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Все про:Нацполиция (7699) цыгане (104) Князев (235)

 Полиция проведет ряд мероприятий для защиты ромов, - Князев

С целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц ромской национальности, которое имело место на прошлой неделе во Львове, полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, об этом сегодня, 27 июня, во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны. Следовательно, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц ромской национальности, а также их транзит по стране.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовная полиция не отчитается, что источник, который инициирует такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - подчеркнул глава Нацполиции.

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Кроме того, Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не были созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

Ранее сообщалось, что полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове.

Источник: https://censor.net.ua/n3073729
 
 
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у нас тоже кстати притесняют их..армяне отодвинули их от традиционного "бизнеса"..кто б подумал... Полиция проведет ряд мероприятий для защиты ромов, - Князев - Цензор.НЕТ 6524
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