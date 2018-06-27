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 На переговорах по Донбассу в Минске договорились об очередном перемирии в связи с уборочной кампанией, - Олифер

Представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке  пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила: "В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО:

- подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени;

- подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская сторона отклонила предложенные Украиной мероприятия по достижению устойчивого режима тишины на Донбассе, - Олифер о переговорах ТКГ

Для того, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений. По мнению украинской стороны речь должна идти о:

- обеспечении полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ;

- возвращение НЗФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014;

- мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположенные в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово;

- обеспечение отвода тяжелых вооружений, а также танков, артиллерии, минометов НЗФ ОРДЛО в соответствии с минским соглашениями;

- постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территории вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы, создание зон безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинским рубежом;

- постоянный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом Миссии.

Также читайте: Россия категорически отвергает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук

Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц. Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу для того, чтобы люди вернулись домой. Также призываем РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.

Вопросы безопасности были ключевыми и в работе подгруппы по социально-экономическим вопросам, где особое внимание уделено работе Донецкой фильтровальной станции. Суточная смена специалистов станции - это примерно 25 человек. Каждый раз военные Вооруженных Сил Украины совместно с СММ ОБСЕ помогают безопасно добраться до места работы работникам, проживающих на территории ОРДЛО. В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения.

Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украины" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу началось в Минске, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3073827
 
 
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готуйтеся так "воювати" ще 100 років - з перервами на посівну і уборочну ...
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Она отметила: "В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО:
- подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени;
- подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3073827

прям идиллия....
а на самом деле "несколько" не так всё будет
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100500 и 1 перемирие - сказки Шахерезады
(и о чем думали когда так называли женщину... офигеть..)
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Уборочное перемирие.Что только Пеца не придумает что бы запылить глаза людям,он знает что сепары стрелять будут и убивать,чем Пеца и доволен
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снова включили режим "Укромишень".....

Я так понял Главком и Генштаб земли Украины освобождать не намерены?

Вот только не надо - "Ты с окопа пишешь?"....

Не с окопа, но военный сбор нужно отменять - мы же не воюем, а торгуем...
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каждый день гибнут бойцы, ерничество тут не уместно....
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Вобщем на период уборки нас будут убивать сепаратюги а мы обязаны будем в ответ молчать так как о перемирии договаривалась Украина з кацапией а боевики-сепаратисты кацапам не подвластны.
Расстрелять бы всех кто участвувует в минских переговорах включаючи украинцев и международных надзирателей.
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рашист, дал команду минским подельникам, на оглашение очередного "перемирья"- боеприпасами и топливом для "успешного" проведения "перемирья" он обеспечил подконтрольные ему украинские территории...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа переговорах по Донбассу в Минске договорились об очередном перемирии в связи с уборочной кампанией, - Олифер
 
 
 
 
 
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