 Фундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене.

Джонсон напомнил, что в следующем году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы и многие обеспокоены из-за неопределенности, которую они несут.

При этом глава британского МИД призвал учитывать положительные последствия.

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"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более чем за год!" - подчеркнул он, вызвав аплодисменты в зале.

Борис Джонсон также положительно отозвался о ходе реформ в Украине.