 Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией

Об этом сообщили в ОГА.
"Сегодня в Днепре праздник - открылся первый инклюзивный парк в Украине. Его с нетерпением ждали и дети, и родители. Идея парка родилась в декабре 2017 года, когда мы открывали первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр в Солонянской школе №1. Тогда и решили создать интересный, современный, доступный интерактивный парк равных возможностей для всех детей. Благодарна руководству области, за инициативность и креатив. Они воплощают проекты, которые улучшают жизнь жителей региона. Видим результат и благодарность людей. Этот парк станет любимым местом отдыха многих детей", - отметила Марина Порошенко.
По словам Первой леди, аналогичные парки будут открываться по всей Украине.
"Президент Петр Порошенко акцентирует внимание на создании равных условий для всех детей. Это значит, что особые мальчики и девочки могут свободно воспитываться вместе со сверстниками, - сказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - С учетом потребностей таких детей мы реконструируем школы. Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью - это вдвое больше, чем год назад. В учебных заведениях мы обустроили 51 медиатеку и 18 ресурсных комнат. Еще один успешный проект - инклюзивный парк в Днепре".
По словам советника губернатора области Юрия Голика, "никогда ранее государство не уделяло такого внимания инклюзии, ранее она заканчивалась на пандусах".
"Другого детского инклюзивного парка в стране еще не существует. Поэтому он родился в Днепре. Первые месяцы эксплуатации игровой площадки покажут, какие элементы можно усовершенствовать. Их планируем использовать в парках по всей области. Наша цель проста - каждое место отдыха должно быть доступным для всех детей без исключения. Положительным опытом готовы делиться с другими регионами", - заявил Голик.
Проект парка разработал Днепровский архитектор Сергей Дербин. По его словам, парк вполне безопасен для игр и развлечений.
"Экологически чистая поверхность парка не скользит, она упругая и мягкая, чтобы не травмироваться при внезапном падении. Тем, у кого слабое зрение, самостоятельно сориентироваться помогает тактильная плитка", - рассказал Дербин.
К инклюзивному парку ведут три входа. У каждого из них - карта, которая рассказывает, где и что расположено. Также вблизи каждой игровой локации расположены информационные таблички. Кроме правил поведения на площадке, на них можно найти интересные данные о городе Днепр, вспомнить азбуку. Благодаря шрифту Брайля, их в состоянии прочитать и дети с проблемами зрения.
В парке расположена усадьба "Ранчо" с ковбойской тематикой. Внутри яркого домика - сенсорные панели. Нажав на кнопку, дети получают задание на английском языке. Такие интерактивные игрушки предназначены для развития мышления, внимания и логики.
25-метровый "Оранжевый тоннель" содержит игрушки, смонтированные на удобной высоте, они реагують на прикосновения и отзываются на украинском языке.
В парке можно покачаться с друзьями или родителями на качелях равных возможностей, прокатиться на карусели, сыграть в необычный баскетбол. Для семейного отдыха - столы со скамейками. За ними комфортно даже тем, кто в инвалидной коляске.
"Травяное покрытие в парке двух типов. Газонная трава, на которой можно и нужно валяться и по которой можно бегать. Искусственная трава - в местах примыкания парка к самому скверу, - пояснил Голик. - Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителей. Парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах".
Стоимость проекта составила 21 млн грн., он был профинансирован из областного бюджета. Инклюзивный парк - совместный проект Днепропетровской ОГА и Благотворительным Фондом Петра Порошенко в рамках социальной программы супруги Президента Украины Марины Порошенко.
зы: а серьёзно если - задолбали уже тянуть в обиход эти МИДовские словечки. Инклюзивный и субстантивный, my ass...
иногда "грамотеи" то вставляют ее, то забывают, то вообще в левых словах впихивают.
со стороны это настолько отвратительно выглядит, что образно говоря, видя как кто-то пользуется недобуквой, читая его, "-1" со старта к писцу. То есть как бы кто-то писал хоть и правильно, но высрал например "фощистская Германия внезапно.... на мирную сов. орду... и т.д."
А потом поколение эффективных менеджеров про2.7бало точки над Ё и получило законное право писать кофе в среднем роде.
Хуле я должен читать и анализировать: вот тут "грамотей" ЁЁ поставил, а тут позабыл.
Еще встречал что пишут по-нашему и умудряются впендюрить это хавно.
Хотя... может я настолько ненавижу все совковое?
Ёщё научи остальных 99% писунов чтобы тоже так делали. Либо чтобы убились об стену(что более луча))
😜
"Пётр и Марина Порошенко активно присутствуют при зачатии наследника"
в одном случае сотрудники одеты в вышиванки, а в другом - в лаптях и косоворотки.
но обе "команды" жирно хлебают с бюджетов(разных)
Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью - это вдвое больше, чем год назад.
Вопрос - что с детьми происходит? Почему инвалидностей становится больше ? Последствия нашей медицины, продвижения медпрепаратов врачами всех уровней ?
ымыммм
ИНКЛЮЗИВНОЕ образование - слышал
и это ПРАВИЛЬНО
ранее они сидели дома в 4 стенах
Именно обладминистрация построила. ОДА придумала как из бюджета деньги вытянуть.
А строили его работяги строители. Спасибо хоть имя архитектора назвали.
Или думают что детям можно впарить ядовитый цвет? Шоб красивше було.
Так уже обворовали Украину, что пиарится не на чем. Как открывать дорожные знаки и детские площадки.
Кромешный ужас!
На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.У рамках проекту «Центр із дослідження корупції й організованої злочинності» (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти («Panama papers») було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі «Рошен».Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у «сліпий траст» - і це була вимога Rothschild Trust. Президент запевняє, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.Корпорація «Рошен» - один із найбільших в Україні виробників кондвиробів, включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничі майданчики і масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» у Вінницькій обл., два виробничі майданчики в Липецькій області РФ, Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина)...
Гарррантело вже не встигає лєнточки чик-чик-чик...