 Россия категорически отвергает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук

Об этом Марчук написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложений",- рассказал он.
Нужно еще больше нарастить с ним торговлю - повязать так сказать гадов экономически...
не для того они это заварили, что бы вот так взять и прекратить.
Мова йде вже навіть не про відновлення.
Зараз Держава Україна, виступає як каталізатор подальшого процессу розпаду того, що зосталось Московії від Орди.
Розпочавши війну проти України, Кремль відкрив шухляду Пандори.
На свою голову.