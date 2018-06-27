 "Нас кинули, как собак", - украинские заробитчане о трудоустройстве в Чехии

Тысяча долларов посредникам, а также деньги на оплату визы и покупку билетов на самолет не смогли уберечь украинцев от неприятностей. Об этом сообщает телеканал Украина, передает УНИАН.
Как сообщают журналисты, киевская компания-посредник обещала семейной паре Артему и Светлане работу в Праге, но оказались они совсем в другом городе – в 300 километрах от Праги, городе Могельнице. Условия труда и жизни неприятно удивили украинцев.
"Это был шок вперемешку с истерикой. Нас завозят на какой-то, ну это даже не завод, это территория складов, паллеты, заброшены эти склады. Ну, думаю, куда-то ж мы сейчас выедем. Оказывается, подвозят нас уже к домику. С позволения так его назвать. Заходим мы в этот домик, ну это - конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек 10. Один туалет, санузел на всех, одна ванная, душевая, так можно сказать, на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна. Каким образом, ну?" - рассказала Светлана.
Ранее с компанией-посредником парой был подписан договор, согласно которому были оговорены вакансии: Артему - водитель кара-погрузчика, Светлане – работником склада в Праге. Но обещанных должностей пара не получила. Все, что могли предложить Светлане, - идти работать на мини-погрузчик, а Артему - разнорабочим. Работать в таких условиях украинцы отказались.
"Принципиально не можем себе позволить, как бы сказать, сейчас вот пойти на поводу у тех людей, которые нас кинули, как собак", - заявил Артем.
"Фирма-посредник, обещавшая их трудоустроить, перестала выходить на связь. Попытки найти работу самостоятельно пока что безуспешны. Брать на свободные места их не хотят. Якобы есть проблемы с визами и приглашениями на работу. Тем временем сумма, потраченная на несостоявшееся трудоустройство в Чехии, на 9-й день пребывания составила почти 1400 долларов" - сообщается в материале.
Почему нет статей о миллионах Украинцев которые тут работали за 3 а там сейчас за 30 тыс.
Совпадение ?
на которую ссылается автор - находится в Польше...
Все остальное тоже бред из-за поребрика...
https://eavtobus.com/international/kiev-mogielnica
Знакомые возвращаются из Польши довольные. Собираются опять туда же.
Хотя никто не спорит, что случаи кидалова бывают всегда и везде.
Та да, устаногвили цену за 1 доллар с 5-8 до 28 грн!
Не зарплаты ж этому быдлу подымать.
Потім "хлібозавод номер N" (біля Повітрофлотського моста) почав випускати типу клон, але з іншими сортами горіхів. Хто знав графік вивозу продукції, чатував біля прохідної, застрибував у кабіну фургону і за поворотом купував у водія за фіксовану ціну.
Згодом і карла-марла перейшли на інші горіхи. Рецепт торті нинішнього рошена мені невідомий. Нехай гризуться.
Видать на заводах Анны Ахматовой уже совсем некому за 100 баксов в год работать.
(у нас нет пустыни, если верить высерам о "Моисее")
Кладовщик-грузчик10000-12000 грнОфициальное трудоустройство с первого дня, соц. пакет.
Кладовщик по приему товаров 8200 грн. *средний целевой доход и тд и тд это Киев
6 000-12 000 грн- ? Цены на аренду квартир в Киеве ..
belge
Интересная логика - чем хуже украинцам, тем лучше Украине.
Читай - ахметов гавкает.
У помещиков крепостные разбегаются, но зарплату добавлять как-то не хочется, лучше такие статейки вбрасывать.
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Ха. Тов., а вы того... С Ольгино шоли?
Власть... мне хватает того что каждая тварь - лжет. Даже хотя бы один раз, без необходимости. Тот же Ляшко - на радио кто-то позвонила и представителю Ляшка высказала как он снимался в селе. Ну вот так как Якубович с детьми.
То есть: эй ты, давай сюда подойди, улыбайся(сцуко), снято уже(оператору)? - пнх значит.
Ссылка ведёт на УНИАН, оттуда - на Обозреватель, а оттуда - никуда, просто написано, что "Об этом сообщает телеканал Украина". Сюжет, кстати, называется "Дома - лучше".
Вы - те, кто управляет тель-авизором - добивались трудовой миграции в соседние страны. А теперь, когда люди платят посредникам за работу на складах в Праге, вы снимаете агитки "Не уезжайте".
Это очень и очень смешно.
А чтоб было еще смешней - стоит послушать Яценюка времён 2014го года.
Ну и на Ютубе высеры "братьев"... огорчают(
Хто на Шевченка? Га?
Одноклеточный , все вакансии в Польше бесплатны , в Чехии , скорее всего . тоже .
Барыги дали команду "брехать по максимуму" ???
К ним приходят, говорят, что умеют делать и сколько за это хотят. А сам посредник берётся за поиски и доки.
Так что посредники таки есть и их реально много. Не веришь - загугли.
P.S.
С недавнего времени получение приглашения на работу для иностранца в Польше стоит работодателю 30 злот, примерно 210 - 230 грн.
Страна будет процветать, а миллиардеры станут миллионерами.
Вот токо не хотят они.
Пока...
А ведь можно спокойно поступить в европейский универ, получить второе высшее образование (магистратуру) за год (пол года из которых вы будете на практике и уже зарабатывать деньги), дальше получить себе полноценную визу с правом работы - выдается на год с целью поиска работы тем, кто получил европейский диплом(бесплатно!) и вперед легально устраивайся в нормальные компании и работай в удовольствие.....Но нет наша натура: по хитрому и все и сразу))
Уважаемые заказчики таких вот статеек. Ослаблять поток заробитчан нужно улучшением экономической ситуации в стране и повышением заработной платы, а не раздуванием страшных историй про страшных заграничных работодателей.
P.S. "Кинули как собак" - это если бы фирма-посредник здесь у вас взяла бы 1400 баксов и растворилась в тумане. Или если бы вы прилетели туда, и дальше аэропорта бы никуда не пошли - потому что вас никто не ждет. Работу вам, по сути, предложили, вас она не устроила - какие проблемы?
чернушных статей: как украинцам паршиво жить и работать в ЕС...
Работы не найти... платят мало... жизнь дорогая... и д.д. и т.п...
Хотя на самом деле: экономика в Чехии одна из самых развивающихся
(профицит бюджета только в Чехии, Германии, Люксембурге и Нидерландах)
Спрос на рабочую силу - превышает предложение - поттому
чехия увеличила квоту на трудовые виза для Украины на 200%
для Сербии, Словакии, Болгарии на 300%...
Зарплаты тоже повыше чем в то же Польше процентов на 30-40...
По поводу дороговизны жизни то пожалуй здесь все дешевле...
(если только не арендовать жилье в Прага-6 или Пруговницах)
Если страна в которой европейские цены и из которой уходят не в состоянии обеспечить зарплатами работоспособный народ такими же европейскими зарплатами то грош цена такой стране,это не страна а лепрозорий для выращивания рабсилы.
раздел praca
там даже ВЫДЕЛЕНЫ вакансии для Украинцев.
После этих слов можно дальше не читать...
яка, до того ж, не відсвічує, не відповідає на дзвінки?
у першу чергу треба було її назвати (якщо, звичайно, вона взагалі існує...)
Крепостные это мы, пока...
Что там с "польскими яблочными концлагерями" ? Жду продолжения банкета. Тема же актуальна.