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 Ан-148 разбился из-за очередной ошибки российского экипажа. Объявлена причина гибели 71 человека

В Следственном комитете РФ назвали ошибку пилотов причиной крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в феврале 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По словам официального представителя Следкома Светланы Петренко, следователи совместно с Межгосударственным авиационным комитетом посекундно восстановили историю полета, в ходе чего было установлено, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, из-за чего произошло их обледенение во время набора высоты. Командир корабля получил неверные сведения о скорости и решил перевести судно в пикирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ан-148 в Подмосковье разбился в результате ошибок экипажа, - пилот Никифоров

"Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа", — отметила Петренко.

По ее словам, командир судна в нарушение инструкции превысил угол наклона суда и потерял управление.

Напоминаем, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек. Все они погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3073725
 
 
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А последние слова КВСа второму пилоту - "смотри как я могу"
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