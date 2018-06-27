 Чиновник райсовета задержан в Днепре при получении 7 тыс. грн взятки, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Чиновник наладил преступную схему систематического вымогательства и получения взяток у субъектов хозяйственной деятельности за беспрепятственное осуществление ими предпринимательской деятельности.
27 июня во время получения взятки от предпринимателя в сумме 7 тыс. гривен начальника отдела райсовета задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Если пресс-секретарь или журналисты не напутали, то видимо уже на этапе задержания начинают затягивать дело. Пока наверняка отпустят под подписку или на домашний арест, несколько месяцев будут передавать дело в суд, потом судится еще несколько месяцев, а потом судья вполне обоснованно завернет дело - нет состава преступления по обвинению. А там про чиновника уже и забудут все, можно будет дело и не возобновлять