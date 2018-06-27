 Фундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене.
Джонсон напомнил, что в следующем году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы и многие обеспокоены из-за неопределенности, которую они несут.
При этом глава британского МИД призвал учитывать положительные последствия.
"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более чем за год!" - подчеркнул он, вызвав аплодисменты в зале.
Борис Джонсон также положительно отозвался о ходе реформ в Украине.
Если: "Выборы в Президенты" -- значит непредсказуемые...
президента надо в один тур избирать
Джонсон по ходу совсем не в теме....- почитал бы английскую прессу что ли...
Юлька пошлет мвф и начнет раздавать гречку.