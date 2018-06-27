EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  378  14
Все про:Госдепартамент США (825) Парубий (1672) Россия (69760) кибербезопасность (275)

 Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине, - Парубий на переговорах в Госдепартаменте США

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в рамках рабочего визита в США провел встречу с заместителем Государственного секретаря по вопросам международной безопасности и контроля над вооружениями Андреей Томпсон.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Глава Верховной Рады выразил благодарность представителю Государственного департамента за решение о предоставлении летального оружия Украине.

"Особенно хочу поблагодарить за предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джевелин". Это для нас имеет особое символическое значение, ведь демонстрирует, что мы не один в нашей борьбе. Рядом с нами наши союзники", - отметил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин призвал международные компании присоединиться к Украине в противодействии российским киберугрозам

Стороны подробно обсудили вопросы кибербезопасности, учитывая то, что, по словам Парубия, "вопрос кибербезопасности особенно актуален для Украины накануне выборов, ведь существует риск, что Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине".

Источник: https://censor.net.ua/n3073744
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
хитрый какой однако
заранее отмазку приготовил
типа это не мы длобо@ба выбрали, это нам рашка его нахакерила.

 показать весь комментарий
 
 
Кибератаки или електронное вмешательство в избирательный процесс в Украине.Не смешите мои подковы.В такой примитивной стране как Украина достаточно кацапам подвалить достаточное количество ,,ножек буша,, и гречки и ,,патриоты,,страны станут такими как нужно хуйлу.Печально но это факт.Только обратите внимание на существующею уже политическую рекламут на нашем ТВ все сто там предлагают это предлагают партии регионов которой в Украине не существует но почему-то не запрещена.
 показать весь комментарий
 
Дык ОНО же все на лице и в поведении видно даже не профильному доктору! Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине, - Парубий на переговорах в Госдепартаменте США - Цензор.НЕТ 6699
 показать весь комментарий
 
 
Зачем выборы проводить? Отменить и оставить Порошенко на второй срок.И так все знают что народ Украины за Петр Алексеевича.
 показать весь комментарий
 
 
Надоела сменяемость власти! Пусть правит вечно.
 показать весь комментарий
 
 
В этом нет ничего плохого.Если подведет хотя я очень сомневаюсь то и без выборов скинем.Опыт есть .
 показать весь комментарий
 
 
Только на Срок первый, сподельниками, с полной конфискацией! У них инструктор Луценко со своей кружкой будет.
 показать весь комментарий
 
 
зубожилый конфискатор уже губу раскатал ))))))
максимум что ты полдучишь - это пакет гречи и кособский хрен на все рыло - согласно Новому Курсу тьфумашонки ))))
 показать весь комментарий
 
 
ты с разбегу и о стенку.....проветри хромосомку лишнюю, убогое.
 показать весь комментарий
 
 
Мечта бредовая Офшоренка-Мальдивского это Рашка режим в реальности Украины.
 показать весь комментарий
 
 
так как рашка обязательной в выборы вмешается - такова еённая сучность.
то можно будет сделать внезапный финт ушами - назначить в президенты кандидата набравшего меньше всего голосов.
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле вмешательство в принципиальные выборы просто НЕВОЗМОЖНО: ЦВК при любом раскладе объявит только те результаты, которые будут заранее заготовлены за 2-3 недели до выборов!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине, - Парубий на переговорах в Госдепартаменте США
 
 
 
 
 
 вверх