 Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских наемников, - Мысягин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мысягин подчеркнул: "Все, отвоевалась.На одну боевую машину у обдроченцев стало меньше".

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