаемых Москвой украинцев, в частности, Олега Сенцова, Владимира Балуха, которые объявили голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3073838
 
 
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треба, але ж кацяпи погодяться на миротворців, як отримають гарного пенделя по скрепному місцю), а так не вірю! Это конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер о ситуации на востоке Украины - Цензор.НЕТ 9841
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Якщо візьмуть під контроль всю зону ордло , включно з російським кордоном, та забезпечать на перехідний період можливість дії українського законодавства в повному обсязі - то сенс розміщення блакитних шоломів є..
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Это конфликт между Цивилизацией и дикарями. И происходит он не только в Украине, просто в Украине он самый кровавый. Вмешательство русни в выборы США - тоже часть этого конфликта.
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Германия продула Южной Корее 0:2 и вылетает с ЧМ по футболу. Интрига поедет ли Меркель в гости к хуйлу на финал закончилась. Хорошо бы ещё вот так выпереть Германию и Францию из Минска и заменить их одним дядюшкой Сэмом. Или Волкером.
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Это конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер


Авжеж, авжеж, це конфлікт між державами, тільки для вирішання його достатньо примусити агресора піти геть. А миротворчі сили - то від чорта. (аби не виконувати взяті на себе зобов'язання )
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Волкер полностью прав. Кроме одного, россия не государство, а империя стремящаяся поработить, сделать их рабами, другие государства с помощью военной силы.
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Миротворцы должны быть только от НАТО. Сравните эффективность операций в Югославии UNPROFOR (ООН) и IFOR (НАТО).
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Гладко было на бумаге. А на практике? Кацапское вето и нацистско-имперские хотелки,бестолковая говорильня дальше и бег по кругу. А вот радикальное снижение цен на нефть к примеру было бы куда эффективнее. И США с арабами это сделать-как два пальца обоссать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер о ситуации на востоке Украины
 
 
 
 
 
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