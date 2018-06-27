 Подавшей в отставку с поста замглавы Нацсовета ТРВ Герасимьюк необходимо немедленно предоставить слово на ближайшем пленарном заседании Рады, - Антон Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На днях Первый заместитель Главы совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк заявила о том, что написала заявление об уходе из состава Национального совета по телевидению и радиовещанию. По её словам, в Национальном совете "сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы государства". Ввиду особой важности для нашей страны свободы слова и равного доступа к телевидению и радиовещанию, особенно в предверии президентских и парламентских выборов, а также ввиду того, что Ольга Герасимьюк представляла в НацРаде парламент, считаю необходимым и обязательным немедленно предоставить слово Ольге Герасимьюк на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады. Недопустимо, чтобы такого рода заявления высших должностных лиц государства, отвечающих за равный доступ всех граждан к средствам электронных коммуникаций, оставались без внимания наивысшего представительского органа власти украинского народа", - заявил Геращенко.

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Ранее Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ.