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Все про:трудовая миграция (135) заробитчане (215)

 "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии

Семейная пара из Киева рассказала о злоключениях в Чехии при попытке трудоустроится там на работу.

Тысяча долларов посредникам, а также деньги на оплату визы и покупку билетов на самолет не смогли уберечь украинцев от неприятностей. Об этом сообщает телеканал Украина, передает УНИАН.

Как сообщают журналисты, киевская компания-посредник обещала семейной паре Артему и Светлане работу в Праге, но оказались они совсем в другом городе – в 300 километрах от Праги, городе Могельнице. Условия труда и жизни неприятно удивили украинцев.

"Это был шок вперемешку с истерикой. Нас завозят на какой-то, ну это даже не завод, это территория складов, паллеты, заброшены эти склады. Ну, думаю, куда-то ж мы сейчас выедем. Оказывается, подвозят нас уже к домику. С позволения так его назвать. Заходим мы в этот домик, ну это - конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек 10. Один туалет, санузел на всех, одна ванная, душевая, так можно сказать, на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна. Каким образом, ну?"  - рассказала Светлана.

Ранее с компанией-посредником парой был подписан договор, согласно которому были оговорены вакансии: Артему - водитель кара-погрузчика, Светлане – работником склада в Праге. Но обещанных должностей пара не получила. Все, что могли предложить Светлане, - идти работать на мини-погрузчик, а Артему - разнорабочим. Работать в таких условиях украинцы отказались.

"Принципиально не можем себе позволить, как бы сказать, сейчас вот пойти на поводу у тех людей, которые нас кинули, как собак", - заявил Артем.

"Фирма-посредник, обещавшая их трудоустроить, перестала выходить на связь. Попытки найти работу самостоятельно пока что безуспешны. Брать на свободные места их не хотят. Якобы есть проблемы с визами и приглашениями на работу. Тем временем сумма, потраченная на несостоявшееся трудоустройство в Чехии, на 9-й день пребывания составила почти 1400 долларов" - сообщается в материале.

Источник: https://censor.net.ua/n3073760
 
 
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Женщину посадили на мини погрузчик? Она вроде на склад хотела.
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Так Чехия и Польша разные страны.
Почему нет статей о миллионах Украинцев которые тут работали за 3 а там сейчас за 30 тыс.
Совпадение ?
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Важно знать, что и в Польше и в Чехии есть город с названием Могельнице.

https://eavtobus.com/international/kiev-mogielnica
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Надо же лохов сказками какими-то кормить про то, как ужасно-преужасно работать за границей. А то все рабы разбегутся, некому будет за 3723 грн грязными работать.

Знакомые возвращаются из Польши довольные. Собираются опять туда же.
Хотя никто не спорит, что случаи кидалова бывают всегда и везде.
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"Нас кинули, как собак",

Та да, устаногвили цену за 1 доллар с 5-8 до 28 грн!
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Ну надо как-то рабов на Украине придержать , а то работать скоро некому будет.
Не зарплаты ж этому быдлу подымать.
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"Киевхлеб" подал иск против Roshen за "Киевский торт". Аргументация: Компания "Киевхлеб" производит "Киевский торт" еще с 1967 года, это намного раньше, чем производит его любая из фабрик олигарха Порошенко, авторский рецепт украден олигархом Порошенко.
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Я в жодному разі не захищаю "рошен", але від початку торт "Київський" почала виробляти кондфабрика імені карла-марла (нині рошен біля автовокзалу). "Топовими" були торти з круглою наліпкою "Бригада Чорногор". За ними теж високо котувалися торти "Бригада Мовчан".
Потім "хлібозавод номер N" (біля Повітрофлотського моста) почав випускати типу клон, але з іншими сортами горіхів. Хто знав графік вивозу продукції, чатував біля прохідної, застрибував у кабіну фургону і за поворотом купував у водія за фіксовану ціну.
Згодом і карла-марла перейшли на інші горіхи. Рецепт торті нинішнього рошена мені невідомий. Нехай гризуться.
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Картина ганашом по мастике: "олегарх Порошенко под покровом ночи лично тырит рецепт Киевского торта" "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии - Цензор.НЕТ 8890
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Как Планктон из мультика Спанч Боб квадратные штаны. План "Z"!
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Если у киевхлеба нет патента он может жаловаться хоть самому чёрту . "Нас кинули, як собак", - українські заробітчани про працевлаштування в Чехії - Цензор.НЕТ 4056 .
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Насколько я знаю "Киевский торт" делала кондитерская фабрика им.Карла Маркса.
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Начнем с того, что компании (как таковой) "Киевхлеб" в 1967-м году, во времена всего колхозного не существовало
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Начинаются басни бабушки Арины.
Видать на заводах Анны Ахматовой уже совсем некому за 100 баксов в год работать.
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Чем больше украинских заробитчан уедет в Европу тем лучше для Украины будет.
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Интересная логика - чем хуже украинцам, тем лучше Украине.
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(тссс) тут "добра" не будет никогда.
(у нас нет пустыни, если верить высерам о "Моисее")
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Пустыни нет, а Моисей есть. И не один. "Нас кинули, як собак", - українські заробітчани про працевлаштування в Чехії - Цензор.НЕТ 9750
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Ну так. Каждому из кандидатов дать по 4 года(при власти) - вот и насобирается "40 лет")
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ну нам с вами жорошо а тетка бабки "отобьет" за N времени квартиру явно сдали в наем "получила опыт" с нами поделилась , кто посещает Прагу в первый раз - обзорная экскурсия по Пражскому граду когда поедет пусть опишет как экскурсия
Кладовщик-грузчик10000-12000 грнОфициальное трудоустройство с первого дня, соц. пакет.

Кладовщик по приему товаров 8200 грн. *средний целевой доход и тд и тд это Киев

6 000-12 000 грн- ? Цены на аренду квартир в Киеве ..

"Нас кинули, як собак", - українські заробітчани про працевлаштування в Чехії - Цензор.НЕТ 8177 belge

Интересная логика - чем хуже украинцам, тем лучше Украине.
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Истории как все плохо за границей продолжаются)))В Украине типа не кидают работадатели)))
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так тут и заграница ни при чем, кинули то свои - киевская компания-посредник! а посредники умеют это делать, только этим и занимаются
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Та ну? А смітять в парках теж не європейці?)
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кинули в Польше а работали в Чехии вон оно че михалыч, от жеж поляки
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Об этом сообщает телеканал Украина Источник: https://censor.net.ua/n3073760

Читай - ахметов гавкает.
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и вообще новость не о чем, хотите нормальную работу ищите сами работодателей и ненужно платить 1к баксов будет, все приглашения присылаются по почте бесплатно. а платить то для ленивых, которые привыкли сидеть с 9 до 17 и вмыкать в соц сети, там такой номер не пройдет.
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Украинцы! Работайте дома за копейки, не позволяйте обеднеть украинским олигархам!!!
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У помещиков крепостные разбегаются, но зарплату добавлять как-то не хочется, лучше такие статейки вбрасывать.
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Алекс Бенкендорф

У помещиков крепостные разбегаются, но зарплату добавлять как-то не хочется, лучше такие статейки вбрасывать.
Отметка «Нравится» · Ответить · 24 мин.
Ха. Тов., а вы того... С Ольгино шоли?
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Конечно, с Ольгино, Вы только не волнуйтесь. Все, кто на власть что-то плохое говорит, он с Ольгино.
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Не, ну просто ниже дали ссылку, а в комментах - слово в слово твоя реплика. Не, ну а как еще я должен подумать то?
Власть... мне хватает того что каждая тварь - лжет. Даже хотя бы один раз, без необходимости. Тот же Ляшко - на радио кто-то позвонила и представителю Ляшка высказала как он снимался в селе. Ну вот так как Якубович с детьми.
То есть: эй ты, давай сюда подойди, улыбайся(сцуко), снято уже(оператору)? - пнх значит.
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О, свежачок. "Не едьте, там всё плохо".
Ссылка ведёт на УНИАН, оттуда - на Обозреватель, а оттуда - никуда, просто написано, что "Об этом сообщает телеканал Украина". Сюжет, кстати, называется "Дома - лучше".

Вы - те, кто управляет тель-авизором - добивались трудовой миграции в соседние страны. А теперь, когда люди платят посредникам за работу на складах в Праге, вы снимаете агитки "Не уезжайте".
Это очень и очень смешно.
А чтоб было еще смешней - стоит послушать Яценюка времён 2014го года.
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с Тимохой за решеткой походу "фотошоп"?

Ну и на Ютубе высеры "братьев"... огорчают(
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КацаПсинские гоффноеды не ездиют нигде,им хватает роднога ГУЛАГа "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустростве в Чехии - Цензор.НЕТ 8903за похлёбку товаристча Джугашвили...
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А Вы всё давите людей архаизмами. Батенька, на дворе 21 век, уже мало кто понимает Ваш горбачевский юмор.
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"Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки"(с).
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А в Украине дороги строют турки да китайцы
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публикациями страшилок от заработков вне соевого королевства народ не отвадить ,да кидают но единицы это было есть и будет, там кидают единицы ТУТ кинули ВСЮ страну на копеечные зароботки и пенсии ........кроме тех ........................................................................ .....................
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Welcome to Ukraine ! Тут на вас чекає зарплата від чотирьох до семи тисяч гривень ...хамство від тупорилого "начальства" ...і кожен день вас будуть посилати нах...й на рідній українській (російській) мові ...
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Зате у нас чорноземи і Шевченко!
Хто на Шевченка? Га?
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Так кинули украинцы, Киевской фирмы, а не работодатели Чехии!
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Болельщика из Саудовской Арабии в Москве кацаПсины нагрели на 250 000 долларов,начато расследование кидалы "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустростве в Чехии - Цензор.НЕТ 3053 "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустростве в Чехии - Цензор.НЕТ 3053
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Ха-ха-ха ))))))) После фразы "оплата тысячи долларов посреднику" читать "это" не имеет никакого смысла , так же хочется плюнуть в тупую и наглую рожу автора этого пасквиля .)))
Одноклеточный , все вакансии в Польше бесплатны , в Чехии , скорее всего . тоже .
Барыги дали команду "брехать по максимуму" ???
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Вакансии-то бесплатны, но посредники на то и посредники.
К ним приходят, говорят, что умеют делать и сколько за это хотят. А сам посредник берётся за поиски и доки.
Так что посредники таки есть и их реально много. Не веришь - загугли.

P.S.
С недавнего времени получение приглашения на работу для иностранца в Польше стоит работодателю 30 злот, примерно 210 - 230 грн.
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Самое смешное, что рецепт экономического процветания прост: достаточно нынешним олигархам миллиардерам начать платить народу европейские зарплаты.
Страна будет процветать, а миллиардеры станут миллионерами.
Вот токо не хотят они.
Пока...
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Ясное дело если делать все через жопу по хитрому то и результат будет такой же....
А ведь можно спокойно поступить в европейский универ, получить второе высшее образование (магистратуру) за год (пол года из которых вы будете на практике и уже зарабатывать деньги), дальше получить себе полноценную визу с правом работы - выдается на год с целью поиска работы тем, кто получил европейский диплом(бесплатно!) и вперед легально устраивайся в нормальные компании и работай в удовольствие.....Но нет наша натура: по хитрому и все и сразу))
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Чергова "страшилка" про жахіття роботи на заході.. Цим трудову міграцію з України не зупинити..
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В этом рассказе - все отношение к Украине и украинцам .Если сами себя не уважаем ( позволяем об себя вытирать ноги разным Вальцманам,Гнойсманам,Жулькам..) то не стоит особо удивляться к такому отношению в других странах. Украина у себя не выполняет законы и не защищает права своих граждан!
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У нас даже на банкнотах довбойоги и лузеры. И Шевченко. Че тут тогда странного то?))
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Эта статейка, типа, для остановить трудовую миграцию?
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Из Ужгорода до Праги комфортабельный автобус и всего за 800 гривен... "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии - Цензор.НЕТ 9221
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водитель БАльшого погрузщика, это вам не кой нибудь лох
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Даже если эта история правда, то получается так - двоих кинули, а еще двадцать (условно) - работают и вполне довольны. Это из разряда - если на улице вчера гопнули семейную пару, по выходить на улицу вообще нельзя еще год минимум.
Уважаемые заказчики таких вот статеек. Ослаблять поток заробитчан нужно улучшением экономической ситуации в стране и повышением заработной платы, а не раздуванием страшных историй про страшных заграничных работодателей.
P.S. "Кинули как собак" - это если бы фирма-посредник здесь у вас взяла бы 1400 баксов и растворилась в тумане. Или если бы вы прилетели туда, и дальше аэропорта бы никуда не пошли - потому что вас никто не ждет. Работу вам, по сути, предложили, вас она не устроила - какие проблемы?
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Говорил вам, Гройсман, лучше чем тут, вам НИГДЕ не будет!!!..ну только на винницком рынке..может быть!))))
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Последнее время на цензоре какая то дебильная серия заказных
чернушных статей: как украинцам паршиво жить и работать в ЕС...
Работы не найти... платят мало... жизнь дорогая... и д.д. и т.п...
Хотя на самом деле: экономика в Чехии одна из самых развивающихся
(профицит бюджета только в Чехии, Германии, Люксембурге и Нидерландах)
Спрос на рабочую силу - превышает предложение - поттому
чехия увеличила квоту на трудовые виза для Украины на 200%
для Сербии, Словакии, Болгарии на 300%...
Зарплаты тоже повыше чем в то же Польше процентов на 30-40...
По поводу дороговизны жизни то пожалуй здесь все дешевле...
(если только не арендовать жилье в Прага-6 или Пруговницах)
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Конечно заказуха. А почему бы тогда не опубликовать статью о семейной паре, которая хотела снять в Киеве жилье, им показали фотки апартаментов в центре всего за 5000 гривен в месяц, но с условием оплаты за полгода вперед. Те с радостью оплатили 30 тыс., получили ключи, но в реале им досталась раздолбанная хрущевка на окраине. Их, если так считать, тоже кинули "как собак", причем почти на такую же сумму. Давайте про это писать статью, перепечатывать ее в куче изданий с посылом "не арендуйте квартиры, живите у себя"
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Надо возродить МММ и Серегу Мавроди Воскресить.. "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии - Цензор.НЕТ 2879 "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии - Цензор.НЕТ 2879
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А почему наше СБУ не возбуждает дело потив этой семьи о добровольной продаже в рабство?Ведь на десятки и сотни тысяч таких как они все забили,тем более что все заробитчане идут в чужие страны на свой страх и риск зарание зная что могут вернуться с голой жопой.
Если страна в которой европейские цены и из которой уходят не в состоянии обеспечить зарплатами работоспособный народ такими же европейскими зарплатами то грош цена такой стране,это не страна а лепрозорий для выращивания рабсилы.
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Да, особенно в Рязани и Екб... О Якутии даже речи не веду.
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Долбодятел какой то сочинил Туфту для быдла "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии - Цензор.НЕТ 5866
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Як не прикро, кидають в основному східняків, які почали їздити на заробітки зовсім не давно. Вони переважно не знають мови, бо не знають навіть українську, не говорячи вже про чешську чи польську. А знання мови, це вже великий плюс. Бо приїхав, щось не сподобалося і пішов далі, а як ні "бе" ні "ме", не порузумієшся, не довідаєшся і тд і тп...
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Так устраивайтесь без посредников,или мозги не работают даже на это.
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olx.pl
раздел praca
там даже ВЫДЕЛЕНЫ вакансии для Украинцев.
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Нечего по Чехиям ездить. Надо устраивать забастовки в Украине и требовать зарплату в 2000 евро в месяц уже сегодня!
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Скромняга, надо, как минимум, тысяч 10 требовать уже вчера и требовать, чтобы долг за вчера вернули...
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Для этого есть суд.Обращайтесь в суд, полицию, пусть ищут уродов которые отправили украинцев в Чехию.
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.....а также деньги на оплату визы..... А как же безвиз? Или статья с бородой?
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Безвиз - туристический, работать по нему нельзя, иначе депортируют. Для работы визы нужны.
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А теперь пусть Цензор опубликует статистику о том как часто кидают работников у нас в Украине и в Европе. А то по новостям в Европе так плохо, но почему то все туда валят.
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Вы правы. Трудно.вато нашим на России. То намаз у мусульман, то Рамадан у кизяков, или как там празднуют "братья"?)
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Тысяча долларов посредникам, а также деньги на оплату визы и покупку билетов на самолет не смогли уберечь украинцев от неприятностей. Об этом сообщает телеканал Украина, передает УНИАН.)))
После этих слов можно дальше не читать...
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На сотню позитивных случаев трудоустройства за границей ,приходится один - два негативных , как этот .. И надо же , всегда именно их только и тиражируют на весь интернет .. Неужели это делается случайно . "Нас кинули, як собак", - українські заробітчани про працевлаштування в Чехії - Цензор.НЕТ 8352 .
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Цензор и Петя, чего вы пытаетесь добиться подобными статейками? Цель? Показать как там плохо? Лучше продемонстрируйте как в Украине хорошо.
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Цензор и Петя/ сбежавшие из Украины колбасные мигранты что гнездо с птенцами: большие кричащие рты и крошечные головы.
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Ну и что? А Марина и Петя- открывашки и по совместительству курьеры, доставляющие методические рекомендации. Мы, колбасные мигранты, ничем не хуже.
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Об этом сообщает телеканал Украина, ахмету рабов нехватает ?
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Але!!!! убогая редактура....... Польша и Чехия - это разные страны!!!!!!!!!!!! Понабирали старшеклассников по объявлениям............
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а де ж назва такої гидкої фірми?
яка, до того ж, не відсвічує, не відповідає на дзвінки?
у першу чергу треба було її назвати (якщо, звичайно, вона взагалі існує...)
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Украинские посредники обещали Чехию,высадили в Польше..В заброшеннфй конезавод и сказали ждать работодателя..Он не пришел..
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Щас и ранее в Польше и в Чехии посредников как собак нерезаных,и все хотят крупно нажиться(думаю и ихняя"мафия" в доле).
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Правильно сделали, бо заробитчане не собаки даже, а рабы. Не хуй по заграницам батрачить, а надо Нэньку на ноги ставить и быдло-власть за горло брать.
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Ахаха, щас, штаны тока найду... Оп, "Пеца" украла штаны. Трое штанов!!!111 три пары брюк заграничных!!11 Еще где-то ключи от "Бентли" посеял. "Пецаааа"!!111 Я тебе отомщууу....
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Вас посредники кинули. Подождите о чем эта статья? Ни чего, кроме Артем, Светлана
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Наивные люди думают их там с хлебом и солью встречать будут...чехам нужны крепостные давно пора понять "Нас кинули, як собак", - українські заробітчани про працевлаштування в Чехії - Цензор.НЕТ 5113
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Чехам нужны НОРМАЛЬНЫЕ работники и они платят НОРМАЛЬНУЮ зарплату.
Крепостные это мы, пока...
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Спонсор статейки - кидала Ахметов.
Что там с "польскими яблочными концлагерями" ? Жду продолжения банкета. Тема же актуальна.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии
 
 
 
 
 
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