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 Политика Украины, Происшествия
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 Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова. ДОКУМЕНТ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантий, данных ей Владимиром Путиным по посещению украинских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Денисова отметила: "Вынуждена констатировать, что гарантии, данные мне Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы.

Поэтому я обратилась с официальным письмом к Руководителя Администрации Президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию данных мне Президентом РФ гарантий".

Также украинский омбудсмен отметила: "Обратилась также к заместителю руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов.

В своём официальном письме я обращаю внимание господина Пескова, что переговоры с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой не дали никаких результатов. И прошу его проинформировать Президента РФ о том, что данные мне как Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека гарантии про безусловный и беспрепятственный допуск к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются".

Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова 01
Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова 02
Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова 03

Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

13 июня украинский омбудсмен прибыла в Россиию. Однако, под разными предлогами ей уже 12 день отказывают во встрече с украинскими политзаключенными.

Источник: https://censor.net.ua/n3073837
 
 
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Гарантии кого???
Ну я прям в шоке, от этой "наивности"
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Но волну по этому поводу гнать надо. Во всяком случае не помешает. Чтобы потом не говорили6 "А чего же вы молчали?".
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Дещица - супер министр ИД Украины Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова - Цензор.НЕТ 6956. А кондитер ссыкун и толераст

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Да и как Президент Дещиця был бы очень даже на своем месте..
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Так на весь мир и надо сказать что оказывается гарантии путина в раисе тоже не стоят ломанного гроша а чего у говорить о международном ракурсе
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Шо? хуйло сбрехало? Та не может быть!!! Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова - Цензор.НЕТ 5069

Fool me ones - shame on you. Fool me twice - shame on me.
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"гарантии"???,..хуйлом???, Денисова ты шо там куришь????
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Но волну по этому поводу гнать надо. Во всяком случае не помешает. Чтобы потом не говорили6 "А чего же вы молчали?".
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Как бы поздно не было - пока она будет крючкотворством заниматься и почтительно шаркать ножкой.. Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова - Цензор.НЕТ 1854
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А посещение Денисовой в любом случае ничего не даёт, но волну гнать надо.
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А які можуть гарантії у пуйла? Правильно, тільки пуйлові.
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от шо значіть), баришня) від мусорів нф авакова ! Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова - Цензор.НЕТ 5893
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та нє! цар хороший!
боярє плохіє
пєрєгіби на мєстах
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так це ти підтверджуєш) її кацяпську сутність?! Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова - Цензор.НЕТ 1804
може їй хтось сказав, що кацапів треба тролити? Гарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова - Цензор.НЕТ 8306
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Гарантиями )(уйла можно только подтереться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГарантии, предоставленные мне Путиным по посещению украинских политзаключенных, не выполняются, - Денисова. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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