 Это конфликт между государствами, для разрешения которого нужно развернуть миротворческие силы ООН, - Волкер о ситуации на востоке Украины

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"В случае с Украиной то, что мы видим - это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между русскими и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины. Ее обвинили в аннексии Крыма - незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И что-то подобное произошло в восточной Украине", - сказал Волкер на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия категорически отвергает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук

Представитель Госдепартамента США отметил, что для решения этой проблемы США предлагают - вместе с Францией, Германией, Украиной и другими странами - развернуть миротворческие силы ООН, которые создадут безопасную ситуацию на Донбассе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения.

Напомним, в Вене 26 июня прошла специальная сессия по Украине в рамках Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору вопросов безопасности. Помимо прочего, директор политического департамента МИД Алексей Макеев в своем докладе заявил, что Украина призывает страны-члены ОБСЕ усилить давление на Россию для освобождения удерживаемых Москвой украинцев, в частности, Олега Сенцова, Владимира Балуха, которые объявили голодовку.