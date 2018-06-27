 Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских наемников, - Мысягин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мысягин подчеркнул: "Все, отвоевалась.На одну боевую машину у обдроченцев стало меньше".
Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 месяцев боев на Светлодарской дуге боевой группы К-2 из 54-й бригады уничтожены и выведены из строя 5 БМП, 3 "УРАЛа", 2 МТЛБ и 120-мм миномет наемников РФ, - Мысягин. ФОТОрепортаж
Теперь можете им целый клип нарезать, про успевших на деле поздравить нового отца наротов! )))
Не могу найти среди российских боевых машин похожий экземпляр.
Смахивает на старый немецкий Sd Kfz 251 в современной модификации.