 Нужно создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для реформ в Украине, - Гройсман

"Я думаю, что было бы абсолютно справедливо, если бы мы с вами по результатам сегодняшней конференции - конференции наших партнеров и союзников - создали группу высокого уровня, где бы мы оценили реальное состояние дел и совместно сформировали программу действий, где четко будет определено, какие инструменты необходимы обеспечить, чтобы стабильность, прогнозируемость и успешность была прогнозирована", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что в ближайшие годы Украина будет проходить пик долговых обязательств и это, в том числе, требует новых подходов по доступу страны к новым финансовым инструментам в "новой реальности".
Кроме того, во вступительной речи В.Гройсман рассказал об успехах правительства за последний год, а также о планах на будущее.
Он также призвал международных партнеров к совместным действиям.
От, как только такие, как это хлопец, вернутся на работу и для жизни в Украину -- можно будет считать, что все Реформы удались...
...но, похоже -- когда поляки поедут из Германии на работу в США, украинцы поедут работать в Германию, а в Польшу приедут кацапы...*)
Если вам нужна комиссия откуда то, какого черта вы место занимаете?...