EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1265  3
Все про:заказное убийство (42) СБУ (12643) Херсон (488)

 СБУ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Херсоне

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство одного из херсонских бизнесменов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.

Оперативники задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для "подбора" исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества.

Также смотрите: Женщина за 2 тыс. грн заказала знакомому дочери убийство сожителя, преступление раскрыли за сутки, - полиция Харьковщины. ФОТОрепортаж

На основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве, ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3073757
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Херсоне
 
 
 
 
 
 вверх