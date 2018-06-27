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 Политика Украины
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 Россия категорически отвергает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Евгений Марчук констатирует, что на встрече в Минске российская сторона категорически не воспринимает предложения Украины относительно прекращения огня на Донбассе.

Об этом Марчук написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложений",- рассказал он.

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Россия категорически отвергает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073719
 
 
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Ну сядь и поплач перед камерой.
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roshenko q - какой не сговорчивый оккупант....

Нужно еще больше нарастить с ним торговлю - повязать так сказать гадов экономически...
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Мда,як сказав один трудовик з бепепе,торгувати з рашкою потрібно,це ж економічна війна
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И не смотреть футбол Южная Корея - Германия. Говорят оооочень помогает.
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Посмотрите брифинг СБУ про пытки наших пленных, потом переключите на футбольчик. Потом снова брифинг и быстрее на футбольчик - какой счет предсказал дельфин Пузырь? кто проходит со второго места? кто луший бомбардир?
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Россия категорически отбрасывает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук

не для того они это заварили, что бы вот так взять и прекратить.
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Да из Мордора уже который месяц постоянный вой о якобы скором наступлении ВСУ. То в начале ЧМ,то в течение,то в конце. Кацапские скоты никак не определятся,когда же обострить ситуацию. Какое прекращение огня? Мокшляндские подонки думают лишь о разрушении и уничтожении Украины.
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Москальня чудово розуміє , що без України вони не відновлять імперію , про яку мріє кремлівський обмилок і фюрер !
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Та тут справи для них ще гірші.
Мова йде вже навіть не про відновлення.
Зараз Держава Україна, виступає як каталізатор подальшого процессу розпаду того, що зосталось Московії від Орди.
Розпочавши війну проти України, Кремль відкрив шухляду Пандори.
На свою голову.
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Нужна украино-американская миротворческая военная миссия по взятию в окружение ОРДЛО с целью уничтожения террористов, оккупантов и возобновления контроля над границей.
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Ніхто крім не стане воювати з московським агресором на нашій землі ! Розраховувати потрібно тільки на власні сили , це моя думка !
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Украина в свою очередь могла- бы вести контрбатарейный огонь с применением полученных из США радаров . Но судя по всему их уже или про***рали или хранят в глубокой опе !!!чтоб путин не напав.
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