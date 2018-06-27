 Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине, - Парубий на переговорах в Госдепартаменте США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.
Глава Верховной Рады выразил благодарность представителю Государственного департамента за решение о предоставлении летального оружия Украине.
"Особенно хочу поблагодарить за предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джевелин". Это для нас имеет особое символическое значение, ведь демонстрирует, что мы не один в нашей борьбе. Рядом с нами наши союзники", - отметил Парубий.
Стороны подробно обсудили вопросы кибербезопасности, учитывая то, что, по словам Парубия, "вопрос кибербезопасности особенно актуален для Украины накануне выборов, ведь существует риск, что Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине".
заранее отмазку приготовил
типа это не мы длобо@ба выбрали, это нам рашка его нахакерила.
максимум что ты полдучишь - это пакет гречи и кособский хрен на все рыло - согласно Новому Курсу тьфумашонки ))))
то можно будет сделать внезапный финт ушами - назначить в президенты кандидата набравшего меньше всего голосов.