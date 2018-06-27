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Все про:Винницкая область (435) отравление (1048) школа (1700) выпуск (73)

 После празднования выпускных на Виннитчине с отравлением госпитализированы 62 человека

В Винницкой области в результате пищевых отравлений после празднования школьных выпускных вечеров в двух селах Чечельницкого района госпитализированы 62 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По состоянию на 27 июня, в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы и в Чечельницкой больнице находится 62 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди которых - 23 ребенка. Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз "Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести.

Всего в праздновании выпускных вечеров в с. Бондуровка Чечельницкого района принимало участие 68 человек; в с. Стратиевка этого же района - 85 человек. 

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Вспышка возникла после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и помещении школы.

Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в одном кафе и доставлялись в места проведения мероприятий частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме.

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К административной ответственности привлечены владелица кафе и директор Стратиевского учебно-воспитательного комплекса. По факту отравления возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Источник: https://censor.net.ua/n3073809
 
 
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Кролик был не прав разогнав СЭС. Так бы все закончилось отравлением одного сотрудника санэпидстанции. Дураку же говорили - без дегустации никак

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Санитарно-эпидемиологические станции всех городов Украины

http://medinform.in.ua/ses/
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Якого року там дані, якщо видає донецькі медзаклади?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле празднования выпускных на Виннитчине с отравлением госпитализированы 62 человека
 
 
 
 
 
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