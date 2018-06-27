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Все про:Меркель (1529) санкции (6826) Евросоюз (11950) минские соглашения (2432) Макрон (194)

 Завтра Меркель и Макрон доложат Евросовету о ситуации с выполнением Минских соглашений

Европейский Совет заслушает в четверг доклад канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о выполнении Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении главам государств и правительств ЕС на саммит Евросоюза 28-29 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Прежде чем мы завершим сессию первого дня саммита, канцлер А.Меркель и президент Э.Макрон расскажут о выполнении Минских соглашений", - говорится в письме Туска, опубликованном в среду в Брюсселе.

Меркель и Макрон как стороны "нормандского формата" докладывают Европейскому совету каждые полгода о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми Евросоюз увязывает дальнейшую судьбу экономических санкций в отношении России. На основании этого доклада главы государств и правительств стран ЕС принимают политическое решение по дальнейшему санкционному режиму для РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция призывает Украину скорее реализовать договоренности "нормандской четверки"

В минувший понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге уже предвосхитила предстоящее решение, заявив, что ограничительные меры в отношении России остаются в силе, поскольку ЕС со своей стороны не видит предпосылок для их отмены.

"Мы всегда увязывали санкции с имплементацией минских соглашений. И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе", - сказала Могерини.

Также читайте: Возвращение РФ в формат G8 не может произойти, пока не будет достигнут существенный прогресс с точки зрения проблем с Украиной, - Меркель

Источник: https://censor.net.ua/n3073770
 
 
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Доложат, что...?!... - Что изначально провальный "план", предсказуемо провалился...?!... Завтра Меркель и Макрон доложат Евросовету о ситуации с выполнением Минских соглашений - Цензор.НЕТ 9280
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Все ждут результат,а его нет,значит Минск 1 и Минск 2-фикция и обман.
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Ну чего, свою функцию, на тот момент "мински" выполнили, прекратили активные боевые действия на востоке Украины, дали отойти и перегруппироваться Украинской армии..., так, что в полном понимании "фикцией" их не назовешь..., - да и санкции к ним привязали, зачем-то....
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План - уличное название марихуаны,- высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли. Галюциноген.
план с берлина и парижа
Завтра Меркель і Макрон доповідатимуть Єврораді про ситуацію з виконанням Мінських угод - Цензор.НЕТ 1863 9dedb326

Доложат, что...?!... - Что изначально провальный "план", предсказуемо провалился...?!... НЕ ))) ? ! с выполнением Минских соглашений !
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Проблема только в том, что они (мински1и2) принимались изначально не для их исполнения, а для прекращения активных военных действий..., ну и если повезет, то и "огня" в целом.... - но не повезло им (Меркель и Олланду) с ")(уйласосией".....
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В Украине принимать или НЕ решает ВЕРХОВНА РАДА от конституционного большинства - 226,
В четверг, 12 февраля,2015 г в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и комплекс мер по выполнению Минских соглашений

главный вопрос выборы в ордло смотри 1 пункт на улеце 2018 г
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Меркель и Макрон

сладкая парочка баран да ярочка
Завтра Меркель і Макрон доповідатимуть Єврораді про ситуацію з виконанням Мінських угод - Цензор.НЕТ 8796
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"Я с большим удовольствием услышал выступление президента России. Дорогой Владимир, я считаю, что действительно необходимо работать вместе,я думаю, что то видение Европы, которым я владею, мне говорит о том, что действительно Европа от Атлантики до Урала..."
Макрон. 27/05/2018 форум в Санкт-Петербурге.
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Когда уже Украина услышит:" канцлер Германии и президент Франции не видят никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что Евросоюз отказывается от закупки российского газа, т.к. за более чем 4 года убедились, что их предыдущие санкции ни на что не влияют!"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗавтра Меркель и Макрон доложат Евросовету о ситуации с выполнением Минских соглашений
 
 
 
 
 
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