 Суд снял арест с денег "Маргаза" Фомиченко по делу об уклонении от налогов

Постановление суда обнародовано 25 июня в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.Нет.

В частности, в деле речь шла о том, что фирма была причастна к прикрытию незаконной деятельности, которая заключалась в искусственном формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики в 2016-2017 годах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наложен арест на незаконно сформированный фиктивным предприятием лимит суммы НДС в размере более 50 млн грн

Досудебное расследование все еще продолжается. Арест с банковских счетов был снят в связи с тем, что у следствия нет для этого оснований и потребность в такой мере пресечения, говорится в постановлении.

Напомним, в 2015 году эта же компания фигурировала в скандале с распилом 12 млн грн. Тогда госпредприятие "Мариупольский морской торговый порт" объявило тендер на закупку газа. Участие в конкурсе приняли два предприятия. Журналисты обнаружили, что они оба принадлежали Фомиченко. Эти фирмы не имели права вместе участвовать в тендере.