 Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Денисова отметила: "Вынуждена констатировать, что гарантии, данные мне Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы.

Поэтому я обратилась с официальным письмом к Руководителя Администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию данных мне Президентом РФ гарантий".

Также украинский омбудсмен отметила: "Обратилась также к заместителю руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов.

В своём официальном письме я обращаю внимание господина Пескова, что переговоры с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой не дали никаких результатов. И прошу его проинформировать Президента РФ о том, что данные мне как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека гарантии про безусловный и беспрепятственный допуск к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются".







Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

13 июня украинский омбудсмен прибыла в Россиию. Однако, под разными предлогами ей уже 12 день отказывают во встрече с украинскими политзаключенными.