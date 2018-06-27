 Опасный преступник Суржан сбежал из зала суда в Миргороде, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
В полиции считают, что он может иметь при себе оружие.
"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда ... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.
Указано, что разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
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Запитайте себе і все зрозумієте
Отсюда рождается почти японская поэзия:
Так же было и при Овоще.
На всякий случай сообщаю сразу)))
Учи матбазу.
і не просто зустріти, провести з ним якнаймога довше
з чєловєком
С 2014 бегут, бегут, бегут...
А я бачу зовсім иншу картину. Як сусід ("переатестований" совкоміліціянт) використовує транспорт з особистою метою та поліпшує дууууже пристойний будинок і ні в чому собі не відмовляє. Мабуть, як Ляшко, виграє в лотерею.
Це така "логіка" у совкоМіліції? Ви справді вважаєте Вашу фразу карколомною?
Тоді не дивно, що ніяких злочинів не можете розкрити. Адже той, хто не може розв'язати квадратне рівняння, в совкоМіліції дослужувався, як мінімум, до "полковника".
Я не вірю, що така примітивна особа (головним чином за логікою) та такий дрімучий совок (аякже, треба й США згадати здатний на якесь достойне розслідування.
Ви не можете вивчити елементарних речей, то звідки Вам знати вищі матерії?
І ще. Ваша гістерія свідчить про те, що Ви -- банальний алкоголік. Адже достойна людина (смілива та сильна) ніколи не буде влаштовувати гістерію та погрожувати.