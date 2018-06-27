EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  396  10
Материалы по теме:
Все про:взятка (3896) Днепр_город (2426) прокуратура (3190) райсовет (51)

 Чиновник райсовета задержан в Днепре при получении 7 тыс. грн взятки, - прокуратура

В Днепре на взятке задержан начальник одного из отделов Шевченковской райсовета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновник наладил преступную схему систематического вымогательства и получения взяток у субъектов хозяйственной деятельности за беспрепятственное осуществление ими предпринимательской деятельности.

27 июня во время получения взятки от предпринимателя в сумме 7 тыс. гривен начальника отдела райсовета задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Источник: https://censor.net.ua/n3073798
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
югик нагадав жлобствующим о таблычке дилэння...
 показать весь комментарий
 
 
Нецікаво. Коли буде боротьба з корупцією?
 показать весь комментарий
 
 
За последние годы только и слышно про задержания а вот то что кого-то посадили не слыхать.
 показать весь комментарий
 
 
Измельчал чиновник райсовета... Жалкие 7000 грн.
 показать весь комментарий
 
 
С чего вы это взяли? А как же премия группе захвата, следователям, которые его ловили? Можно, конечно, из бюджета дождаться, но зачем разводить бюрократию, когда на месте можно взять. А кто там потом в нулях разбираться будет - 7000 было или 70000))))
 показать весь комментарий
 
Пардон, но часть 3 статьи 368 предусматривает ответственность за получение взятки в особо большом размере. Даже если взять абсурдное с точки зрения логики современное определение "особо большого размера" (свыше 500 необлагаемых налогом минимумов), то все равно не получается - 17*500=8500 гривен. Тут подошла бы часть 2-я, там где указывается просто "большой размер" (200 необлагаемых минимумов).
Если пресс-секретарь или журналисты не напутали, то видимо уже на этапе задержания начинают затягивать дело. Пока наверняка отпустят под подписку или на домашний арест, несколько месяцев будут передавать дело в суд, потом судится еще несколько месяцев, а потом судья вполне обоснованно завернет дело - нет состава преступления по обвинению. А там про чиновника уже и забудут все, можно будет дело и не возобновлять
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧиновник райсовета задержан в Днепре при получении 7 тыс. грн взятки, - прокуратура
 
 
 
 
 
 вверх