 Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене (Дания).
"Так как Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри, коррупция остается уязвимым местом, она вредит экономике, сдерживает инвестиции и вызывает то, чем может воспользоваться Россия", - сказал он.
Салливан отметил, что Украина уже много чего делает, для того чтобы "победить олигархов", чтобы таким образом стабилизировать экономику, но многое еще необходимо сделать для уменьшения влияния олигархов в ключевых секторах.
В Украине не коррупция, а бешеное разграбление страны под прикрытием и главным участием высшего руководства страны....
Коррупция тоже есть, как и во всех других странах...., но это на фоне открытого грабежа, почти не проблема....
Вышесказанное конечно не имеет отношение к борьбе с коррупцией в Украине, с ней нужно бороться изучая опыт передовых стран.
Вот оно че!!
И тут "рука кремля".
Вот жеж гады!
Заставляют наших чиновников взятки брать!