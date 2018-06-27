 После празднования выпускных на Виннитчине с отравлением госпитализированы 62 человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По состоянию на 27 июня, в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы и в Чечельницкой больнице находится 62 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди которых - 23 ребенка. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести.

Всего в праздновании выпускных вечеров в с. Бондуровка Чечельницкого района принимало участие 68 человек; в с. Стратиевка этого же района - 85 человек.

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Вспышка возникла после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и помещении школы.



Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в одном кафе и доставлялись в места проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме.

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К административной ответственности привлечены владелица кафе и директор Стратиевского учебно-воспитательного комплекса. По факту отравления возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).