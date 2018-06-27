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 Порошенко подписал законы о продлении налоговых и таможенных льгот на период ООС

Президент Петр Порошенко подписал Закон № 2464-VIII "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно уточнения некоторых положений". Закон был принят Верховной Радой 19 июня 2018 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы госудаврства.

В сообщении отмечается: "Законом дополняются действующие нормы Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной специальных средств индивидуальной защиты; нитей и тканей (материалов) для изготовления бронежилетов и шлемов; лекарственных средств и медицинских изделий на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, которые осуществляются путем проведения операции Объединенных сил (ООС).

Кроме того, уточняется перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, в частности "кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждого человека с инвалидностью, которая пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица - в количестве не более одной штуки" .

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования. Однако, с целью обеспечения непрерывного периода предоставления льгот по налогообложению ввозной пошлиной предлагается распространить действие указанных положений Закона с 1 мая 2018 - начала операции Объединенных сил.

Президент также подписал Закон № 2463-VIII "О внесении изменений в раздел ХХ" Переходные положения "Налогового кодекса Украины (относительно отношений, связанных с осуществлением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) ".

Документ обеспечивает продолжение действия льгот по уплате военного сбора и обложения налогом на добавленную стоимость на период осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, осуществляются путем проведения операции Объединенных сил ( ООС), а также надлежащее проведение соответствующей операции.

К этому времени налоговые льготы, особенности взимания и уплаты налогов и сборов были установлены на период проведения антитеррористической операции.

К ним относятся льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц на период их непосредственного участия в операции. Также устанавливаются льготы по налогообложению налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073790
 
 
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