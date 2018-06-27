 ЕС ждет от Украины выполнения обещания по отмене е-деклараций для активистов, - Могерини

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини на международной конференции высокого уровня, посвященном прогрессу реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Антикоррупционные активисты и представители гражданского общества играют важную роль. Поэтому мы убеждены, что е-декларации для них будут срочно отменены", - сказала представитель ЕС.

Она подчеркнула, что борьба с коррупцией является сейчас для Украины ключевым приоритетом, включая запуск деятельности Высшего антикоррупционного суда.

По словам Могерини, когда суд начнет действовать, то Украина в полной мере выполнит рекомендации Венецианской комиссии в этой сфере.

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При этом высокий представитель ЕС отметила, что Высший антикоррупционный суд должен рассматривать не только новые дела, но и те, которые были открыты ранее.

Напомним, 3 апреля 2018 года Верховная Рада Украины в очередной раз безрезультатно попыталась отменить электронное декларирование для общественных активистов. Голосование было провалено народными депутатами, несмотря на негативные выводы Венецианской комиссии и призывы международного сообщества отменить эти дискриминационные для общественности нормы.

Напомним, Верховная Рада 23 марта 2017 года 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности. С тех пор было несколько попыток отменить эту норму.

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4 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта об отмене электронного декларирования для антикоррупционных организаций.