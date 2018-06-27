 СБУ предотвратила заказное убийство бизнесмена в Херсоне

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что коммерсант из Киева решил отомстить двум бывшим компаньонам из Херсона, с которыми он находился в остром конфликте из-за денежных и имущественных споров.

Оперативники задокументировали, что бизнесмен через посредников обратился к представителям криминальных кругов южного региона для "подбора" исполнителя заказа. Он запланировал убийство одного из компаньонов, второго собирался запугать, угрожая нанесением вреда жизни и здоровью членам его семьи и уничтожением их имущества.

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На основании решения суда злоумышленник задержан в Киеве, ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 14 ч. 2 п. 11 ст. 115 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.