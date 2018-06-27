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 Политика Украины
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 По информации Муженко в зоне проведения ООС не хватает более тысячи военных медиков, - президент Первого добровольческого медицинского госпиталя Друзенко

Ситуация с нехваткой медиков на Донбассе критическая - в Луганской области нехватка медиков для гражданских составляет в среднем 43%, в Донецкой области вакантными остается примерно треть должностей. Это официальная статистика по гражданским заведениям.

Об этом рассказал президент Первого добровольческого медицинского госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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"По военным статистики нет, но начальник Генштаба Виктор Муженко в процессе нашей встречи говорил, что не хватает более тысячи военных медиков - это только в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) (ПДМШ помогает не только военным, но и гражданским. - Ред.). И в этой ситуации ПДМШ может хоть частично, но квалифицированно и мотивированно заполнить эту нишу. Не пользоваться такой возможностью я считаю преступлением.", - заявил Друзенко.

"Он (Муженко. - Ред.) говорит, что мы молодцы, и нареканий на нас нет, но мы не военные, поэтому "я за вас ответственность нести не хочу". Что говорит не только о том, что он по-советски относится к своим солдатам, которые не получают надлежащей медицинской помощи, но и о том, что он не понимает простую вещь: когда мы находимся в зоне ООС нелегально или полулегально, это также ответственность, более того, прямое правонарушение. Потому что гражданские люди находятся на режимных объектах без каких-либо правовых оснований. А если бы мы были заведены туда официально, тогда вопросов бы не возникало. Тем более, что сегодня есть прямая норма в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", согласно которому Генеральный штаб ВСУ по согласованию с соответствующими руководителями может привлекать к участию в операции работников учреждений здравоохранения", - отметил президент Первого добровольческого медицинского госпиталя им. Пирогова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073836
 
 
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Отправте сыновей прокуров , сыновей судейского корпуса , верховной рады . Ведь они уже все герои ДАПА и так . Посмеемся трохи .
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Муженко-"любийдруг". Поэтому будет коптить небо на посту до марта 2019 года. А там вслед за "крышей" куда получится.
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