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Все про:Институт нацпамяти (142) история (1469) Польша (4395)

 Сейм Польши внес поправки в закон об Институте нацпамяти - отменена уголовная ответственность за приписывание Польше преступлений нацистов

Польский Сейм сегодня, 27 июня, проголосовал за внесение поправок в закон об Институте национальной памяти. Парламентарии отменили пункт, предполагающий уголовную ответственность за приписывание Польше участия в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает TVN 24.

Как сообщается, с инициативой внести изменения в закон выступил премьер-министр Матеуш Моравецкий. За премьерскую поправку проголосовали 388 депутатов, против выступили 25.

"Уголовная ответственность никогда не была самоцелью для нас. Это был лишь инструмент борьбы за историческую правду. Сегодня ясно, что эффективная защита также возможна с помощью других средств и действий, которые наше правительство приняло в последние месяцы", - заявил глава канцелярии премьера Михал Дворчик, комментируя изменения.

При этом "антибандеровские" статьи закона все ещё остаются в силе.

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Напомним, 1 февраля 2018 года Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти.

Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии". МИД и мировое сообщество подвергли его критике как "отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев".

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Источник: https://censor.net.ua/n3073796
 
 
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Жидів злякались, українців - ні. Уся "антибандерщина" у цій їхній бамажці під виглядом "закона" залишилась.
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Серьёзный шаг, показывающий реальное понимание истории.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСейм Польши внес поправки в закон об Институте нацпамяти - отменена уголовная ответственность за приписывание Польше преступлений нацистов
 
 
 
 
 
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