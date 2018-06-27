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 Политика Украины
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 Фундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил, почему у него есть положительные ожидания по поводу демократического развития Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене.

Джонсон напомнил, что в следующем году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы и многие обеспокоены из-за неопределенности, которую они несут.

При этом глава британского МИД призвал учитывать положительные последствия.

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"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более чем за год!" - подчеркнул он, вызвав аплодисменты в зале.

Борис Джонсон также положительно отозвался о ходе реформ в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3073713
 
 
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Наш президент Порошенко, к гадалке не ходи. Борис, судя по всему, дурак.
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Петя упорно работает чтобы нивелировать это последнее отличие.
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Хто більше дасть гречки, той і сяде на трон. Тут дійсно не вгадаєш.
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Если называются: "Выборы Президента" -- значит предсказуемые...
Если: "Выборы в Президенты" -- значит непредсказуемые...
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Посмотрим ,что он скажет,когда наш наперсточник брехло с рейтингом 5 % ,пролезет во второй тур))))
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второй тур это лишняя трата денег из бюджета.
президента надо в один тур избирать
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Ха.....
Джонсон по ходу совсем не в теме....- почитал бы английскую прессу что ли... Фундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон - Цензор.НЕТ 7981

Фундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2122
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Где выборы непредсказуемые, там больше вероятность, что страна опять окажется в глубокой jопе
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Штати чомусь не в жопі після останніх виборів.
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В такому разі у нас жопа скінчиться теж через 300 років.
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это как посмотреть...рашня ,с предсказуемыми, что то из глубокой jопе никогда не вылезает
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А что там непредсказуемого, на арене цирка всё те же клоуны.
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после выборов реформы закончаться.
Юлька пошлет мвф и начнет раздавать гречку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон
 
 
 
 
 
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