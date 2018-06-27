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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:коррупция (7153) активист (468) Могерини (359) электронное декларирование (618)

 ЕС ждет от Украины выполнения обещания по отмене е-деклараций для активистов, - Могерини

В Евросоюзе ожидают от Украины отмены требования по электронному декларированию для общественных активистов.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини на международной конференции высокого уровня, посвященном прогрессу реформ в Украине, которая проходит в среду в Копенгагене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Антикоррупционные активисты и представители гражданского общества играют важную роль. Поэтому мы убеждены, что е-декларации для них будут срочно отменены", - сказала представитель ЕС.

Она подчеркнула, что борьба с коррупцией является сейчас для Украины ключевым приоритетом, включая запуск деятельности Высшего антикоррупционного суда.

По словам Могерини, когда суд начнет действовать, то Украина в полной мере выполнит рекомендации Венецианской комиссии в этой сфере.

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При этом высокий представитель ЕС отметила, что Высший антикоррупционный суд должен рассматривать не только новые дела, но и те, которые были открыты ранее.

Напомним, 3 апреля 2018 года Верховная Рада Украины в очередной раз безрезультатно попыталась отменить электронное декларирование для общественных активистов. Голосование было провалено народными депутатами, несмотря на негативные выводы Венецианской комиссии и призывы международного сообщества отменить эти дискриминационные для общественности нормы.

Напомним, Верховная Рада 23 марта 2017 года 268 голосами одобрила закон №6172, которым освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать е-декларации, а также обязала их подавать "антикоррупционеров" (руководителей, либо членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности. С тех пор было несколько попыток отменить эту норму.

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4 апреля 2018 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять за основу два законопроекта об отмене электронного декларирования для антикоррупционных организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3073717
 
 
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Активісти , це хто Шабунін і його агітбригада ?
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следующий шаг - отмена деклараций для бомжей.
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ЕС ждет от украинцев борьбы за свои права. Ждет массовых забастовок и акций протеста. Давайте говорить правду. Без этой борьбы нас в Европу никто не примет.
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наши анктивисты могущественнее депутатов.
Шла бы ты, Могерини.
Порошенко свое уже отмохал, договаривайтесь с следующими
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Закон Украины должен быть один для всех без исключения.А любые исключения в Законе это лазейки для корупционеров.
Если активисты работают в правовом поле Украины то почему они так настойчиво тебуют изменить закон а не тебуют чтоб он работал исправно и относительно наших украинских чиновников пользующихся этими ,,исключениями,,?
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Громадянам Італії нададуть безкоштовний інтернет - https://ua.korrespondent.net/world/3984560-hromadianam-italii-nadadut-bezkoshtovnyi-internet. А у нас Гройсман з Порошенком норми споживання електрики врізає, що ж також Європа......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС ждет от Украины выполнения обещания по отмене е-деклараций для активистов, - Могерини
 
 
 
 
 
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