 Чиновник райсовета задержан в Днепре при получении 7 тыс. грн взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Чиновник наладил преступную схему систематического вымогательства и получения взяток у субъектов хозяйственной деятельности за беспрепятственное осуществление ими предпринимательской деятельности.

27 июня во время получения взятки от предпринимателя в сумме 7 тыс. гривен начальника отдела райсовета задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).