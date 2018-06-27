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 Политика Украины
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 Заявивший о "передаче взрывчатки" Сенцову Сериков минимум 9 раз посещал Крым после оккупации, - журналист Ромалийская

Во время прошедшей сегодня в Киеве конференции ОБСЕ по свободе слова гражданин Украины Сергей Сериков заявил, что якобы передавал в 2014 году взрывчатку режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом в своем блоге "Очередная провокация русских в деле Сенцова" на Цензор.НЕТ пишет журналист Ирина Ромалийская.

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""Украинский военный рассказал, что вез Сенцову взрывчатку!" - сообщают российские СМИ в своих заголовках. И не только российские, кстати. У нас об этом первым сообщил сайт "Страна". Произошло это событие накануне на конференции ОБСЕ по свободе слова. Вот представляете себе это мероприятие, да? Встает человек в камуфляже и вдруг, когда весь мир давит на президента РФ Владимира Путина с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, говорит: так это же я возил взрывчатку Сенцову!" - отмечает Ромалийская.

Однако Сериков в марте 2014 заявлял - он ничего Олегу передавать не мог, ничего провезти не мог. Послушайте запись в Украинском кризисном медиацентре за 30 мая 2014 года с 9:26.

"А после этого заявления, что часто ездит в Крым. Это, конечно, не запрещено. Но - ты то ли военный, то ли волонтер, фигурант громкого политического дела, активно позиционируешь свои проукраинские взгляды и спокойно ездишь в Крым? Мои источники утверждают, что с апреля 2014 по ноябрь 2015 он побывал в Крыму 9 раз. Чаще - на день. Иногда - на несколько часов заезжал. А однажды - всего лишь на час. Зачем волонтеру, поддерживающему украинских военных, на час въезжать в оккупированный Крым?" - отмечает Ромалийская.

По мнению журналиста, "российские СМИ "легализуют" месседж "Сенцов-террорист" через некоторые украинские СМИ (которые, по моему убеждению, работают на РФ). Именно поэтому, например, Ньюсван, принадлежащий нардепу Евгению Мураеву, а попутно и 112-й канал, раскручивает историю с якобы неожиданно найденными показаниями Геннадия Афанасьева, где он оговорил Сенцова (подробнее об этом тут) . А теперь вот через "Страну" выпускают "военного" и "волонтера", который на конференции ОБСЕ заявляет, что возил взрывчатку Сенцову".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3073823
 
 
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Вот это зашквар. У Сенцова была взрывчатка?
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Зашквар, это твое, чушок, рождение. А у Сенцова еще и атомная бомба была. Вот вы, казламордые, от этого и срете кирпичами, а ху@ло ваше ваще из говнобункера не вылазит.
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Ну и как теперь с этим быть. Он же это иностранцам в рожу выпалил.)
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Как? Та застрелись найух, лапоть.
А иностранцы канешна верют и уепану вашему, и ху@лу твоему, ну и мы тут усе табе тоже. Верим. Чушки, вы шо, все у пэтрасьяна учились нас смешить?
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Он оказывается атошник с наградами. Вы думаете его купили?)
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... от них требовали не признаться, а именно оговорить себя Ток пропускали через разные части тела: через все тело, через сердце, через половые органы..., как меняется ЦВЕТ одной и той же комнаты ток тело серце органы (с)

КТО ТАКОЕ МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ?
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Ну так сейчас его никто не пытает. Что он несет?
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я не про иго а людях которые в застенках от них требовали не признаться, а именно оговорить себя
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А где этот Сериков сейчас? С ним СБУ не хочет поговорить и узнать откуда у него взрывчатка например? И кто это вообще? Когда его успели завербовать?
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В статье написано что он сегодня выступал в Киеве. Читать не умеешь?
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Умеешь. Он сейчас должен сидеть в кабинете СБУ и давать прказания, мудак.
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Кто опубликовал - дело десятое. Првда ли это? Спасибо и Цензору и Стране и Серикову и всем... Но есть Сенцов, а он либо действительно журналист, либо продукт под видом - "журналиста".. Если он продукт - на много хуже и это не уровень всех, кто "читат" - СМИ, как и я а если это возня? Здесь уже роль государства.
Что делать? Помнить, что Сенцов - ЧЕЛОВЕК, (обратное ЯВНО? доказано?), а значит и решать в соответствии с ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ!
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Интересно: сколько "заработал" на этом этот "волонтер"серикофф...явно неспроста он в Крым безпрепятственно мотается!((
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Это называается козломордые свинособаки идут ва-банк.
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Откуда такие гниды берутся?! "Подельник" Сенцова уже давно сказал, что все показания против Сенцова были выбиты из него под пытками.
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Странная возня последние дни.Может уже чего случилось нехорошее или на грани. А козломордые хотят втюхать миру,что он именно террорист,а не кинорежиссёр.Даже открыто консерва подставилась.
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Бабченко(ч..мо,п..дар и ган.дон)- это были цветочки.Вот где!с.ка расцвело!Сильно поменялась манера подачи инфы.Мы шо козломордые чтоб такую ху..ню читать в когда-то авторитетных изданиях?Обозреватель вообще ох..ел с чмо-2018.
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Просто настало время вскрыться еще одной кацапской консерве - на этот раз псевдоволонтеру Серикову. Хочется надеяться что СБУ уже ведет с ним беседу...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявивший о "передаче взрывчатки" Сенцову Сериков минимум 9 раз посещал Крым после оккупации, - журналист Ромалийская
 
 
 
 
 
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