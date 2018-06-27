 Опасный преступник Суржан сбежал из зала суда в Миргороде, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полиции считают, что он может иметь при себе оружие.

"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда ... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.

Указано, что разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

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