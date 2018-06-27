 Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри. Уязвимым местом остается коррупция, - Салливан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине в Копенгагене (Дания).

"Так как Россия старается дестабилизировать Украину, манипулировать изнутри, коррупция остается уязвимым местом, она вредит экономике, сдерживает инвестиции и вызывает то, чем может воспользоваться Россия", - сказал он.

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Салливан отметил, что Украина уже много чего делает, для того чтобы "победить олигархов", чтобы таким образом стабилизировать экономику, но многое еще необходимо сделать для уменьшения влияния олигархов в ключевых секторах.