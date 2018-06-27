 На переговорах по Донбассу в Минске договорились об очередном перемирии в связи с уборочной кампанией, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.
Она отметила: "В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО:
- подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени;
- подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей.
Для того, чтобы этот режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение безопасности блока вопросов Минских соглашений. По мнению украинской стороны речь должна идти о:
- обеспечении полного, постоянного и всеобъемлющего прекращения применения оружия по мониторингу и верификации СММ ОБСЕ и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ;
- возвращение НЗФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014;
- мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения и военной техники и расположенные в пределах н.п. Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово;
- обеспечение отвода тяжелых вооружений, а также танков, артиллерии, минометов НЗФ ОРДЛО в соответствии с минским соглашениями;
- постоянный мониторинг СММ ОБСЕ территории вдоль неконтролируемой участка российско-украинской границы, создание зон безопасности в районах, находящихся рядом с российско-украинским рубежом;
- постоянный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено мандатом Миссии.
Гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением удерживаемых лиц. Ждем конструктивную реакцию противоположной стороны относительно украинских предложений по этому вопросу. Мы готовы к широкому компромиссу для того, чтобы люди вернулись домой. Также призываем РФ принять участие в деятельности трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.
Вопросы безопасности были ключевыми и в работе подгруппы по социально-экономическим вопросам, где особое внимание уделено работе Донецкой фильтровальной станции. Суточная смена специалистов станции - это примерно 25 человек. Каждый раз военные Вооруженных Сил Украины совместно с СММ ОБСЕ помогают безопасно добраться до места работы работникам, проживающих на территории ОРДЛО. В соответствии с Меморандумом от 19 сентября 2014 года и установленной им линии разграничения, ДФС должна находиться под контролем Украины. Только соблюдение этого аспекта может гарантировать и безопасность работников станции, и бесперебойную работу ДФС, в которой нуждаются сотни тысяч людей по обе стороны линии разграничения.
Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДЛО работники компании "Водафон Украины" до сих пор не могут восстановить оборудование, необходимое для полноценной работы мобильной связи на Донбассе".
- подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 по киевскому времени;
- подтверждает свою общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей. Источник: https://censor.net.ua/n3073827
прям идиллия....
а на самом деле "несколько" не так всё будет
(и о чем думали когда так называли женщину... офигеть..)
Я так понял Главком и Генштаб земли Украины освобождать не намерены?
Вот только не надо - "Ты с окопа пишешь?"....
Не с окопа, но военный сбор нужно отменять - мы же не воюем, а торгуем...
Расстрелять бы всех кто участвувует в минских переговорах включаючи украинцев и международных надзирателей.