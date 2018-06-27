 На переговорах по Донбассу в Минске договорились об очередном перемирии в связи с уборочной кампанией, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она отметила: "В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО:

- подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени;

- подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей.

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Для того, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений. По мнению украинской стороны речь должна идти о:

- обеспечении полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ;

- возвращение НЗФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014;

- мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположенные в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово;

- обеспечение отвода тяжелых вооружений, а также танков, артиллерии, минометов НЗФ ОРДЛО в соответствии с минским соглашениями;

- постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территории вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы, создание зон безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинским рубежом;

- постоянный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом Миссии.

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Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц. Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу для того, чтобы люди вернулись домой. Также призываем РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.

Вопросы безопасности были ключевыми и в работе подгруппы по социально-экономическим вопросам, где особое внимание уделено работе Донецкой фильтровальной станции. Суточная смена специалистов станции - это примерно 25 человек. Каждый раз военные Вооруженных Сил Украины совместно с СММ ОБСЕ помогают безопасно добраться до места работы работникам, проживающих на территории ОРДЛО. В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения.

Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украины" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе".

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