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 Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских наемников, - Мысягин. ФОТО

Волонтер Юрий Мысягин обнародовал информацию о том, что на Донбассе украинские бойцы уничтожили боевую машину оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мысягин подчеркнул: "Все, отвоевалась.На одну боевую машину у обдроченцев стало меньше".

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Украинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских наемников, - Мысягин 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3073813
 
   
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Спробував на писюна того стимулятора намотати - дідько, мало євнухом не став
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Народ, не ведитесь. Я уже пару раз прочитал эту рекламу - кубики не проступили, бицепс не подрос, жена не увеличилась на пару санитиметров
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У россиянин спрашивают: -Что вам лично дал путин? - Лично мне - независимость. Наш завод встал, меня уволили. Я стал предпринимателем, открыл бордель. Дела поперли в гору. - А сколько стоят услуги в вашем борделе? - Недорого, анал 200 рублей, орал 150. - А классика сколько? - А классики у меня пока нет. Предприятие маленькое, пока я один работаю... ﻿
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Порохобот, а ты строишь из себя патриота. Или у вас задание такое, восхвалять Лолиту и всё, что с ней связано, и писать гадости на кацапов, отвлекая людей от важных для страны моментов?
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Через три дня восстановят и поедут брать Лондон
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шоб у них ізжога тільки не случилась від взятія Лондона..
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Как там пионэры куромаршалу наспивалы?.. Дойдем до ада с тобой?!
Теперь можете им целый клип нарезать, про успевших на деле поздравить нового отца наротов! )))
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К сожалению,они завтра в Дебальцево эшелон такой рухляди пригонят... Главное,шоб шафйор отьездился...
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"российских наемников"...а хто цих найомнікав найняв?
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Странный ватный аппарат , как из фильма «Кин-дза-дза» .
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Молодцы ребята... они единственные, кому можно во всём доверять...
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А не подскажите, что это за БТР/БМП или еще что-то?
Не могу найти среди российских боевых машин похожий экземпляр.
Смахивает на старый немецкий Sd Kfz 251 в современной модификации.
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это так называемый гантрак, обшитое броней шасси какое-то...
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и что Россия такие гантраки производит и "подгоняет" в ДЛНР?
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Это они пытались собрать первый дынырыровский трамвай.
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Цікаве рішення щодо т.зв. активного захисту (димова завіса).
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Это последняя разработка донецких ученых. Предыдущая разработка называлась Чебурашка. А это Крокодил Гена. Скоро из донецких лабораторий выйдет третяя разработка - Старуха Шапокляк.
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Спасибо за фото. Це не російська - штучка. Якийсь - "самоклеп." Видно, що гробик на колесах, якесь потворне, як і багато нашого - подібного. Тому? Краще напишіть правду, про "праизводства", ніж так просто писати. Супротивника можна чи поважати, чи ні, але правду - писати потрібно.
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пасибо или дякую. Дуже подібне, але в такому вигляді не знайшов. Давайте , поекаємо, що у нас скажуть.
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Так він просто бронею обшит тай усе, а так звичайний урал. Можливо зроблен у одному екземплярі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские военные на Донбассе уничтожили боевую машину российских наемников, - Мысягин. ФОТО
 
 
 
 
 
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