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Все про:побег (258) Полтавщина (424)

 Опасный преступник Суржан сбежал из зала суда в Миргороде, - Нацполиция. ФОТО

В Полтавской области разыскивают осужденного за опасные преступления, который сбежал из зала Миргородского суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В полиции считают, что он может иметь при себе оружие.

"Полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда ... По предварительной информации, осужденный может передвигаться на автомобиле марки Audi А6 серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие", - говорится в сообщении.

Указано, что разыскиваемый - 40-летний Суржан Виталий, осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Также читайте: Брачный аферист сбежал в Киеве из-под стражи во время конвоирования, - Нацполиция. ФОТО

Опасный преступник Суржан сбежал из зала суда в Миргороде, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073808
 
 
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Тоже портрет порвал ? (сбежать из зала суда ... сколько стоило ? )
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у нас не полиция, а статисты какие то.. которые только и могут что приехать через 2 часа в лучшем случае после вызова составить протокол и сказать тут нет состава преступления ...
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А Ви ризикували б, коли б знали. що в 40 років Вам на пенсію? І Вам виплатять одноразово 20 окладів? І пенсія буде нівроку?
Запитайте себе і все зрозумієте
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Якщо мєнту піти на пенсію в 40 років то вона буде зараз десь 2000
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Суды охраняет не обычная полиция, а спецназ "Грифон".
Отсюда рождается почти японская поэзия:

Так же было и при Овоще.
На всякий случай сообщаю сразу)))
Учи матбазу.
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суди зараз ніхто не охороняє крім сигналізації, а цього кадра, охороняв конвой, і не факт, що привезли його на автозаку, бо гроші є тільки на патрульних...
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ай маладца сбежавший как поймают на Академика Богомольца 10 Министром МВД как минимум....
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Да ни фига подобного. Когда надо иторасов защищать или незаконную стройку, они тут как тут, боевые такие.
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Красава. Онищенку и Маркову можно а ему нельзя? Ну нету у человека денег чтобы купить судью вот и сам ушел.
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бажаю тобі зустріти у житті цього славного хлопця, рубаху-парня
і не просто зустріти, провести з ним якнаймога довше
з чєловєком
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Я звісно вибачаюсь - а чим під час втечі займався конвой?
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Можно предположить что друг дружку шпилили))
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какой конвой ? все надеялись на его совесть ..
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Дык у вусем виноват путин .
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Почем "лошары" из конвоя? авакян их уже арестовал или просто уволил?
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Неудивительно, что сбежал. От наших силовиков только безногий не сбежит.
С 2014 бегут, бегут, бегут...
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це вам не ЛГБТ паради охороняти...частину яка виконувала охорону злодюги - розформувати, командира військової частини розжалувати, всіх винних покарати.
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Фейсбучно-рюкзачная полиция, как всегда, на высоте...
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Что такое сегодня полицейский После Реформы --- тот же милиционер -- только у которого отобрали все права -- куда не сунулся везде не прав ..У которого нет совсем личного времени -- из за некомплекта в Полиции -- полицейский работает сегодня без выходных порой и лимита времени .. Старший начальник в Полиции -- а такой же бесправный -- и стремится все негативное переложить на подчиненных ... И все разом за каждую туйню каждый день могут быть посажены или изгнаны с работы .. Не квартир , не зарплаты -- если не считать сегодняшней зарплаты полицейских 6-9 тысяч максиму .. Наешьтесь , напейтесь и семью накормите на эти деньги ... Под ножами дебилов и плевками -- я уж о оскорблениях моральных молчу .... Так нельзя относится к ВЛАСТИ --- Государство --- по науке -- это Власть управления и Власть принуждения ... Без гнезда и пищи Птицы не живут --- а у нас Правительство и граждане думают , что их кто то будет защищать -- без еды и крова с уважением ... Так не бывает ... Не хотите кормить своих -- будете кормить чужих -- возможно в концлагерях .... Наполеон где то так давно сказал .. Если я не ошибаюсь .. Так где сегодня Франция и где мы ...
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Що це за "плач_ярославни"?
А я бачу зовсім иншу картину. Як сусід ("переатестований" совкоміліціянт) використовує транспорт з особистою метою та поліпшує дууууже пристойний будинок і ні в чому собі не відмовляє. Мабуть, як Ляшко, виграє в лотерею.
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Та то понятно -- у соседа всегда толще а жинка гарнише ... Только куда ты бежишь когда тебе в ухо дебил на улице даст или на дача помидоры потопчут скажи честно с дулей в кармане бежишь ???
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Я не біжу. Бо не вірю. Я надивився на бидлоБеркут ще до війни та розумію, що всій цій братії, що "переатестувалася" та яка в своїх лавах має примітивів, ніколи не відмитися. Все це бидло йде туди не оберігати закон, а просто згаяти час щоб у 40 років піти на пенсію.
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Если бы "Это Быдло " как ты говоришь на Майдане выполнило свои обязанности на 10 % И Законы Украины -- а не пошло с народом -- ты бы дорогой уже бы давно снил бы на кладбище или в хирургии долечивал бы отбитые почки .. Демократия -- это есть четкое выполнение всеми Законов страны .. Янукович убежал не от поцанов на Майдане -- а потому что его отказались защищать ВСЕ Силовики -- ключая и Беркут -- Янек тоже не хотел кормить армию и Милицию как и ты .. Результат ты видишь .. Когда же у вас головы начнут варить .. Вперед друг в ПОЛИЦИЮ -- тебе дадут МИТЦУБИШИ и палку --- которую по правам полиции можешь себе засунуть в жопу ...
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А Ви особисто так і залишилися совкобидлом. Вибачте, але Ваш "спіч" свідчить саме про це. І про те, що все це Ваше совкобидло так і не зрозуміло своїх обов'язків.
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Совко быдло ??? Вы маму свою так называете и папу с дедом ???
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А це з серії " кто_протів_мЄня_і_Васі"?
Це така "логіка" у совкоМіліції? Ви справді вважаєте Вашу фразу карколомною? Небезпечний злочинець Суржан утік із зали суду в Миргороді, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3052

Тоді не дивно, що ніяких злочинів не можете розкрити. Адже той, хто не може розв'язати квадратне рівняння, в совкоМіліції дослужувався, як мінімум, до "полковника".
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Слушай ты придурок с дипломом ФИЛОЛОГА ---- когда тебя изнасилуют в парке или твою дочь на отдыхе за тысячу км от твоего дома -- вото такой " МЕНТ " как ты говоришь тупой -- по волосинке или отпечатку ботинка -- найдет твоего обидчика или твоих близких .. Слышишь дебил ??? Найдет человек -- а порой и спасет ценой своего здоровья и жизни -- тебя и твою дочь -- не ты размазня и сопля магнитная -- которая ссытся в штаны при виде ножа у сопляка вечером в подворотне .. На тебя надо штатовского ( США ) полицейского -- демократического .. Не выполнил его команду спокойную -- получил пулю в лоб и баба твоя тоже ..
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Вітя, їдь додому, в Донецьк. Навіщо ти в Київ приперся? Там якраз міліція така, яку ти хочеш і розмалював в попередніх коментарях.
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В моего брата полковника в Донецке было 3 покушения -- потому что он был офицером и Защищал Закон Украины и граждан Украины -- включая даже таких говнюков Украины как вы ...
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Вітя - вата-ваєнний, братік - мусорок-хабарник... гарна дамбаська сімейка. Малую родіну свою чому не захищали, а в Київ приперлися?
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Запомни -- первые ДОБРОБАТЫ , которые в отличии от тебя были организованы донецкими парнями и имя им -- АЙДАР , АЗОВ , Донбасс и тд .. Теперь ими Хуйло пугает всю Россию ....
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То який відсоток у вказаних добробатах були - мусора та ваєнниє? Тобто такі як ти та твій братєло?
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Очень большой -- ты думаешь парней стрелять и воевать приезжали учить из Чечни или Питера ?? Нет -- советские офицеры учили и стрелять и танки водить и стрелять из минометов с орудиями -- а там без ВЫСШЕЙ математики и мужества никак нельзя ... Половина Порлиции прошла через АТО -- в отличии от тебя -- ПАЛЬЦАТОГО ...
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Містере совок? Може годі вже й далі дискредитувати свою совкоМіліцію? У неї і так рейтинґ невисокий, але Ви намагаєтеся нівелювати його до абсолютного нуля.
Я не вірю, що така примітивна особа (головним чином за логікою) та такий дрімучий совок (аякже, треба й США згадати здатний на якесь достойне розслідування.
Ви не можете вивчити елементарних речей, то звідки Вам знати вищі матерії? Небезпечний злочинець Суржан утік із зали суду в Миргороді, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7829
І ще. Ваша гістерія свідчить про те, що Ви -- банальний алкоголік. Адже достойна людина (смілива та сильна) ніколи не буде влаштовувати гістерію та погрожувати. Небезпечний злочинець Суржан утік із зали суду в Миргороді, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7829
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Высшие материи --- ты знаешь Петрографию и Триангуляцию , а может Термогазодинамика у тебя настольная книга с молекулярной химией ... А может ты в Чернобыле -- людей говнюк спасал как "МЕНТЫ поганые совковые " ?? И высчитывал БЭРы на своей печени -- а дебил ??? А может ты Зощенко читал и слушал Бернеса и знаешь Марию Занковецкую ??? А может ты летал на Памир на стареньком сарае АН -12 в грузовом отсеке с кислородной маской на лице и сидел заложником в Черкесии ??? Нет ?? Умный ???Помоему -- так --говно на палке --- как говорили в СССР .
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не дави на жалость, там 90% взяточников с нехилым запасом бабла
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по поему ты - мусор вонючий или просто дебилоид
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конвоиры поняли тему и перехватыватили бабло которое должны были получить судьи
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конвоиры в это время ромов охраняли !
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Интересно, что дороже в Миргороде - купить одного судью или нескольких конвоиров? Можно прайс пожалуйста? А что - "от сумы и от тюрьмы..." как говорится)))
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На Котовского похож.Тот тоже сбегал из зала суда.
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Флегмоб новый чтоли- сбежи из под стражи) каждый день бегут
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОпасный преступник Суржан сбежал из зала суда в Миргороде, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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