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Все про:путешествие (36) Путин (23947) Россия (69760) православие (121) Конюхов (1)

 Российский путешественник Конюхов просит у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину, чтобы "поставить флаг в самой глубокой точке" планеты

Российский путешественник и священник Федор Конюхов сообщил о подготовке погружения в Марианскую впадину в Тихом океане и попросил у президента РФ "помощи и благословения" для этого мероприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Выступая на церемонии вручения государственных наград в Кремле, Конюхов, которого президент наградил Орденом Почета, рассказал, что вместе с российским сенатором, океанологом и исследователем Арктики Артуром Чилингаровым готовит экспедицию-погружение в Марианскую впадину.

"Мы просим и вашего благословения, и помощи. Погружение в Марианскую впадину, самую глубокую - свыше 11 тыс. метров - выведет нашу страну на первый уровень изучения Мирового океана", - сказал Конюхов.

Он выразил надежду на то, что "Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке нашей планеты".

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19 апреля 2017 года, Конюхов попал в базу сайта "Миротворец". Монах-путешественник незаконно пересек госграницу Украины, посетив оккупированный Крым. Это случилось, когда Конюхов прилетел в оккупированный РФ Симферополь, чтобы презентовать свою книгу "Крымская весна. Оборона Севастополя".

Источник: https://censor.net.ua/n3073805
 
 
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- Чули- Кацапи пірнули у Маріаньську впадину.
- Усі???
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Почему уроженцы Украины всегда самые пламенные патриоты рашки?
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А кацапы вроде Климкина, Тымчука, Соболева,... да блин это половина украинского истеблишмента, ярые патриоты Украины?
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Это прямо какая-то зоологическая загадка.
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ученный поця не знает что Россия погрузилась на 1000000000000 глубин как Марианская впадина...дэбил..вяли чие Парашки в красе своей.. чем больше маразма- тем вот оно то самое....гхм... где у нас Наполеон ? в 6 палате... там где раньше Кутузов лежал....
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Ну, Джеймс Кэмерон в 2012-м в собственном батискафе спускался на дно Марианской впадины. Почему кацапы не должны.
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Путлера с его командой кремлядей пусть прихватит.
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Пьеса "На дне" - вечное и естественное состояние паРаши!
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Паставяць сцяг в рэчцы пад Масквой, а потом будут говоріть что ў Маріанскую ўпадзіну лазілі.
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Ему бы надо на очередную кацап-ракету попроситься - самый быстрый способ на дне океана с трехцветной шматой оказаться.
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Нам тоже нужно срочно прапор на Говерле поставить.Забьем Феде баки.
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Варенье варит, на швейной машинке шьет, аистам дорогу показывает..... Ну прямо как тов. Сралин - основатель всех жанров и апологет всех наук.
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Этот т.н. монах понимает какое давление на такой глубине ? 1100 бар. Больше тонны на 1 кв. см.!!!! На чем они туда будут погружаться? Может в царь-колоколе или царь-пушке ? Каким образом это "путешествие" выведет расию на первое место в изучении мирового океана ? Страну, у которой в бюджете даже такой статьи расходов нет ?
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23 января 1960 года Жак Пикар (Швейцария) и Дон Уолш (США) погрузились в батискафе Триест (Trieste) на дно Марианской впадины, в самую глубоководную его точку - Бездну Челленджера (Challenger Deep).

Гугл.
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И храм с батюшкой тоже погружать будут? Как же не застолбить там место.
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Ухаха) Корейцы вздрючили Германию 2 : 0 и отправили горе-чемпионов домой))
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Вы и так днище, осталось только флаг в это днище вставить. Они уже Мариинскую впадину захватывают!
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...Россия сможет поставить флаг в самой глубокой точке ..
Любой может подплыть туда на простом бревне и кинуть свой флаг с привязанным кирпичом.
И в самой глубокой точке он будет быстрее чем кацапский.
И не нужно для этого миллионы тратить...
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыРоссийский путешественник Конюхов просит у Путина благословения на погружение в Марианскую впадину, чтобы "поставить флаг в самой глубокой точке" планеты
 
 
 
 
 
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