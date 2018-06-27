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 Украина сегодня важна как никогда. Ее успех нужен всем, кто верит в либеральную демократию и международное право, - Фриланд

Успех либеральной демократии и рыночных реформ в Украине важен для всех в мире, кто верит в международное право, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 27 июня во время Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

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"Украина важна сегодня как никогда, потому что либеральная демократия и правила, которые базируются на международном праве, сейчас под угрозой во всем мире. И одна из битв сейчас происходит на территории Украины. Успех либеральной демократии в Украине, рыночных реформ, в первую очередь, важен для украинцев. Но он очень нужен и всем тем, кто верит в правила, базирующиеся на порядке и либеральной демократии", – заявила Фриланд.

По ее словам, Канада никогда не примет аннексию Россией Крыма, так как это серьезное нарушение международного права.

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"Поэтому я здесь и сейчас хочу призвать освободить [политзаключенного Олега] Сенцова. И мы все поддерживаем Украину, потому что понимаем, что это государство находится на границе между авторитарным режимом и либеральной демократией… В Москве я работала журналистом в 90-е годы. И одним из самых грустных опытов в моей жизни было то, что я видела этот спад в России – из хаотичного, но все же демократического периода в агрессивный авторитарный небезопасный режим, который мы видим сейчас. Все мы должны спросить: "Кто потерял Россию?" И все мы не хотим когда-либо спрашивать: "Кто потерял Украину?" – продолжила Фриланд.

Источник: https://censor.net.ua/n3073787
 
 
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина сегодня важна как никогда. Ее успех нужен всем, кто верит в либеральную демократию и международное право, - Фриланд
 
 
 
 
 
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