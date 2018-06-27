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 Политика Украины
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Все про:Гройсман (4150) реформы (3030)

 Нужно создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для реформ в Украине, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для дальнейшего реформирования в стране.

"Я думаю, что было бы абсолютно справедливо, если бы мы с вами по результатам сегодняшней конференции - конференции наших партнеров и союзников - создали группу высокого уровня, где бы мы оценили реальное состояние дел и совместно сформировали программу действий, где четко будет определено, какие инструменты необходимы обеспечить, чтобы стабильность, прогнозируемость и успешность была прогнозирована", - сказал он в ходе Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Копенгагене (Дания) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер отметил, что в ближайшие годы Украина будет проходить пик долговых обязательств и это, в том числе, требует новых подходов по доступу страны к новым финансовым инструментам в "новой реальности".

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Кроме того, во вступительной речи В.Гройсман рассказал об успехах правительства за последний год, а также о планах на будущее.

Он также призвал международных партнеров к совместным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/n3073715
 
 
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Так реформы ж уже лет пять как идут? Пэтя их штук 150 насчитал... Или соврамши?...
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...эх ма... -- вчера с украинским водилой на базе общался -- на панов пашет -- 1840 евро чистыми имеет! ...чуть меньше, чем я...
От, как только такие, как это хлопец, вернутся на работу и для жизни в Украину -- можно будет считать, что все Реформы удались...
...но, похоже -- когда поляки поедут из Германии на работу в США, украинцы поедут работать в Германию, а в Польшу приедут кацапы...*)
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Що, в самих вже зовсім кеби немає в голові?
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...самые эффективные и высокие международные группы по содействию аборигенам -- оккупанты!
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Только межгалактическая комиссия глобального уровня решит проблемы реформ в Украине.
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То были реформы без программы, теперь с помощью высокой комиссии наработают программу...
Если вам нужна комиссия откуда то, какого черта вы место занимаете?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно создать международную группу высокого уровня по наработке совместной программы действий для реформ в Украине, - Гройсман
 
 
 
 
 
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