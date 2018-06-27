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Все про:Путин (23947) Россия (69760) США (13840) Трамп (1857) Сандерс (9) Болтон (5)

 Советник президента Болтон обсуждает в Москве отношения РФ-США, а также возможность встречи президентов, - Белый дом

Отношения между США и Россией и возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа находятся в центре внимания переговоров, которые проводит в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Посланник Болтон встречается с президентом Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения отношений между США и Россией, а также возможности для встречи президентов (двух стран)", - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

В Москве и Вашингтоне не отрицают, что Дж.Болтон приехал в российскую столицу, чтобы обсудить возможность встречи президентов России и США. Российская сторона не подтверждала и не опровергала вероятность проведения такого саммита в середине июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3073773
 
 
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Болтон ещё войну начнёт, тот ещё нарванный...
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Болтон приехал позырить футбол...
а встреча Т. и П. это так, для отмазки
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А какой смысл встречаться Трампу из хуйлом?Ведь Трамп ставленник хуйла и обязан исполнять взятые на себя обязанности перед ним.
А вот то что рядовые янки это видят,понимают и тупо молчат означает что они не лучше чем украинцы.
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хуже - он зрадо...об ))
такие везде видят зраду и только её.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоветник президента Болтон обсуждает в Москве отношения РФ-США, а также возможность встречи президентов, - Белый дом
 
 
 
 
 
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