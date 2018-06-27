 Коллега и родственники правозащитницы Ноздровской требуют переквалификации дела о ее убийстве как совершенном группой лиц

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Это расследование не является настоящим расследованием, но оно не является объективным и не является профессиональным. Есть целый ряд фактов, которые указывают на то, что Ирину Ноздровскую убила группа людей", - сказал И.Лозовой на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его мнению, существует "круг лиц", которые не заинтересованы в том, чтобы найти настоящих убийц, а со временем отпустить на свободу и Юрия Россошанского.

И.Лозовой настаивает, что данное преступление должно быть переквалифицировано следствием, и если это не будет сделано, то родные и близкие И.Ноздровской будут обращаться к международному сообществу и мировой прессе.

"Для следствия и прокуроров не хватило 6 месяцев для того, чтобы переквалифицировать это дело. Они должны были это сделать за первую неделю расследования. Я работал 9 месяцев юрисконсультом в офисе Рудольфа Джулиани (экс-мэра Нью-Йорка), когда он был прокурором Южного округа Нью-Йорка, и понимаю, как это должно делаться", - подчеркнул он.

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Отец убитой И.Ноздровской Сергей Дуняк отметил, что из заключения судмедэкспертов следует, что его дочь убивал не один человек. "Сам Россошанский в суде сказал, что два или три раза ударил ее ножом, а ей было нанесено 17 колото-резанных ножевых ударов, и, кроме того, на ее теле было много синяков, а некоторые раны говорят о том, что их наносила женщина", - сказал С.Дуняк.

По его мнению, к убийству его дочери может быть причастна также и жена Ю.Россошанского Ольга.

В свою очередь мама И.Ноздровской Екатерина Дуняк отметила, что, по неофициальным свидетельствам людей, которые боятся и не хотят публично давать показания, на месте убийства видели автомобиль, в котором было три мужчины и одна женщина.

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Она призвала украинскую власть, правоохранительные органы, СМИ помочь в установлении справедливости в деле об убийстве ее старшей дочери И.Ноздровской, и не допустить фальсификации дела о гибели в результате ДТП ее младшей дочери Светланы Сапатинской, которым занималась И.Ноздровская до своего убийства.

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

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Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского на 60 суток без права внесения залога.