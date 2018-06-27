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Все про:помилование (160) политзаключенные (848) Сенцов (608) Москалькова (64)

 "Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - Москалькова о помиловании Сенцова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляет, что не станет писать президенту РФ прошение о помиловании голодающего в колонии 45 дней украинского режиссера Олега Сенцова, осуждённого на 20 лет, так как в соответствии с законодательством оно не будет рассмотрено, но не стала говорить, поддержит ли она чье-либо такое же обращение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - сказала Т.Москалькова, отвечая на вопрос относительно возможности написания ею прощения о помиловании О.Сенцова, как о том просит, в частности, ее украинская коллега Людмила Денисова.

По ее словам, у нее есть своя позиция относительно возможности помилования О.Сенцова.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - сказала Т.Москалькова.

Вместе с тем она призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.

"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Т.Москалькова.

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Омбудсмен ответила молчанием на вопрос, поддержала бы она прошение о помиловании, если бы оно поступило от О.Сенцова или кого-либо, и предложила задать следующий вопрос.

Кроме того, Т.Москалькова сказала: "Ещё меня очень беспокоит, что вот так (получается): просили за Савченко. Ее помиловали, освободили, передали украинской стороне. Где она сейчас? Сидит... Нам надо подумать ещё, добро ли мы делаем, отправляя (людей)".

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в пятницу, 15 июня, прибыла в колонию, в которой содержится О.Сенцов. Руководство пенитенциарного учреждения отказало ей в посещении заключенного.

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Омбудсмен заявила, что будет продолжать настаивать на допуске к О.Сенцову либо на проведении видеоконференции с ним.

Как утверждает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, состояние О.Сенцова удовлетворительное, по ее словам, за время голодовки он прибавил в весе два килограмма.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова", требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3073776
 
 
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Кто это существо в прошлом? Ментяра, мусорская полковник. И вдруг защитник Прав и Свобод человека. Она явно дружит мозгамис прокуроршей Поклонской.
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Она вместе с поклонской с ними (мозгами ) не дружат...
И прецедент савченко которая не подавала прошение о помиловании а ее насильно помиловали или раиская омбудсменша о таком случае не слыхивала?
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Вместе с тем она призналась, что в случае с возвращением на родину украинской военнослужащей, депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, процедура была нарушена, так как о помиловании главу государства попросили вдовы погибших.

"Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - сказала Т.Москалькова. Источник: https://censor.net.ua/n3073776

Мрази! Какие вдовы просили? Чьи вдовы? Каких погибших? Что,что за бред она несет?
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А Шо ще може хрюкнути рязаньська свиноматка?... "Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - Москалькова о помиловании Сенцова - Цензор.НЕТ 1119
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Вдовы погибших журналистов, в гибели которых обвинялась Савченко - якобы она навела на них минометный огонь. Прочувствуйте весь цинизм ситуации: закрыли человека по сфабрикованному делу, а подать прошение о помиловании заставили вдов реально погибших людей
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Ментовский полковник- омбудсмен. Жириновский руководитель либерально-демократической партии...Только в России такое возможно.
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Сначала схватили невиновного человека, состряпали дельце, суд - дали 20 лет.
Теперь - нужен определённый порядок.
Человек должен ПОПРОСИТЬ его помиловать.
Их цель - сломать неугодного человека.
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ну и орка придурковатая, молить о помиловании или он не хочет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Есть определенный порядок, который предполагает обращение личное человека, его волеизъявление о помиловании", - Москалькова о помиловании Сенцова
 
 
 
 
 
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