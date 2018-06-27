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 Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией

Сегодня в Днепре супруга Президента Марина Порошенко открыла первый в Украине инклюзивный парк с учетом потребностей особых детей.

Об этом сообщили в ОГА.

"Сегодня в Днепре праздник - открылся первый инклюзивный парк в Украине. Его с нетерпением ждали и дети, и родители. Идея парка родилась в декабре 2017 года, когда мы открывали первый в Украине инклюзивно-ресурсный центр в Солонянской школе №1. Тогда и решили создать интересный, современный, доступный интерактивный парк равных возможностей для всех детей. Благодарна руководству области, за инициативность и креатив. Они воплощают проекты, которые улучшают жизнь жителей региона. Видим результат и благодарность людей. Этот парк станет любимым местом отдыха многих детей", - отметила Марина Порошенко.

Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией 01
Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией 02

По словам Первой леди, аналогичные парки будут открываться по всей Украине.

Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией 03
Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией 04
Марина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией 05

"Президент Петр Порошенко акцентирует внимание на создании равных условий для всех детей. Это значит, что особые мальчики и девочки могут свободно воспитываться вместе со сверстниками, - сказал председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. - С учетом потребностей таких детей мы реконструируем школы. Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью - это вдвое больше, чем год назад. В учебных заведениях мы обустроили 51 медиатеку и 18 ресурсных комнат. Еще один успешный проект - инклюзивный парк в Днепре".

По словам советника губернатора области Юрия Голика, "никогда ранее государство не уделяло такого внимания инклюзии, ранее она заканчивалась на пандусах".

"Другого детского инклюзивного парка в стране еще не существует. Поэтому он родился в Днепре. Первые месяцы эксплуатации игровой площадки покажут, какие элементы можно усовершенствовать. Их планируем использовать в парках по всей области. Наша цель проста - каждое место отдыха должно быть доступным для всех детей без исключения. Положительным опытом готовы делиться с другими регионами", - заявил Голик.

Проект парка разработал Днепровский архитектор Сергей Дербин. По его словам, парк вполне безопасен для игр и развлечений.

"Экологически чистая поверхность парка не скользит, она упругая и мягкая, чтобы не травмироваться при внезапном падении. Тем, у кого слабое зрение, самостоятельно сориентироваться помогает тактильная плитка", - рассказал Дербин.

К инклюзивному парку ведут три входа. У каждого из них - карта, которая рассказывает, где и что расположено. Также вблизи каждой игровой локации расположены информационные таблички. Кроме правил поведения на площадке, на них можно найти интересные данные о городе Днепр, вспомнить азбуку. Благодаря шрифту Брайля, их в состоянии прочитать и дети с проблемами зрения.

В парке расположена усадьба "Ранчо" с ковбойской тематикой. Внутри яркого домика - сенсорные панели. Нажав на кнопку, дети получают задание на английском языке. Такие интерактивные игрушки предназначены для развития мышления, внимания и логики.

25-метровый "Оранжевый тоннель" содержит игрушки, смонтированные на удобной высоте, они реагують на прикосновения и отзываются на украинском языке.

В парке можно покачаться с друзьями или родителями на качелях равных возможностей, прокатиться на карусели, сыграть в необычный баскетбол. Для семейного отдыха - столы со скамейками. За ними комфортно даже тем, кто в инвалидной коляске.

"Травяное покрытие в парке двух типов. Газонная трава, на которой можно и нужно валяться и по которой можно бегать. Искусственная трава - в местах примыкания парка к самому скверу, - пояснил Голик. - Есть специальные качели, на которые можно заехать на коляске, зафиксировать ее и качаться. Есть качели для родителей с ребенком, на которых ребенок сидит отдельно от родителей. Парк сделан так, что везде можно проехать на коляске, провезти коляску с ребенком, кататься по парку на роликах".

Стоимость проекта составила 21 млн грн., он был профинансирован из областного бюджета. Инклюзивный парк - совместный проект Днепропетровской ОГА и Благотворительным Фондом Петра Порошенко в рамках социальной программы супруги Президента Украины Марины Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073756
 
   
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Сперва вместо "инклюзивный" прочёл "иллюзорный". Не спроста?

зы: а серьёзно если - задолбали уже тянуть в обиход эти МИДовские словечки. Инклюзивный и субстантивный, my ass...
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ты тоже тянешь. недобукву "ё"
иногда "грамотеи" то вставляют ее, то забывают, то вообще в левых словах впихивают.
со стороны это настолько отвратительно выглядит, что образно говоря, видя как кто-то пользуется недобуквой, читая его, "-1" со старта к писцу. То есть как бы кто-то писал хоть и правильно, но высрал например "фощистская Германия внезапно.... на мирную сов. орду... и т.д."
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А вот нефиг собственную лень "на клаве далеко тянуцца" прикрывать якобы борьбой за высокий штиль. Букву "ё" официально учили, она была в учебниках, диктантах и как минимум части печатной литературы.

А потом поколение эффективных менеджеров про2.7бало точки над Ё и получило законное право писать кофе в среднем роде.
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Так или печатай ее везде где "учили", или не мучай ж.
Хуле я должен читать и анализировать: вот тут "грамотей" ЁЁ поставил, а тут позабыл.
Еще встречал что пишут по-нашему и умудряются впендюрить это хавно.
Хотя... может я настолько ненавижу все совковое?
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Ну и "спасибо".
Ёщё научи остальных 99% писунов чтобы тоже так делали. Либо чтобы убились об стену(что более луча))
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Достойная жена достойного президента Порошенко. Это вам не наколотые апельсины.
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Ту просто задвинул янык в ссылку в Донецк. А эта лезет везде - Открывачка всего в стране № 2.............Ну и везде почётная. и во всех фондах.Даже у Ахметова гимнастику вела или ведёт на ТВ Украина.Ужоссссс. Марина Порошенко відкрила в Дніпрі перший в Україні інклюзивний парк, побудований облдержадміністрацією - Цензор.НЕТ 3116
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Чё-то Раиса Максимовна вспомнилась... Хотя наверное так и должно быть. Первая леди всё-таки. Должна нести общественную нагрузку.
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Особенно обострение перед Выборами. Но общественная нагрузка это когда За СВОИ деньги строишь. а потом открываешь, хотя меценаты это делали и делают тихо без ТВ Пиара. А это семейство Окрывает всё и везде, что построено за деньги Бюджетов страны, громад.
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Шлендра не проработавшая ни дня для страны
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Хватит уже везде вставлять жулю по поводу и без повода
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Ты лучше скажи как ребенку инвалиду добраться до этого парка? Преодолеть все лестницы в доме, добраться до остановки, войти в автобус- тролейбус, выйти из него, и приодолеть многочисленные бордюры?
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Ты ещё забыл упомянуть питание, одежду, обувь, средства гигиены, учебные пособия и ещё 100 других вещей, которые к парку никак не относятся Марина Порошенко відкрила в Дніпрі перший в Україні інклюзивний парк, побудований облдержадміністрацією - Цензор.НЕТ 7145
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жду картину маслом -

"Пётр и Марина Порошенко активно присутствуют при зачатии наследника"
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Возможно я отстал от жизни.Что такое инсклюзивный?
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Вот интересно какие тупые политтехнологи на Банковой советуют семейству Мальдивских так с новой силой вызывать к себе Ненависть??? Дети , внуки растут...аукнется.
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такое впечатление, дело рук одной конторы, что и по рашенпропоганде, только отделы разные.

в одном случае сотрудники одеты в вышиванки, а в другом - в лаптях и косоворотки.
но обе "команды" жирно хлебают с бюджетов(разных)
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Похоже что ветер явно оттуда...помогают агенту Лолите.
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Ключевое предложение в тексте
Сейчас в регионе 150 школ, где вместе с ровесниками учатся почти полтысячи детей с инвалидностью - это вдвое больше, чем год назад.
Вопрос - что с детьми происходит? Почему инвалидностей становится больше ? Последствия нашей медицины, продвижения медпрепаратов врачами всех уровней ?
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Больше, в два раза, пошли в школы, так как им создали необходимые условия. Спасибо партии и лично тов. Пор, что за фигня, не могу остановиться писать, везде шоколад, зрада, помогите, Саакаш=вилии...и.и.и!!111 кто здесь? СБУ? нет ждволррвщдьщаоиьвхкхлибвкъхмывым.ю
ымыммм
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Зрадофил прожареный, это последствия адаптации школ под потребности детей-инвалидов - откуда и растёт число таких детей в обычных школах
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потому что дети-инвалиды начинают учиться ВМЕСТЕ с обычными детьми
ИНКЛЮЗИВНОЕ образование - слышал
и это ПРАВИЛЬНО

ранее они сидели дома в 4 стенах
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"К инклюзивному парку ведут три входа" - просто входи чи каси?
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завтра главный там турникет с билетёршей торжественно установит...
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Понял,это когда незрячим на плакате показывают точечное письмо а за тем они должны на карачках ползать раком чтоб руками на метровой дорожке на ощупь прочесть то что хотели им сказать.Вот только не пойму как незрячие увидеть на плакате знаки?
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Стоимость проекта составила 21 млн грн., он был профинансирован из областного бюджета... От якби Марина організувала якийсь фонд, та зібрала кошти для будівництва центру, профінансувала з цього фонду та побудувала під своїм чуткім руководством тоді б мала моральне право відкривати його. А так, за кошти налогоплатЄльщіков і дурень лЄнточку переріже... Зайвий раз пропіарити свого чоловіка за рахунок областного бюджету...
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Порошенки так всё открывают, что аж ножницы затупились.
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Какой дебил заголовок придумал?
Именно обладминистрация построила. ОДА придумала как из бюджета деньги вытянуть.
А строили его работяги строители. Спасибо хоть имя архитектора назвали.
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Какую-то хуйню открыла крыса барыгинская и пиарится на детской площадке ядовитых цветов. Так уже детям никто не строит. Для психики ненормально.
Или думают что детям можно впарить ядовитый цвет? Шоб красивше було.
Так уже обворовали Украину, что пиарится не на чем. Как открывать дорожные знаки и детские площадки.
Кромешный ужас!
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Ну что ж, пока вы стебаетесь и ср*тесь, я порадуюсь за детей.
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А чому парк відкривала не Юлія Володимирівна?
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...Співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван звинуватив Петра Порошенка та його юристів у брехні.Про це він написав у Twitter, коментуючи розслідування навколо документів Panama Papers.«Порошенко і його юристи роками відверто брешуть про його спроби контролювати "імперію солодощів" і ухилятися від податків через офшори», - написав він.На думку Саллівана, «успішний бізнес формує кепських лідерів», тому що вони не можуть відмовитися від справи, яку будували все життя.«Найсмішніше, що вони навіть в цьому (брехні - УП) погані. Їх знову і знову на цьому ловлять. Ну просто клоуни якісь», - заявив Салліван.«Я не прихильник президентів, які добре брешуть. Схоже, що вміння погано брехати не змінює ставлення до наших лідерів», - додав він.У матеріалі Центру дослідження корупції й організованої злочинності (OCCRP) йдеться про те, що за кілька днів до публікації «панамського архіву» кіпрські юристи Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента.Зокрема, юристи компанії Prime Asset Partners наприкінці березня 2016 року намагалися вивести Петра Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.У президента на це відповіли, що державні слідчі органи Британських Віргінських Островів не застосовували жодних заходів щодо компанії Порошенка Prime Asset Partners.Також у звіті OCCRP наводяться факти про те, що адвокати Mossack Fonseca просили додаткову інформацію про Prime Assets Capital. Зокрема, нотаріально завірену копію директора фонду в той час - батька президента Олексія Порошенка.Документи з нового витоку Panama Papers також вказують на те, що в лютому 2016 року українця Сергія Зайцева призначили директором Prime Asset Partners, компанія BRO Poroshenko.Стверджують, що Зайцев - старий університетський друг Порошенка і він займав пост заступника директора «Рошена» протягом останніх 20 років. Він також був призначений керівником компаній Порошенка на Кіпрі і в Нідерландах.Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак «у зв'язку з відсутністю покупців» 14 січня 2016 року президент заявив, що передав свою частку у корпорації «Рошен» у незалежний «сліпий» траст.
На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.У рамках проекту «Центр із дослідження корупції й організованої злочинності» (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти («Panama papers») було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі «Рошен».Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у «сліпий траст» - і це була вимога Rothschild Trust. Президент запевняє, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.Корпорація «Рошен» - один із найбільших в Україні виробників кондвиробів, включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничі майданчики і масло-молочний комбінат «Бершадь молоко» у Вінницькій обл., два виробничі майданчики в Липецькій області РФ, Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина)...
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Эта открывалка как и ее муженек - передаст решила по пиариться собралась в президенты .Так баба Йуля ей все волосы выдерет!
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По моей инициативе, по моим методическим рекомендациям, с помощью моей политической силы............................
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Ох ты ж....и во сколько ж обошелся такой парк?Наверняка не супер большая сумма,но пиару-то...пиару...
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Огромный разноцветный павильон в средине парка. Это конструкцией мы закрыли недоразумение внутри парка, а точнее несколько его квадратных метров, когда-то давно переданных в частную собственность и с тех пор потерявшуюся в дебрях банкротств юридических лиц. Покрытие павильона специальное, на нем можно и нужно рисовать мелками. Мелки в парке есть и много. Дети, рисуйте на здоровье. Испишите все стены этого павильона!!!

Марина Порошенко відкрила в Дніпрі перший в Україні інклюзивний парк, побудований облдержадміністрацією - Цензор.НЕТ 4908
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Нашего омбудсмена не пустили ни к одному украинцу. Зачем нам дипломатические отношения со страной-агрессором?
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Все как в старой советской присказке: гол с подачи Блохина забивает Балтача - это личная заслуга Леонида Ильича!
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Сімейний підряд...
Гарррантело вже не встигає лєнточки чик-чик-чик...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарина Порошенко открыла в Днепре первый в Украине инклюзивный парк, построенный облгосадминистрацией
 
 
 
 
 
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