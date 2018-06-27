 По информации Муженко в зоне проведения ООС не хватает более тысячи военных медиков, - президент Первого добровольческого медицинского госпиталя Друзенко

Об этом рассказал президент Первого добровольческого медицинского госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Геннадий Друзенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

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"По военным статистики нет, но начальник Генштаба Виктор Муженко в процессе нашей встречи говорил, что не хватает более тысячи военных медиков - это только в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) (ПДМШ помогает не только военным, но и гражданским. - Ред.). И в этой ситуации ПДМШ может хоть частично, но квалифицированно и мотивированно заполнить эту нишу. Не пользоваться такой возможностью я считаю преступлением.", - заявил Друзенко.

"Он (Муженко. - Ред.) говорит, что мы молодцы, и нареканий на нас нет, но мы не военные, поэтому "я за вас ответственность нести не хочу". Что говорит не только о том, что он по-советски относится к своим солдатам, которые не получают надлежащей медицинской помощи, но и о том, что он не понимает простую вещь: когда мы находимся в зоне ООС нелегально или полулегально, это также ответственность, более того, прямое правонарушение. Потому что гражданские люди находятся на режимных объектах без каких-либо правовых оснований. А если бы мы были заведены туда официально, тогда вопросов бы не возникало. Тем более, что сегодня есть прямая норма в законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", согласно которому Генеральный штаб ВСУ по согласованию с соответствующими руководителями может привлекать к участию в операции работников учреждений здравоохранения", - отметил президент Первого добровольческого медицинского госпиталя им. Пирогова.

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