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 Политика Украины
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Все про:ВР (22104) Герасимьюк (36) Нацсовет_ТРВ (365) Геращенко Антон (917)

 Подавшей в отставку с поста замглавы Нацсовета ТРВ Герасимьюк необходимо немедленно предоставить слово на ближайшем пленарном заседании Рады, - Антон Геращенко

Подавшей в отставку с поста первого заместителя Главы совета по телевидению и радиовещанию Ольге Герасимьюк следует предоставить слово в Верховной Раде в связи с ее заявлением о сложившейся в Нацсовете "негативной морально-нравственной атмосфере, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы государства".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"На днях Первый заместитель Главы совета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк заявила о том, что написала заявление об уходе из состава Национального совета по телевидению и радиовещанию. По её словам, в Национальном совете "сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы государства". Ввиду особой важности для нашей страны свободы слова и равного доступа к телевидению и радиовещанию, особенно в предверии президентских и парламентских выборов, а также ввиду того, что Ольга Герасимьюк представляла в НацРаде парламент, считаю необходимым и обязательным немедленно предоставить слово Ольге Герасимьюк на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады. Недопустимо, чтобы такого рода заявления высших должностных лиц государства, отвечающих за равный доступ всех граждан к средствам электронных коммуникаций, оставались без внимания наивысшего представительского органа власти украинского народа", - заявил Геращенко.

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Подавшей в отставку с поста замглавы Нацсовета ТРВ Герасимьюк необходимо немедленно предоставить слово на ближайшем пленарном заседании Рады, - Антон Геращенко 01

Ранее Герасимьюк подала заявление об отставке с должности заместителя председателя Нацсовета ТРВ.

Источник: https://censor.net.ua/n3073792
 
 
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Ну хоть что путное и нормальное от Антона Геращенко.
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Пора эту шоблу упырей "выводить на свет". Хотя они так под Выборы выгодны Банковой.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодавшей в отставку с поста замглавы Нацсовета ТРВ Герасимьюк необходимо немедленно предоставить слово на ближайшем пленарном заседании Рады, - Антон Геращенко
 
 
 
 
 
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