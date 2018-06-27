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Все про:Польша (4395) Россия (69760) Дуда (229)

 Польша против перезагрузки в отношениях с РФ, - Дуда

Польша поддерживает сохранение санкций против Российской Федерации и выступает против перезагрузки в отношениях с ней.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после разговора с президентом Латвии в Риге.

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией" - заявил он.

Вместе с тем, по словам Дуды, сохранение диалога с Россией нужно.

"Мы абсолютно не являемся сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть", - отметил он.

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В то же время президент подчеркнул, что "по очевидным причинам", среди которых оккупация украинской территории и агрессивное поведение, Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

"Прежде всего Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и успокоении ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она агрессор - и это факт", - подчеркнул Дуда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073779
 
 
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может реферндум стоит провести?
войдем в польшу на правах автономии
одним махом сразу и в евросоюз и в нато
и президент нормальный, не застенчивый ворюга
и все остальные органы некорумпированые
а всех кого возьмут за жопу из нынешних прокурорских, судейских и прочих
пускай идут в исправительные лагеря , бесплатно стену строят с педерацией, еще и за свои бабки,шоб им вообще обидно было
и шота мне кажется шо поляки не откажут
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Одни уже проводили - воду с камней добывают чтоб трусы постирать ...
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импЄрським приматам и стирать не пАложинА -пилотка с короні спадеть..)

Польща проти перезавантаження у відносинах із РФ, - Дуда - Цензор.НЕТ 2041
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...для початку можна казати, що ми з поляками один народ...саме київське плем'я полян дало Польщі назву Polonia...просто цікаво, як русскіі люді на це відреагують...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша против перезагрузки в отношениях с РФ, - Дуда
 
 
 
 
 
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