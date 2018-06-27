 Ан-148 разбился из-за очередной ошибки российского экипажа. Объявлена причина гибели 71 человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По словам официального представителя Следкома Светланы Петренко, следователи совместно с Межгосударственным авиационным комитетом посекундно восстановили историю полета, в ходе чего было установлено, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего произошло их обледенение во время набора высоты. Командир корабля получил неверные сведения о скорости и решил перевести судно в пикирование.

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"Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — отметила Петренко.

По ее словам, командир судна в нарушение инструкции превысил угол наклона суда и потерял управление.

Напоминаем, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.