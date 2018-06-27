 "Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы", - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украиснкий журналист, работающий постоянным корреспондентом в РФ, Роман Цымбалюк, комментируя запрет на въезд в Украину российскому телеведущему Евгению Примакову, передает Цензор.НЕТ.

"В окружении украинских парней в форме даже талантливые и высокопоставленные сотрудники ВГТРК начинают проговариваться и даже не понимают, что делают это. Так могут и разжаловать до рядового корреспондента! "Любой диалог - лучше стрельбы". Это золотые слова!! Это только мне кажется, что в этой фразе есть маленькая нестыковка?! Как это так представитель РФ размышляет о стрельбе?! Я постоянный зритель "Россия - 24", где работает товарищ Примаков, так там о "гражданской войне" в Украине пятый год рассказывают и смеются над своими зрителями. Мне не смешно, очевидно, только у меня вопрос, почему на оккупированных территориях российские флаги, российские деньги, российские военные и российская военная техника. И тут "российский парламентарий", практически "миротворец", обижается, что Украина уничтожает попытки "говорить с ними", а не "лаять". Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы", - заявил он.

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