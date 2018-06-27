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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1642) Мининфраструктуры (536) Омелян (443)

 Если местные дороги не ремонтируют - спрашивайте у губернатора, бюджет областных дорог - 11 млрд, - Омелян. ИНФОГРАФИКА

В 2018 году правительство передало 123 тысяч ккилометров дорог на уровень областей, бюджет областных дорог составил более 11 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"С 1 января этого 123 000 км дорог переданы на областной уровень. На их содержание предусмотрено 35% Дорожного фонда, который тоже заработал с этого года. В 2018 - бюджет областных дорог составляет более 11 млрд грн !!! Поэтому когда Вы видите, что местные дороги не ремонтируют, - имеете полное право спросить у руководителя области: "в чем дело? WTF ?! Pourquoi? "- написал он.

По данным министерства лучше средства Дорожного фонда использовали Киев (69%) и Ивано-Франковская область (65%). За ними следуют Хмельницкая (54%), Киевская (48%), Черновицкая и Винницкая (по 47%), а также Сумской (41%) области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорожное строительство на сегодняшний день является приоритетом, - Порошенко открыл движение на отремонтированном участке трассы "Борисполь-Мариуполь"

Остальные области использовали менее 40% предоставленных средств. Худший показатель - 0% - в Черкасской области. Также отстают Херсонская и Николаевская (по 8%), Ривненская (11%), Луганская (12%), Полтавская (13%), Закарпатская и Днепропетровская (по 14%), Житомирская (16%) и Запорожская (17%) области.

"Чтобы разговор был предметным, мы подготовили Вам данные, сколько на самом деле использовано средств. Чтобы не говорили, что" деньги Киев не дает ". Не ждите - требуйте!" - добавил министр инфраструктуры.

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Если местные дороги не ремонтируют - спрашивайте у губернатора, бюджет областных дорог - 11 млрд, - Омелян 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073710
 
 
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Проснулся, уже распилили, он долю не получил?
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как у него спрашивать если он деньги своровал..... его не спрашивать а на кол надо посадить....
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Ловко он стрелки перевел, мол я буду строить гиперлуп и 50 аэропортов а дороги меня не касаются.))
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Канеш перевел. Мэры ж на местах, а также другие "головы" нужны только для того шоб "вопросы решать" по установленному прейскуранту, а виноват должен быть усегда Кийов. На картинке видно где реально вумные челы на местах. Дороги делают, щебень, битум, асфальт, бетон, дорожники все своих людей. Гроши осваивают. Пиплу простому по факту абсолютно насрать как все это происходит, ему главное результат. Поэтому одни реально працюют и вполне себе легально гроши заробляют на старость, при этом пипл это оценит и опять выберет, а другие по старинке занимаются куйней и винят всех кроме себя. Особенно "порадовала" Черкассщина. Тут один "вумный" жаловался и на злочинну владу все грешил, а тут под его собственным боком им же выбранная самая шо ни есть своя влада, а не в Кийове, никуя не делает
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а почему крым обидели? почему он остался без денег, и вообще он на карте какой-то серый
как-будто и не украинский вовсе...

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в днепропетровской области полная задница - подтверждаю.....

Такое впечатление что Филатов ждет когда Порошенко вместе с Гройсманом свалит, что бы последовать за ними вместе с дорожным фондом.....
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Закрыть министерство? Зачем лишние расходы стране?
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А если вы хотите открыть дорожный знак - Петя уже идет к вам!
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це так звана децентралізація . в дії
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Перевести "керівник області" как "губернатор" это что-то. Уровень редакторов "Цензора" вызывает сомнения
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Реконструированная Львов-Хмельницкий. Готово 200 из 250км.
Аж сльози теучть. Кстати Порох сделал подарок зрадовне, не открывал Если местные дороги не ремонтируют - спрашивайте у губернатора, бюджет областных дорог - 11 млрд, - Омелян - Цензор.НЕТ 6531, просто не был в это время с рабочим визитом, так что придется шуршать методичками.
Если местные дороги не ремонтируют - спрашивайте у губернатора, бюджет областных дорог - 11 млрд, - Омелян - Цензор.НЕТ 7576
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"Поэтому когда Вы видите, что местные дороги не ремонтируют, - имеете полное право спросить у руководителя области: "в чем дело?Источник: https://censor.net.ua/n3073710" - ахренеть порешал проблему!!! Да ты должен нагнуть всех губернаторов, и кого в области проблемы с дорогами , заставить своими руками дороги ремонтировать . Ты министр или так - побелить-покрасить ?
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У якого губернатора. Немає в Україні губерній. То кого ж питати, хто відповідальний?
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Если местные дороги не ремонтируют - вешайте губернатора
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с каких пор у нас области стали губерниями?
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Омелян под дурачка косит? 11млрд на 24 области - это 458 мллионов гривен на область. 1 км. качественной четырехполосой дороги стоит около 2 миллионов долларов Это 8,8 км качественной дороги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли местные дороги не ремонтируют - спрашивайте у губернатора, бюджет областных дорог - 11 млрд, - Омелян. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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