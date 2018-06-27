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Все про:Польша (4395) смерть (5056) заробитчане (215)

 Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве

46-летний гражданин Украины работал на строительстве офисного комплекса во Вроцлаве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", трагедия произошла перед восемью часами утра. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа.

Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работа на строительной площадке прекращена.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073772
 
 
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Если бы в Украине ему платили 2000 евро в месяц зарплаты он бы здесь и работал.

Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 8152
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Украинцы не просто работают за границей .Они приносят пользу братским народам за что взамен Украина получает Мировое уважение и поддержку.
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народ бежит.. гудки задергались.. работать скоро за копейки на эту сволоту никто не захочет..заказные статейки о бедах заробитчан для лохов и аленей пичальных
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да я сам не понимаю зачем цензор это вылаживает в новость.
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Надо бастовать в Украине, а не работать за границей.
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И что поможет...?? Ты после этого станешь приносить больше добавочной стоимости своему предприятию.....увеличишь производительность труда....меньше на перекуры станешь ходить.....или мечтаешь о том что из тумбочки кто достанет денег и тебе заплатит...??
Так ведь тумбочки на долго не хватит....ее пополнять надо...
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Да насрать мне на предприятие. Ты тупой? В Греции, что больше нашего работают или может у них страна богаче? Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 9855
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Работать можно по разному....можно уем груши окалачтиватьт...а можно приноситьь прибыль....
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Верно, а бастовать надо тотально. Иначе в Украине нам зарплат и пенсий с человеческим лицом не видать. Рад, что ты это понял наконец. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 2529
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Я вот бастую уже месяц,деньги кончаются,и шо робыть,пиду опять робыть.
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Вот, это ты один бастуешь, а надо что бы вся страна. Когда Гройсману нечем будет подмыться, и нечем говно в унитаз спустить, он умный станет. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 455
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Если бы он как в Польше отрабатывал эти 2000 евро...пляс к этому приносил прибыль компании в размере как минимум еще два раза по столько...то ему бы и в Украине платили 2000 евро....
А так увы и ах.... зарплату нужно заработать...а не получать как в совке....
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В жопу твое отрабатывал. Прежде чем с человека что то потребовать, ему надо что то дать. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 1327
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Что бы что то дать...надо где то взять....зарплата платится из прибыли...а не берется из воздуха....как в совке...
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А Коболев с Витренко где по твоему 46 миллионов долларов взяли, что бы разделить между собой? Правильно, нигде. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 90
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Понятно...шариковщина...взять и поделит....ну 46 миллионов..и подели на всех...получишь плюс 1 (одну) гривну.....сильно тебя сее порадует..??
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46 миллионов долларов Коболев слил своей мамашке. Он не даст тебе ни цента из них. Скорее твой хохотальник набьет. Не об этих деньгах речь. Ты тупой или подкупленный? Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 1798
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И что...?? 26 гривен разово тебе не хватает для полного счастья..?? Шура Балаганов и тот больше желал....
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Не обо мне речь. Мне за державу обидно. Революция гидности у нас уже была, а всеобщая забастовка ещё нет. Правда непорядок?
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Революция достоинства не обещала денег на халяву....ты чего то путаешь.... Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 8646
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Иди ты в жопу, кацапчик. Революция достоинства обещала уровень жизни как в Европе. А в Европе он достигается забастовками. Значит надо бастовать и в Украине. Что не так, тупорылый?
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Иди бастуй болезный.....барабан на шею не забудь повесить....
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А при чем здесь я? Вся Украина во главе с президентом Порошенко скоро забастует. Ждать осталось не долго. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 412
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Доллары....ну получишь плюс 26 гривен......и разово.....вот это шариково счастье или еще чего то есть...???
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А ты зарабатывать попробуй...а не скулить.....
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Ты опять за рыбу гроши? Я говорю бастовать надо, а ты не пойми с чем суешься. Ну ты и дурак батенька. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 8586
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Без сопливых кацапов разберемся, что и как нам делать.
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Еще один совок...слабо понимающий как формируется фонд заработной платы.....привыкли в совке...получать.... а зарабатывать так и не научились....
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Игорю привет передавай, наверное твой родственник )
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В жопу твой фонд. Забастовка вот что может оказать влияние на размер заработной платы. Все остальное лапша в пользу бедных.
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А откуда забастовка возмет денежек на зарплату ты уже придумал или есче нет...??
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А от куда в той же Европе берет, куда мы так стремимся?
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В Европе люди зарабатывают.....их культура труда в разы превышает нашу.....
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Да ты наверное тайный кацап? Украинцы это европейцы, придурок. Это у ваших кацапов ума хватает только петухов из говна лепить.
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Та да...в паРаше в основной своей массе такие же совки как и ты...... работать не умеют и не хотят....а денег просят....
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Идиот, я говорю не просить, а требовать. Просят ваши кацапы в Рашке. А украинцы должны подкреплять свое требование забастовками. Этого от них ждет президент Порошенко и МВФ. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 5479
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В Польше к стати...никто ни кому и ничего не дает.....сколько заработал...столько и заплатили..... Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 901
И попробуй не заработай.....
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Вот, а в Украине любую работу как правило оценивают в миску супа. Сколько бы ни на работал. И ломать это положение вещей можно только забастовками. Этого от нас требует президент Порошенко.
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Если ты добавочной стоимости свои трудом приносишь к примеру 30000 грн....то как тебе предприятие может заплатить 40000 грн...??
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А мне насрать на твое предприятие и на добавочную стоимость. Пусть хозяин предприятия вернет его обратно государству либо повесится. Меня любой вариант устроит. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 4985
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А как хозяин предприятия может вернуть государству то..что государству никогда не принадлежало...??
В Украине сотни тысяч ООО...ЧП...СПД...их бизнес построен с нуля..... что тоже госудаорству отдать..??
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Значит пусть повесится. Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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Повесится...предприятие закроется...и ты пойдешь на биржу за пособием...вперед и с песТней....

А почему бы тебе самому не открыть предприятие...и не платить по две..и по пять тысяч евро своим работникам..?? Денег нет..?? Возьми кредит...и раздай.... Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 9708
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Вот пусть сначала повесятся. А там посмотрим. Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 7636
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Да уж...Шариковщина совком за 70 лет пролетарьяту на подкорку записана..... Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве - Цензор.НЕТ 4248
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Пухом земля светлому человеку.От Польши и Украины выражаю соболезнование.
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Подло иметь такую власть в Украине при которой народ вынужден выезжать на работу в другие страны! И только по одной простой причине - в Украине труд обесценен до рабского. Сравните зарплаты учителя,шофера,шахтера и зарплату мусора,прокурора,судьи - и вам все станет ясно!
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Зато чернозем, и наши бабы самые бабистей. А еще у нас есть "Зенит". Ну, ракета шо сам Илон Маск похвалил. Правда соврал что его ракета получше будет, продался пиндосам видать)
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нажаль, це не є чимось екстраординарним
з мільйона людей кожен день є померлі і загиблі, візміть будь-яке мільйонне місто
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Ты смотри, всерьез взялись отвадить заробитчан выезжать из Украины.
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А вот две недели назад погиб мой коллега в Украине от удара електричества,32 года на производстве,осталось двое детишек но почему то никто об этом не гудит и нигде нельзя об этом найти информацию от ,,доблесных,,репортеров. Ну да,ведь это же не в Украине...
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Земля пухом.....сам на шести тысячах когда работал...
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Его проблемы....не рвался бы за длинным злотым был бы жив.....
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Ну, несчастные случаи на производстве бывают везде
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погибнуть в Украине работая за копейки, на стройке больше шансов
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Для особо одаренных...
в Украине сотни тысяч малых предприятий и частных предпринимателей на которых работает основная масса населения......
Уровень заработных плат зависит от прибыли этих предприятий...а не от Президента или Премьера....
А прибыль этих предприятий зависит от того как каждый работник работает.....
Работайте как работаете в Польше.....и будет прибыль у предприятия как в Польше...и будет зарплата как в Польше.....
А платить как в в совке..за то что пришел на работу никто не будет....
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Прибыль предприятия зависит от наличия денег у населения, эффективность труда в Европе не всегда выше.
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Прибыль предприятий в первую очередь зависит от производительности труда и технологий....от наличие денег у населения чаще всего зависит прибыль предприятий розничной торговли и сферы услуг....
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Это обычный несчастный случай, ребята и девчата успокойтесь.
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