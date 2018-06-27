 Заявивший о "передаче взрывчатки" Сенцову Сериков минимум 9 раз посещал Крым после оккупации, - журналист Ромалийская

Об этом в своем блоге "Очередная провокация русских в деле Сенцова" на Цензор.НЕТ пишет журналист Ирина Ромалийская.

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""Украинский военный рассказал, что вез Сенцову взрывчатку!" - сообщают российские СМИ в своих заголовках. И не только российские, кстати. У нас об этом первым сообщил сайт "Страна". Произошло это событие накануне на конференции ОБСЕ по свободе слова. Вот представляете себе это мероприятие, да? Встает человек в камуфляже и вдруг, когда весь мир давит на президента РФ Владимира Путина с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, говорит: так это же я возил взрывчатку Сенцову!" - отмечает Ромалийская.

Однако Сериков в марте 2014 заявлял - он ничего Олегу передавать не мог, ничего провезти не мог. Послушайте запись в Украинском кризисном медиацентре за 30 мая 2014 года с 9:26.

"А после этого заявления, что часто ездит в Крым. Это, конечно, не запрещено. Но - ты то ли военный, то ли волонтер, фигурант громкого политического дела, активно позиционируешь свои проукраинские взгляды и спокойно ездишь в Крым? Мои источники утверждают, что с апреля 2014 по ноябрь 2015 он побывал в Крыму 9 раз. Чаще - на день. Иногда - на несколько часов заезжал. А однажды - всего лишь на час. Зачем волонтеру, поддерживающему украинских военных, на час въезжать в оккупированный Крым?" - отмечает Ромалийская.

По мнению журналиста, "российские СМИ "легализуют" месседж "Сенцов-террорист" через некоторые украинские СМИ (которые, по моему убеждению, работают на РФ). Именно поэтому, например, Ньюсван, принадлежащий нардепу Евгению Мураеву, а попутно и 112-й канал, раскручивает историю с якобы неожиданно найденными показаниями Геннадия Афанасьева, где он оговорил Сенцова (подробнее об этом тут) . А теперь вот через "Страну" выпускают "военного" и "волонтера", который на конференции ОБСЕ заявляет, что возил взрывчатку Сенцову".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.