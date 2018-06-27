 Россия категорически отвергает предложения Украины по режиму прекращения огня на Донбассе, - Марчук

Об этом Марчук написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Как и предполагалось, первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны. Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточно контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы. Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные минские договоренности. Российская сторона категорически не соглашается с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня. То есть по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведутся постоянные обстрелы украинских позиций, не имеют отношения к проблеме прекращении огня. Видно по всему, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложений",- рассказал он.

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