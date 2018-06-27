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 Политика Украины, За рубежом
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 После Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным, - глава МИД Великобритании Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что после выхода Великобритании из Европейского Союза ее сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным.

"Великобритания четко сказала с самого начала: мы считаем, что выход из Европейского Союза дает возможность Великобритании стать еще более близкой к остальному миру, чем раньше. Я хочу подчеркнуть, что мы выходим из Европейского Союза, а не из Европы. Наше партнерство и дружба с Украиной станет, безусловно, еще более интенсивными", - сказал он на брифинге после выступления на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене (Дания) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Б.Джонсон подчеркнул, что после Brexit отношения с Украиной останутся на высоком качественном уровне.

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"Это даст возможность сделать еще больше, чем мы делаем сегодня", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3073747
 
 
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"мы считаем, что выход из Европейского Союза дает возможность Великобритании стать еще более близкой к остальному миру, чем раньше. Источник: https://censor.net.ua/n3073747 "

Очень двусмысленно...
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а ну, нагадайте, яку допомогу надала Британія Україні, зважаючи, що вона є підписантом будапешстського, сами знаєте чого?
а буде ще більше?
чьотко!
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Невже за меморандум згадаєте?
Не дочекаємось ніяк.
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Открыл сайт Документы XX века.
Тихий ужас.Вылезло все братство СССР и нацистской Германии.Капееецццц какое ПОЗОРИЩЕЕЕЕЕЕЕ
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Один из двойников путина аж косточкой подавился. Осталось их только трое))
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Джон Роберт Болтон прибыл на масцковскую зямлю,типа дагаварицца о встрече Педофила и Трампа После Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным, - глава МИД Великобритании Джонсон - Цензор.НЕТ 7593
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Называйте вещи своими именами- колонизация Украины это главная цель Великобритании. Именно поэтому в Украине такая жопа. Колония должна давать лишь сырье и больше ничего, а остальных сделает Гриневеч - тупых менчендайзеров, способных нажимать желтые и красные кнопки. Все по плану.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле Brexit сотрудничество с Украиной станет еще более интенсивным, - глава МИД Великобритании Джонсон
 
 
 
 
 
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