 Завтра Меркель и Макрон доложат Евросовету о ситуации с выполнением Минских соглашений

Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств ЕС на саммит Евросоюза 28-29 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде чем мы завершим сессию первого дня саммита, канцлер А.Меркель и президент Э.Макрон расскажут о выполнении Минских соглашений", - говорится в письме Туска, опубликованном в среду в Брюсселе.

Меркель и Макрон как стороны "нормандского формата" докладывают Европейскому совету каждые полгода о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми Евросоюз увязывает дальнейшую судьбу экономических санкций в отношении России. На основании этого доклада главы государств и правительств стран ЕС принимают политическое решение по дальнейшему санкционному режиму для РФ.

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В минувший понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге уже предвосхитила предстоящее решение, заявив, что ограничительные меры в отношении России остаются в силе, поскольку ЕС со своей стороны не видит предпосылок для их отмены.

"Мы всегда увязывали санкции с имплементацией минских соглашений. И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе", - сказала Могерини.

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