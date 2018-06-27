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 Политика Украины
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 Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве как совершенном группой лиц

Бывший коллега убитой 1 января 2018 года правозащитницы Ирины Ноздровской, глава правления организации "Рух борьбы с коррупцией" Иван Лозовой и родные правозащитницы требуют от следствия переквалификации дела о ее убийстве, поскольку убеждены, что оно было совершено группой лиц, а не одним Юрием Россошанским, сын которого подозревался и был осужден за убийство И.Ноздровской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это расследование не является настоящим расследованием, но оно не является объективным и не является профессиональным. Есть целый ряд фактов, которые указывают на то, что Ирину Ноздровскую убила группа людей", - сказал И.Лозовой на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его мнению, существует "круг лиц", которые не заинтересованы в том, чтобы найти настоящих убийц, а со временем отпустить на свободу и Юрия Россошанского.

И.Лозовой настаивает, что данное преступление должно быть переквалифицировано следствием, и если это не будет сделано, то родные и близкие И.Ноздровской будут обращаться к международному сообществу и мировой прессе.

"Для следствия и прокуроров не хватило 6 месяцев для того, чтобы переквалифицировать это дело. Они должны были это сделать за первую неделю расследования. Я работал 9 месяцев юрисконсультом в офисе Рудольфа Джулиани (экс-мэра Нью-Йорка), когда он был прокурором Южного округа Нью-Йорка, и понимаю, как это должно делаться", - подчеркнул он.

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Отец убитой И.Ноздровской Сергей Дуняк отметил, что из заключения судмедэкспертов следует, что его дочь убивал не один человек. "Сам Россошанский в суде сказал, что два или три раза ударил ее ножом, а ей было нанесено 17 колото-резанных ножевых ударов, и, кроме того, на ее теле было много синяков, а некоторые раны говорят о том, что их наносила женщина", - сказал С.Дуняк.

По его мнению, к убийству его дочери может быть причастна также и жена Ю.Россошанского Ольга.

В свою очередь мама И.Ноздровской Екатерина Дуняк отметила, что, по неофициальным свидетельствам людей, которые боятся и не хотят публично давать показания, на месте убийства видели автомобиль, в котором было три мужчины и одна женщина.

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Она призвала украинскую власть, правоохранительные органы, СМИ помочь в установлении справедливости в деле об убийстве ее старшей дочери И.Ноздровской, и не допустить фальсификации дела о гибели в результате ДТП ее младшей дочери Светланы Сапатинской, которым занималась И.Ноздровская до своего убийства.

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

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Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3073797
 
 
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Тут багато хто запитував чому саме Ноздровську назвали правозахисницею.
Все дуже просто. Жінка, котра загинула мстячись сім'ї людина котра збила машиною її сестру- до речі, водій сидить- це побутове вбивство.
А от якщо її назвати правозахисницею- це чудова можливість попіаритись для політиків. Це справа, з якої можна роздути скандал на весь світ.
Смерть Ноздровської була використана для піару Тимошенко і Саакашвілі.
У охоронців Тимошенко і Саакашвілі є алібі на час вбивства Видатної Правозахисниці?
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Кацахол,ну почему вы такой влюблённый в Юлю?
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а хіба не зрозуміло - за бабло ! ..))
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а, забыла...мочить и мочить и мочить - выборы грядут..
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Я так понял мало им Ноздровской?
Все не уймутся?
Совсем хотят свой род перевести?
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Если убивало ее все село, то стоит задуматься о жизни.
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адвокати і родичі вбитої впевнені , що у вбивстві приймало участь всі 3 з родини Росошанських , а оскільки вони всі мають зв'язки у "правоохоронних" структурах - їх і покривають з усіх сил !
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Видела я передачу с этой женщиной- убийцей ( жена деда) - приятная и очень несчастная женщина и видела передачу с Ноздровской ещё при её жизни - вывод: семья правозащитницы была одержима любвью к деньгам и проклятиями для всех, кто её не поддерживал. Уверена, что дед пошёл на сделку и взял вину на себя, что бы уберечь сына, а ноздровскую убить было много желающих сверху...
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Все село - негодяи и убийцы? Скажите им это с открытым лицом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве как совершенном группой лиц
 
 
 
 
 
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