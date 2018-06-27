 Сейм Польши внес поправки в закон об Институте нацпамяти - отменена уголовная ответственность за приписывание Польше преступлений нацистов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN 24.

Как сообщается, с инициативой внести изменения в закон выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий. За премьерскую поправку проголосовали 388 депутатов, против выступили 25.

"Уголовная ответственность никогда не была самоцелью для нас. Это был лишь инструмент борьбы за историческую правду. Сегодня ясно, что эффективная защита также возможна с помощью других средств и действий, которые наше правительство приняло в последние месяцы", - заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик, комментируя изменения.

При этом "антибандеровские" статьи закона все ещё остаются в силе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В закон об Институте нацпамяти Польши надо вносить коррективы, - глава МИД Чапутович

Напомним, 1 февраля 2018 года Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти.

Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии". МИД и мировое сообщество подвергли его критике как "отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польши, стоя в знак почтения мужества украинских узников Кремля, принял постановление об освобождении политзаключенных, - Емец. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ