 Налоговики разоблачили схему по импорту природного газа без уплаты обязательных платежей, предприятие возместило нанесенный государству ущерб в размере 8,5 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что указанное предприятие в течение января - февраля текущего года импортировало на территорию Украины приобретенный у компаний из Венгрии и Австрии природный газ. Он был реализован украинским предприятиям. Однако при этом обязательные к уплате платежи, в том числе налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, умышленно не уплачены.
Благодаря мерам, принятым в ходе досудебного расследования, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме. Учитывая это обстоятельство, судом будет решаться вопрос об увольнении подозреваемого от уголовной ответственности.
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Наверняка с последствиями, Два мира и две реальности, или не реальности?