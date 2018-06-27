 Российский путешественник Конюхов просит у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину, чтобы "поставить флаг в самой глубокой точке" планеты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле, Конюхов, которого президент наградил Орденом Почета, рассказал, что вместе с российским сенатором, океанологом и исследователем Арктики Артуром Чилингаровым готовит экспедицию-погружение в Марианскую впадину.
"Мы просим и вашего благословения, и помощи. Погружение в Марианскую впадину, самую глубокую - свыше 11 тыс. метров - выведет нашу страну на первый уровень изучения Мирового океана", - сказал Конюхов.
Он выразил надежду на то, что "Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты".
19 апреля 2017 года, Конюхов попал в базу сайта "Миротворец". Монах-путешественник незаконно пересек госграницу Украины, посетив оккупированный Крым. Это случилось, когда Конюхов прилетел в оккупированный РФ Симферополь, чтобы презентовать свою книгу "Крымская весна. Оборона Севастополя".
- Усі???
Гугл.
Любой может подплыть туда на простом бревне и кинуть свой флаг с привязанным кирпичом.
И в самой глубокой точке он будет быстрее чем кацапский.
И не нужно для этого миллионы тратить...