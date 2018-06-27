 "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии

Тысяча долларов посредникам, а также деньги на оплату визы и покупку билетов на самолет не смогли уберечь украинцев от неприятностей. Об этом сообщает телеканал Украина, передает УНИАН.

Как сообщают журналисты, киевская компания-посредник обещала семейной паре Артему и Светлане работу в Праге, но оказались они совсем в другом городе – в 300 километрах от Праги, городе Могельнице. Условия труда и жизни неприятно удивили украинцев.

"Это был шок вперемешку с истерикой. Нас завозят на какой-то, ну это даже не завод, это территория складов, паллеты, заброшены эти склады. Ну, думаю, куда-то ж мы сейчас выедем. Оказывается, подвозят нас уже к домику. С позволения так его назвать. Заходим мы в этот домик, ну это - конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек 10. Один туалет, санузел на всех, одна ванная, душевая, так можно сказать, на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна. Каким образом, ну?" - рассказала Светлана.

Ранее с компанией-посредником парой был подписан договор, согласно которому были оговорены вакансии: Артему - водитель кара-погрузчика, Светлане – работником склада в Праге. Но обещанных должностей пара не получила. Все, что могли предложить Светлане, - идти работать на мини-погрузчик, а Артему - разнорабочим. Работать в таких условиях украинцы отказались.

"Принципиально не можем себе позволить, как бы сказать, сейчас вот пойти на поводу у тех людей, которые нас кинули, как собак", - заявил Артем.

"Фирма-посредник, обещавшая их трудоустроить, перестала выходить на связь. Попытки найти работу самостоятельно пока что безуспешны. Брать на свободные места их не хотят. Якобы есть проблемы с визами и приглашениями на работу. Тем временем сумма, потраченная на несостоявшееся трудоустройство в Чехии, на 9-й день пребывания составила почти 1400 долларов" - сообщается в материале.