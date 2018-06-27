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Все про:Мариуполь (3523) налоги (2453) суд (21064) махинации (446) арест имущества (174)

 Суд снял арест с денег "Маргаза" Фомиченко по делу об уклонении от налогов

Печерский суд снял арест с денег "Маргаза" - фирмы, которая принадлежит бывшему депутату Мариупольского горсовета Ивану Фомиченко. Предприятию инкриминировали уклонение от налогов.

Постановление суда обнародовано 25 июня в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.Нет.

В частности, в деле речь шла о том, что фирма была причастна к прикрытию незаконной деятельности, которая заключалась в искусственном формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики в 2016-2017 годах.

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Досудебное расследование все еще продолжается. Арест с банковских счетов был снят в связи с тем, что у следствия нет для этого оснований и потребность в такой мере пресечения, говорится в постановлении.

Напомним, в 2015 году эта же компания фигурировала в скандале с распилом 12 млн грн. Тогда госпредприятие "Мариупольский морской торговый порт" объявило тендер на закупку газа. Участие в конкурсе приняли два предприятия. Журналисты обнаружили, что они оба принадлежали Фомиченко. Эти фирмы не имели права вместе участвовать в тендере.

Источник: https://censor.net.ua/n3073746
 
 
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Интересно только одно: а судья вообще в курсе, какое "решение" он "принял" или узнает только сегодня после этой публикации?
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