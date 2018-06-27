 Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", трагедия произошла перед восемью часами утра. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа.



Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.



Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работа на строительной площадке прекращена.

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