 Советник президента Болтон обсуждает в Москве отношения РФ-США, а также возможность встречи президентов, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Посланник Болтон встречается с президентом Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения отношений между США и Россией, а также возможности для встречи президентов (двух стран)", - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

В Москве и Вашингтоне не отрицают, что Дж.Болтон приехал в российскую столицу, чтобы обсудить возможность встречи президентов России и США. Российская сторона не подтверждала и не опровергала вероятность проведения такого саммита в середине июля.