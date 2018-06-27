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 Политика Украины
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 Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан

Заместитель государственного секретаря США Джон Салливан заявляет, что коррупция в Украине остается уязвимым местом и сдерживает инвестиции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене (Дания).

"Так как Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри, коррупция остается уязвимым местом, она вредит экономике, сдерживает инвестиции и вызывает то, чем может воспользоваться Россия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан. ФОТО

Салливан отметил, что Украина уже много чего делает, для того чтобы "победить олигархов", чтобы таким образом стабилизировать экономику, но многое еще необходимо сделать для уменьшения влияния олигархов в ключевых секторах.

Источник: https://censor.net.ua/n3073716
 
 
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Да, местечко уязвимое... И где ж оно расположено?...
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если место уязвимое, значит его надо укреплять
Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 3894
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Бля тут Петя Грося внагляк все разворовывают, делают антикорупционный суд с поправками выгодными этим ушлепкам, а все равно Россия виновата.
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Так может это намек на кого на самом деле работает Лолита.
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Вадим Новинский возил в Константинополь делегацию кремлевских Хмырей на аудиенцию к Патриарху Варфоломею чтобы не было Автокефалии в Украине.Но это не Коррупция Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 7920
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А при чем здесь коррупция, измена интересам Украины да.
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Оплату делегатов Хмырей делал Новинский за свое бабло,это есть Коррупция Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 3945
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Привет деникинец..Коррупция совсем другое понятие..Это когда чиновник за мзду делает гешефт кому-либо..Когда оказывают услуги лицам др.государства-это личное дело ..Спонсорство
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западные лидеры путают понятия...

В Украине не коррупция, а бешеное разграбление страны под прикрытием и главным участием высшего руководства страны....

Коррупция тоже есть, как и во всех других странах...., но это на фоне открытого грабежа, почти не проблема....
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Ну вот уже и в украинской коррупции нашли российский след.))
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Коварный Путин послал Оффшоренко отдыхать на Мальдивы...
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Странная в Украине Коррупция,за последние 3 года заработали все заводы оборонно-лпромышленного комплекса,включая КБ Луч,КБ.Южное ракетное,КБ Искра и тд....,КацапаПсины жаба Давит? Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 7874Тысячи рабочих вернулись на военные и полувоенные заводы Украины закрытые Лебедевым и Саламатиным и Индюковичем....Крысами Путлера... Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 7874Значит готовили вторжение в Украину заранее? Не так ли? ААА? Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 3750
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похоже без развешивания на фонарных столбах главных коррупционеров, ничего не изменится.
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Откупятся от столбов..Вы бы взяли ,к примеру,3млн.долларов,чтобы не вешать коррупционера?
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В штатах коррупция называется лоббирование, сбор взяток идёт не в карман а в специальный фонд, который так и называется: фонд имени взяточника, тьфу лоббиста.
Вышесказанное конечно не имеет отношение к борьбе с коррупцией в Украине, с ней нужно бороться изучая опыт передовых стран.
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О!!!
Вот оно че!!
И тут "рука кремля".
Вот жеж гады!
Заставляют наших чиновников взятки брать!
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Кредитов Украине НЕ дают с 2012 года,откуда бабло если Индюкович и Валерий Хорошковский увезли из Украины все что могли,Включая золото-валютный Фонд Украины,иначе бы его Плешивый Педофил завалил бы... Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан - Цензор.НЕТ 473
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Кредиты Украина получала после 2014 несколько раз..Читайте прессу,деникинец
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Рука Кремля ворует и подбрасывает в карманы честным депутатам и чиновникам. Все для дестабилизации.
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