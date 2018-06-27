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Все про:Италия (797) санкции (6826)

 Италия выступает против автоматического продления санкций ЕС против России

Европейскому Союзу надо более взвешенно подходить к вопросу санкций против Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, 27 июня, накануне саммита ЕС в Брюсселе.

"Мы подтвердим принцип, что в вопросе санкций (против РФ за агрессию против Украины и аннексию Крыма. - Ред.) ничто не должно происходить автоматически", - сказал глава итальянского правительства в речи в парламенте страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Италии Конте поддержал Трампа в вопросе возвращения России в состав G8

Напомним, что 54-летний Джузеппе Конте, профессор права из Флоренции до этого ни разу не избирался в парламент. Конте родом с юга Италии и представляет популистское "Движение пяти звезд". Он получил мандат на формирование правительства 23 мая. Его выдвинула на должность премьера коалиция левых и правых популистов из "Движения пяти звезд" и "Лиги Севера", которые отстаивают евроскептические идеи.

Президент Италии Серджо Маттарелла одобрил состав кабинета министров Конте лишь со второй попытки - после того, как "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" согласились заменить своего кандидата на пост министра экономики и финансов. 1 июня сформировано новое правительство Италии приняло присягу перед президентом страны Серджио Матареллой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны Европы, входящие в G7, совместно высказались против возможного возвращения в группу России

Источник: https://censor.net.ua/n3073765
 
   
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Где бы итальянец ни находился, извилины его мозга заняты изгибами спагетти на тарелке.
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Та забей DW уже 20 лет под контролем ГРУ Московии,
и все тексты там пишут - по методичкам кремлевских пропагандонов...
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За Приднестровья санкции тоже когда-то были...со временем все преступления ради бизнеса простят. Поэтому Путин так нагло себя и ведет.
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Это не Италия выступает против,а отдельно взятый премьер,которому бабосов временно занесли от кремлядей.
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К сожеленюю это сегодняшние реалии, уже многие Европейские страны подержуют политику снятии санкции.
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только те..где к власти пришли подхуйловники.. Италия выступает против автоматического продления санкций ЕС против России - Цензор.НЕТ 6228 путен на них пенсии расеян тратит
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Ну видишь на сколько у тебя в голове вата! Тебе везде мерещутся путинские марионетки и российский след! Тут недавно один украинский журналист даже увидел российский след в автомобильном номере украины он был 0095, та вот он говорит, что цифра 95 это код региона чечни, и это прямая связь с Россией и угрлза национальной безопасности. Просто вам украинские СМИ мозг забили сильно пропагандой. А реалии они таковые, в Европе многие подумывают о снятии санкции. Это как про дед мороза, хочется верить а его нет.
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То-есть выступают, что-бы простить хуйлу его преступления...?!... - я правильно понял...?!!... Италия выступает против автоматического продления санкций ЕС против России - Цензор.НЕТ 5686
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Ну так зайди на Еврорейскте сми и сайты и подчерпни оттуда информацию и все сам увидишь
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Захожу на евроСМИ регулярно . Новости подобные этим там на последних полосах , и вскользь . Зато на кацап СМИ это подаётся как будто это мнение большинства политиков ЕС . Італія виступає проти автоматичного продовження санкцій ЄС щодо Росії - Цензор.НЕТ 9262 .
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На какие сми ты европейские заходишь???? EuroNews Ukraine, конечно там такие же новости как и на украинских сми
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Та хоть и на EuroNews Ukraine .. Он хоть даёт реальные ссылки на статьи в независимых евросми , а кацапсми ссылаются в лучшем случае на пророссийские издания в ЕС . Или же на проплаченные статьи западных журналюг , которые же хорошо видно по тональности в статьях . Приходилось читать иногда даже ,что это Украина мол ,обманом оттяпала у рашки Крым в 1954 году . Італія виступає проти автоматичного продовження санкцій ЄС щодо Росії - Цензор.НЕТ 8354 .
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То-есть ты согласен с моей фармулировкой....
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Наоборот, чтобы обсудить, как бы еще побольнее укусить х*йла, сделать еще тяжелее жизнь его, и без того задрипанную.
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Да это, понятно..., не секрет, что подобная "дружба" хуйлу обходится очень не дешево.... Італія виступає проти автоматичного продовження санкцій ЄС щодо Росії - Цензор.НЕТ 6638 ... - представляю сколько "воффке" пришлось отвалить, что-бы "пятизвездочного хфилософа" в примеры Италии аж протолкнуть.... Італія виступає проти автоматичного продовження санкцій ЄС щодо Росії - Цензор.НЕТ 5356
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Вообще то он не сказал, что предлагает снять санкции. Хотя могли бы и автоматически продлить - на России всеравно ничего не изменилось. Как были муднями, так ими и остались.
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Все, догрызаю последний кусочек пармезана и пусть у меня руки отсохнут если че-нить итальянское куплю. Но надо признать, по дизайну равных итальянцам нет.
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причём здесь итальянцы к одному купленному москалями бюрократу?
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Торгуются?! Хотя нынешние правители под влиянием Берлускони, а тот то ещё прокремлядское фуйло.
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....за сколько МЕШКОВ спагетти ПРОДАЛАСЬ италия ???
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Да не Италия продала, а отдельные личности из Италии. Вся страна не может отвечать за бред пары клоунов, купленных кремлядями.
В какой стране таких клоунов нет?
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Очередной "проффессор", только уже из Италии....
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Рим,Питер,Чикаго,Сан-Франциско (и др.)были откопаны(после уничтожения цивилизации) захватчиками,правящими сейчас нами.
Многие и в США и в России это понимают.
Но одурманивающяя религия,купленные 'изТОРЫки",продажная наука все это отрицает
Держат людей в "мороке".
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Сильвио скотина лапотная и прокладка..
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Даже в Вики не глядел..Изучал давно..Вито Дженовезе..Что от него делилось по семьям и ответвлениям-не интересно
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та да итальянцы мусолини гитлер путен фашизм ето у итальянцев генетмически Італія виступає проти автоматичного продовження санкцій ЄС щодо Росії - Цензор.НЕТ 9112
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"Мы подтвердим принцип, что в вопросе тактического ЯО ,Украина может и передумать - ничто не должно происходить автоматически",Источник: https://censor.net.ua/n3073765
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Это шизофрения))) На одной странице пишут: рашка фсио, денег у них нет, питаются с помойки, нищие бомжи и прочее. Открываешь другую страницу- там рашка скупила почти всех политиков в мире, выбрала своих президентов в сша и Украине)) Вы определитеь уже... Она нищая или богатая?)
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Нельзя так! Разрыв мозга случится. А тут ещё три темы подряд... Италия за отмену санкций, Меркель с Макроном обсудят Минские Соглашения, Болтон в Москве договаривается о встрече Трампа с Путиным!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИталия выступает против автоматического продления санкций ЕС против России
 
 
 
 
 
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