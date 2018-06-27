 Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине, - Парубий на переговорах в Госдепартаменте США

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Глава Верховной Рады выразил благодарность представителю Государственного департамента за решение о предоставлении летального оружия Украине.

"Особенно хочу поблагодарить за предоставление Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джевелин". Это для нас имеет особое символическое значение, ведь демонстрирует, что мы не один в нашей борьбе. Рядом с нами наши союзники", - отметил Парубий.

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Стороны подробно обсудили вопросы кибербезопасности, учитывая то, что, по словам Парубия, "вопрос кибербезопасности особенно актуален для Украины накануне выборов, ведь существует риск, что Россия через кибератаки может вмешиваться в проведение выборов в Украине".