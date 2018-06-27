EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  998  1
Все про:журналистика (2234) запрет (1257) нон грата (345) пропаганда (1980) Россия (69760)

 "Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы", - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову

Заявление российского телеведущего Евгения Примакова относительно отказа ему во въезде в Украину о том, что "любой диалог - лучше стрельбы" является манипуляцией, поскольку кремлевских пропагандистский телеканал, который он представляет, уже пятый год рассказывает о якобы "гражданской войне" в Украине, при этом игнорируя факты поставок российского оружия на Донбасс и участие российских военных в войне против Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал украиснкий журналист, работающий постоянным корреспондентом в РФ, Роман Цымбалюк, комментируя запрет на въезд в Украину российскому телеведущему Евгению Примакову, передает Цензор.НЕТ.

"В окружении украинских парней в форме даже талантливые и высокопоставленные сотрудники ВГТРК начинают проговариваться и даже не понимают, что делают это. Так могут и разжаловать до рядового корреспондента! "Любой диалог - лучше стрельбы". Это золотые слова!! Это только мне кажется, что в этой фразе есть маленькая нестыковка?! Как это так представитель РФ размышляет о стрельбе?! Я постоянный зритель "Россия - 24", где работает товарищ Примаков, так там о "гражданской войне" в Украине пятый год рассказывают и смеются над своими зрителями. Мне не смешно, очевидно, только у меня вопрос, почему на оккупированных территориях российские флаги, российские деньги, российские военные и российская военная техника. И тут "российский парламентарий", практически "миротворец", обижается, что Украина уничтожает попытки "говорить с ними", а не "лаять". Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники не пустили в Украину российского телеведущего Примакова. ДОКУМЕНТ

Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы, - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову 01
Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы, - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову 02

Источник: https://censor.net.ua/n3073727
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что же тогда делает сам Цымбалюк на территории страны-агрессора ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Может сначала прекратите стрелять? Миротворцы хр@новы", - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову
 
 
 
 
 
 вверх