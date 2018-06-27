Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", трагедия произошла перед восемью часами утра. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа.
Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, - сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.
Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работа на строительной площадке прекращена.
Строитель из Украины погиб в польском Вроцлаве
46-летний гражданин Украины работал на строительстве офисного комплекса во Вроцлаве.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", трагедия произошла перед восемью часами утра. На строительной площадке во Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), на рабочего из Украины упали конструктивные элементы лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась два часа.
Так ведь тумбочки на долго не хватит....ее пополнять надо...
А так увы и ах.... зарплату нужно заработать...а не получать как в совке....
И попробуй не заработай.....
В Украине сотни тысяч ООО...ЧП...СПД...их бизнес построен с нуля..... что тоже госудаорству отдать..??
А почему бы тебе самому не открыть предприятие...и не платить по две..и по пять тысяч евро своим работникам..?? Денег нет..?? Возьми кредит...и раздай....
з мільйона людей кожен день є померлі і загиблі, візміть будь-яке мільйонне місто
в Украине сотни тысяч малых предприятий и частных предпринимателей на которых работает основная масса населения......
Уровень заработных плат зависит от прибыли этих предприятий...а не от Президента или Премьера....
А прибыль этих предприятий зависит от того как каждый работник работает.....
Работайте как работаете в Польше.....и будет прибыль у предприятия как в Польше...и будет зарплата как в Польше.....
А платить как в в совке..за то что пришел на работу никто не будет....