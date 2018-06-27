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Все про:Газ (8854) Киев (16092) налоги (2453) налоговая милиция (1270)

 Налоговики разоблачили схему по импорту природного газа без уплаты обязательных платежей, предприятие возместило нанесенный государству ущерб в размере 8,5 млн грн

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры города, направлено в суд уголовное производство в отношении руководителя одного из столичных предприятий в неуплате налогов в сумме 8,5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что указанное предприятие в течение января - февраля текущего года импортировало на территорию Украины приобретенный у компаний из Венгрии и Австрии природный газ. Он был реализован украинским предприятиям. Однако при этом обязательные к уплате платежи, в том числе налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, умышленно не уплачены.

Также смотрите: Налоговики изъяли у торгового предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов и таможенных платежей, товаров на 11,7 млн грн. ФОТО

Благодаря мерам, принятым в ходе досудебного расследования, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме. Учитывая это обстоятельство, судом будет решаться вопрос об увольнении подозреваемого от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3073802
 
 
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вирішили поділитись тим від чого самі жили...ДФС чуде
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Хороший материал. Правда ни о чем. Без последствий. И єтот хороший материал:
"Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж "
Наверняка с последствиями, Два мира и две реальности, или не реальности?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики разоблачили схему по импорту природного газа без уплаты обязательных платежей, предприятие возместило нанесенный государству ущерб в размере 8,5 млн грн
 
 
 
 
 
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