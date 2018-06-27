 Суд продлил домашний арест соратника Медведчука Лесика и назначил слушание дела по существу на 4 июля, - адвокат Тихоненков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней, до 27 августа. Кроме того, суд удовлетворил мое ходатайство о снятии ареста с телефона и ноутбука Лесика, но отказал в ходатайстве о возврате в прокуратуру обвинительного акта по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и независимость Украины)", - сказал Д.Тихоненков агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он сообщил, что ранее (25 июня) суд принял решение об объединении рассмотрения двух обвинительных актов - по делу о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений и о посягательстве на территориальную целостность Украины.

"Сегодня суд назначил слушание по существу на 4 июля", - сказал Д.Тихоненков.

Как сообщалось, А.Лесик является подозреваемым по делу о сопротивлении работнику СБУ и нанесении ему легких телесных повреждений в декабре 2017 года. А.Лесику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.342 и ч.2ст.345 (сопротивление работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей и умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее А.Лесику было объявлено подозрение по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, которое является представителем власти).

По предварительным данным досудебного расследования, проводимого следователями СБУ, будучи депутатом Харьковского горсовета, А.Лесик призывал к изменению границ территории государства. В частности, в публичных выступлениях он призывал блокировать транспортные развязки, чтобы не давать передвигаться по городу военным и полиции, а также провести незаконный референдум и не подчиняться законной государственной власти.

Напомним, с 15 декабря 2017 года Лесик находился под стражей как подозреваемый в деле о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Дело о сепаратизме прокуратура передала в суд и 1 марта 2018 года просила продлить меру пресечения Лесику, но суд вернул обвинительный акт прокуратуре и освободил подозреваемого из-под стражи.

Уже 5 марта Лесику предъявили новое подозрение - по факту сопротивления сотрудникам СБУ. Конфликт произошел в областной больнице 8 декабря 2017 года, когда силовики попытались в палате вручить Андрею Лесику ходатайство об избрании меры пресечения по делу о сепаратизме. Обвинение уверяет, что есть достаточно доказательств вины Лесика в сопротивлении сотрудникам правоохранительного органа.

Прокуратура потребовала ареста Лесика, но Дзержинский райсуд отпустил его на поруки народного депутата.