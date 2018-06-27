 Завтра Меркель и Макрон доложат Евросовету о ситуации с выполнением Минских соглашений

Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств ЕС на саммит Евросоюза 28-29 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прежде чем мы завершим сессию первого дня саммита, канцлер А.Меркель и президент Э.Макрон расскажут о выполнении Минских соглашений", - говорится в письме Туска, опубликованном в среду в Брюсселе.
Меркель и Макрон как стороны "нормандского формата" докладывают Европейскому совету каждые полгода о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми Евросоюз увязывает дальнейшую судьбу экономических санкций в отношении России. На основании этого доклада главы государств и правительств стран ЕС принимают политическое решение по дальнейшему санкционному режиму для РФ.
В минувший понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге уже предвосхитила предстоящее решение, заявив, что ограничительные меры в отношении России остаются в силе, поскольку ЕС со своей стороны не видит предпосылок для их отмены.
"Мы всегда увязывали санкции с имплементацией минских соглашений. И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе", - сказала Могерини.
план с берлина и парижа
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Доложат, что...?!... - Что изначально провальный "план", предсказуемо провалился...?!... НЕ ))) ? ! с выполнением Минских соглашений !
В четверг, 12 февраля,2015 г в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и комплекс мер по выполнению Минских соглашений
главный вопрос выборы в ордло смотри 1 пункт на улеце 2018 г
сладкая парочка баран да ярочка
Макрон. 27/05/2018 форум в Санкт-Петербурге.
Співзасновник OCCRP: Порошенко бреше про свої офшори