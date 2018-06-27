 Гройсман: На процесс приватизации в Украине будет распространяться английское право

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене.

"В этом году мы обеспечим достаточно серьезно прогресс с точки зрения приватизации государственных компаний, которая будет проходить на основании нового закона. И именно этот процесс приватизации, как я и обещал, будет полностью обеспечен, и на него будет распространяться, что очень важно, английское право, а это дополнительные гарантии привлечения инвестиций в Украину", - подчеркнул Гройсман.

По его словам, Украине, безусловно, нужны инвестиции, развитие экономики, а также необходимо, чтобы новая нормативная база обеспечила гарантии защиты этих инвестиций. "Поэтому мы подготовили на этот год пакет из 35 законов, часть из которых уже принята. Они гарантируют в том числе соблюдение права на интеллектуальную собственность", - сказал Гройсман.

Премьер-министр уверил, что на этом власть останавливаться не собирается, в планах - продолжение тех важных реформ, которые уже начали воплощать в жизнь.

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