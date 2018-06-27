 КС пока не рассмотрел ни одной конституционной жалобы, - глава суда Шевчук

Об этом в комментарии LB.ua заявил глава КС Станислав Шевчук в перерыве семинара, посвященного Дню Конституции, передает Цензор.НЕТ.

"Более 600 жалоб поступило в суд, 130 – принято коллегиями к рассмотрению. В рассмотрении остальных было отказано по формальным причинам", - отметил он.

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По словам Шевчука, на данный момент приблизительно по 12 жалобам открыты производства.

"Жалобы касаются апелляционного обжалования, социальных вопросов, отдельных положений уголовно-процессуального кодекса. Получили жалобу от Савченко (нардепа Надежды Савченко. - Ред.) и еще нескольких человек по поводу безальтернативности принятия меры пресечения для лиц, подозреваемых в терроризме", - сказал Шевчук, напомнив, что по данным статьям Уголовного кодекса предусмотрен только арест.

"Ни одной жалобы пока не рассмотрено по существу. Длительное время не был принят Регламент Конституционного Суда, без которого мы не могли сформировать коллегии, чтобы распределить жалобы и начать работать", - заявил глава КС.

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Шевчук ожидает принятия решения по конституционной жалобе в этом году.

Напомним, новый закон "О Конституционном Суде" предусматривает право любого гражданина и юридического лица подать жалобу в КС и добиться отмены действия закона или его отдельных положений, если они не отвечают Конституции.