 Советник президента Болтон обсуждает в Москве отношения РФ-США, а также возможность встречи президентов, - Белый дом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Посланник Болтон встречается с президентом Путиным и другими высокопоставленными официальными лицами для обсуждения отношений между США и Россией, а также возможности для встречи президентов (двух стран)", - сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
В Москве и Вашингтоне не отрицают, что Дж.Болтон приехал в российскую столицу, чтобы обсудить возможность встречи президентов России и США. Российская сторона не подтверждала и не опровергала вероятность проведения такого саммита в середине июля.
а встреча Т. и П. это так, для отмазки
А вот то что рядовые янки это видят,понимают и тупо молчат означает что они не лучше чем украинцы.
такие везде видят зраду и только её.